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У Білорусі за добу COVID-19 виявлено у 732 осіб, загальна кількість випадків інфікування - 54 тисячі
У Білорусі на 14 червня зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на COVID-19, приріст за останню добу становить 732 людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За весь період поширення інфекції на території країни померли 308 (на 13 червня – 303) пацієнтів з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією", – поінформували в Міністерстві.
Там також зазначили, що на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти (на 13 червня – 29111 осіб), у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19. Отже, за добу кількість людей, що одужали, збільшилася на 1019 осіб.
За даними МОЗ, загалом було проведено 733 788 тестів на коронавірусну інфекцію.
Топ коментарі
+9 Борис Козлов #446474
показати весь коментар14.06.2020 16:24
+6 Утрехтский Крысолов
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+5 Олег Гончаренко
показати весь коментар14.06.2020 16:09
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Напоминает Джоржа Оруэлла . Животное не спит в кровати (позднее добавлено: с белыми простынями).