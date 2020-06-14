13 червня в зоні ООС загинув прапорщик 30-ї ОМБр Леонід Добрянський. ФОТО

Учора, 13 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від мінно-вибухової тавми загинув Леонід Добрянський, прапорщик, командир відділення взводу управління розвідувальної роти 30-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 30-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора, 13 червня, під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Добрянський Леонід Цезарович із позивним Старий. Він загинув від мінно-вибухової травми, несумісної із життям. У липні йому виповнилося б 46 років", - йдеться в повідомленні.

Родом Добрянський із м. Ружин Житомирської області. Разом із сім'єю проживав у Києві. У 1992 році служив строкову службу, у 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

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З 2014 р. до 2015 р. воював у складі 72-ї ОМБр. Влітку 2014 року під час боїв у Червонопартизанську, що в Луганській області, Леонід зазнав поранення. Восени 2015 року приєднався до 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши у всіх гарячих точках. Його контракт добігав кінця, і вже через місяць, в липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до побратимів.

Про дату і час прощання з воїном буде повідомлено додатково.

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