У Білорусі за добу COVID-19 виявлено у 732 осіб, загальна кількість випадків інфікування - 54 тисячі

У Білорусі на 14 червня зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на COVID-19, приріст за останню добу становить 732 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 308 (на 13 червня – 303) пацієнтів з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією", – поінформували в Міністерстві.

Там також зазначили, що на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти (на 13 червня – 29111 осіб), у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19. Отже, за добу кількість людей, що одужали, збільшилася на 1019 осіб.

За даними МОЗ, загалом було проведено 733 788 тестів на коронавірусну інфекцію.

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