УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 827 218

У Білорусі за добу COVID-19 виявлено у 732 осіб, загальна кількість випадків інфікування - 54 тисячі

У Білорусі за добу COVID-19 виявлено у 732 осіб, загальна кількість випадків інфікування - 54 тисячі

У Білорусі на 14 червня зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на COVID-19, приріст за останню добу становить 732 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 308 (на 13 червня – 303) пацієнтів з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією", – поінформували в Міністерстві.

Там також зазначили, що на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти (на 13 червня – 29111 осіб), у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19. Отже, за добу кількість людей, що одужали, збільшилася на 1019 осіб.

За даними МОЗ, загалом було проведено 733 788 тестів на коронавірусну інфекцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко

Білорусь (7929) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
То шо, нам нагло лгут??

\\\\\\\\\

місяць тому

Пандемія La Pesadilla (1918-1920) Заразилося приблизно 500 000 000 осіб. Померло 50 000 000. Цифри зрозумілі - трупи можна було (плюс/мінус) порахувати. Але все одно плюс/мінус. При цьому - ніхто життя світу не призупиняв.
Пандемія Covid19 (2019-2020). Заразилося 1 602 216 осіб. Померло 95 735. (З точністю до людини - та шо ви гаварітє). Цифри ні разу не зрозумілі. Ніхто не бачив хворих. Ні, ну всі бачили в ЗМІ. В реальному житті - ніхто. Хворіли чомусь тільки дуже відомі люди, або московські попи. Потім, звичайно, одужували. Але - ще раз - ні один знайомий не помер від, власне, Covid19, ні один знайомий ним не хворів. Серед знайомих між знайомими - та сама хєрня.
Помираючих від «іспанки» можна було бачити - мерли на кожному кроці. Помираючих від Covid19 жодного. Крім, як в телевізорі. Ось у тебе хтось зі знайомих помер? І блін у всіх так само - ніхто.\\\\\\\\
показати весь коментар
14.06.2020 16:24
+6
лгут бесс-порно. насчёт заболевших среди знакомых... вчера прикинул, сколько нужно иметь знакомых, чтоб с вероятностью 0.5 среди них оказался хотя бы один заболевший. получилось 847.
показати весь коментар
14.06.2020 16:27
+5
Дай Боже Вам Белорусы .
показати весь коментар
14.06.2020 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
коли медики вмотивовані значними преміями з будь-якої "підозри" (у вигляді симптомів застуди) робити повноцінний випадок "зараження", уся ця статистика, що окремо по країнах, що загалом, викликає великий сумнів
показати весь коментар
14.06.2020 16:46 Відповісти
733 тыс.тестов-это нечто, в 2 раза больше заболевших и в 2 раза меньше, чем в Украине смертность притом, что Беларусь карантин не вводила. Феномен?
показати весь коментар
14.06.2020 16:57 Відповісти
Что удивляет? У нас из европы пару миллионов не приехали, как у вас, возможные разносчики вируса. А если с европой сравниваете, то изучите, что творится с медициной в европе. Сколько у них койко мест например. Там деньги правят миром. Если один заболе - заплатил - получил уютную палату. А если заболело 100 тысяч? Куда их класть, если палат, к примеру, тысяча? Кстати ваша медреформа этап 2 направлена на то, что бы сделать у вас, как в Европе.
показати весь коментар
14.06.2020 17:22 Відповісти
На самом деле, исходя из официальных цифр, в Белоруси заболевших в 7,7 раз больше (говорим только о "подтвержденных"). А смертность в полтора раза примерно выше (на 100 тыс. населения), а по заболевшим смертность в 5 раз меньше (!). Налицо манипуляция цифирью с целью переплюнуть парашу, где манипулируют с целью держать показатели смертности "не выше 2%". Причем странах с развитой медициной этот процент стабильно превышает 5%. Повторюсь, говорим исключительно про "подтвержденных". Выводов много по быцьке можно сделать, но, думаю, смысла никакого нет. Все сочинено.
показати весь коментар
14.06.2020 17:35 Відповісти
Обратите внимание на осторожность высказывания:"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 (на 13 июня - 303) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".Похоже на словоблудие.
Напоминает Джоржа Оруэлла . Животное не спит в кровати (позднее добавлено: с белыми простынями).
показати весь коментар
14.06.2020 17:55 Відповісти
В Украине общая смертность меньше чем 19 и 18 году. И где ваш степаша?Чому не похвалится? Другая повестка у шарлатана.
показати весь коментар
14.06.2020 17:28 Відповісти
Это, скорее всего, потому что три месяца хирургические отделения не работали. С молодыми хЭрургами, которые голосовали за бубочку. Прошу не кидать камнями - мое личное стойкое мнение
показати весь коментар
14.06.2020 17:37 Відповісти
Скоро Таракания рашку догонит по количеству заболевших и умерших
показати весь коментар
14.06.2020 17:35 Відповісти
по умершим - никогда. а кол-во "заболевших" почти полностью определяется политикой тестирования.
показати весь коментар
14.06.2020 18:57 Відповісти
Тмутаракань это вроде с центром в Тамани.Почему и как она догоняет рашку?
показати весь коментар
14.06.2020 18:38 Відповісти
https://img3.eadaily.com/r650x400/o/2b2/714d6ca2cea926c31d9bd0255febf.jpeg Таракания ТУТ , а Тмутаракань - в Тамани.
показати весь коментар
14.06.2020 19:10 Відповісти
Охринеть( это при том что их в четыре раза меньше чем украинцев...
показати весь коментар
14.06.2020 19:19 Відповісти
Дебилорусия
показати весь коментар
14.06.2020 19:54 Відповісти
Лукашенка, придурок, проводи ещё один парад - надо бороться с пандемией....И ли ваши больные - симулянты?
показати весь коментар
14.06.2020 20:35 Відповісти
Да не нервничайте Вы, у вас теже цифры за сутки, а тестов в два раза меньше.
показати весь коментар
14.06.2020 20:47 Відповісти
Да, а парады, конечно же, особо и не нужны. это факт.
показати весь коментар
14.06.2020 20:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 