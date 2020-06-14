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13 червня в зоні ООС загинув прапорщик 30-ї ОМБр Леонід Добрянський. ФОТО

Учора, 13 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від мінно-вибухової тавми загинув Леонід Добрянський, прапорщик, командир відділення взводу управління розвідувальної роти 30-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 30-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

13 червня в зоні ООС загинув прапорщик 30-ї ОМБр Леонід Добрянський 01

"Учора, 13 червня, під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Добрянський Леонід Цезарович із позивним Старий. Він загинув від мінно-вибухової травми, несумісної із життям. У липні йому виповнилося б 46 років", - йдеться в повідомленні.

Родом Добрянський із м. Ружин Житомирської області. Разом із сім'єю проживав у Києві. У 1992 році служив строкову службу, у 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

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З 2014 р. до 2015 р. воював у складі 72-ї ОМБр. Влітку 2014 року під час боїв у Червонопартизанську, що в Луганській області, Леонід зазнав поранення. Восени 2015 року приєднався до 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши у всіх гарячих точках. Його контракт добігав кінця, і вже через місяць, в липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до побратимів.

Про дату і час прощання з воїном буде повідомлено додатково.

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Автор: 

втрати (4395) Ян Осока (1495) 30 окрема механізована бригада (154) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4877)


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