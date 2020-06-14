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Новини Хабарники
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Фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Ільяшенка відсторонено від виконання обов’язків, у ДПС Києва буде проведено перевірку, - ДПСУ

Фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Ільяшенка відсторонено від виконання обов’язків, у ДПС Києва буде проведено перевірку, - ДПСУ

Голова ДПС відсторонив від виконання обов'язків на час проведення дисциплінарного провадження фігуранта справи про хабар керівника САП Миколу Ільяшенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПС України.

"13 червня головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком за фактом порушення присяги держслужбовця відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у Києві", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Читайте також статтю Юрія Бутусова: Усі деталі спецоперації щодо рекордного хабаря за закриття справи Злочевського

Читайте також: Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру

Автор: 

хабар (4702) Державна податкова служба (423) Ільяшенко Микола (10)


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Топ коментарі
+6
Через год восстановится в должности
с выплатой зарплаты за год
Расследование административное
Уголовный кодекс не нарушен
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14.06.2020 17:31
+5
Отстранили не потому что брал,а потому,что попался
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14.06.2020 17:25
+4
как это вот так просто от работы отстранить , а кто его семью кормить будет ? что это за практика огульных решений ,где приговор суда что он голубой воришка ?Кто его заменит в приеме ежедневных благотворительных взносов для замученных Нарзаном сотрудников ГФС ?
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14.06.2020 17:12
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проверка?хвосты подчистить?
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14.06.2020 17:10 Відповісти
Со временем повысят в другой должности, такие таланты зря будут пропадать.
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14.06.2020 17:12 Відповісти
как это вот так просто от работы отстранить , а кто его семью кормить будет ? что это за практика огульных решений ,где приговор суда что он голубой воришка ?Кто его заменит в приеме ежедневных благотворительных взносов для замученных Нарзаном сотрудников ГФС ?
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14.06.2020 17:12 Відповісти
ничего не будет -порешают и разодутся?
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14.06.2020 17:12 Відповісти
Такое впечатление, что в Украине нет честных чиновников.
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14.06.2020 17:16 Відповісти
Навіть догану не дали.
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14.06.2020 17:22 Відповісти
Бо свої.
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14.06.2020 17:30 Відповісти
Читайте КЗППУ. До решения суда никаких доган и увольнений. Не уверен что даже право отстранить ту них было
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14.06.2020 17:33 Відповісти
розслабтесь!...нікого не посадять!
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14.06.2020 17:23 Відповісти
Зрозуміло. От НАБУ писало суддей Окружного суду, де судді працювали з принципу https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/26/7222033/ "Шеф, давай что-то учудим" і нічого, всі служать Зеленському з Коломойським
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14.06.2020 17:46 Відповісти
Отстранили не потому что брал,а потому,что попался
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14.06.2020 17:25 Відповісти
Видно **** мало дал, жлобство портит обизяну, простите за грамматику,специально так написал, что бы приматов не обижать!
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14.06.2020 17:29 Відповісти
Ексрегіонал очолив черкаський міський штаб «Слуги народу»
Головою черкаського міського виборчого штабу партії "Слуга народу" став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін. Він у 2010 році обирався від Партії регіонів.
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14.06.2020 17:30 Відповісти
Через год восстановится в должности
с выплатой зарплаты за год
Расследование административное
Уголовный кодекс не нарушен
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14.06.2020 17:31 Відповісти
Хороший хлопец потроха хорошо пытался отмазаться.
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14.06.2020 17:31 Відповісти
такого "пацана" від "корита" "відірвали" ...нічого , держава ще сплатить компенсацію за такий простой ...
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14.06.2020 17:33 Відповісти
Это только дебют в многоходВОВОЧКЕ...
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14.06.2020 17:36 Відповісти
" ... відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов'язків" - ой, к страшно, пальчиком пригрозили, ай-я-яй
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14.06.2020 17:43 Відповісти
Зашквар у соросят. Запасаймося попкорном.
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14.06.2020 17:49 Відповісти
просветите плс каким боком тут соросята ?
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14.06.2020 18:04 Відповісти
Это дубинский на форуме,-ему везде соросята сняться !
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14.06.2020 18:29 Відповісти
Ой, правда?
То що, ніяких соросят на світі не існує? Так? До лікаря, рідненький, до лікаря. Маєте шанс ще встигнути, поки кРадуцький та інші "неіснуючі соросята" не знищили... такий потрібний для вас медзаклад.
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14.06.2020 18:57 Відповісти
А ви як думаєте?
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14.06.2020 18:57 Відповісти
а чего же он не под стражей за особо крупное ?
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14.06.2020 18:00 Відповісти
Я видел пьяниц с мудрыми глазами,
И падших женщин с ликом чистоты
Я знаю сильных,что взахлеб рыдали
И слабых что несут за нас кресты
Не бойся вора в нищенском обличьи
И проклинать за мелочь не спеши
Ты бойся тех кто выглядит прилично
Вор с праведным лицом, уносит часть Души...
Воздастся добротой тебе за это
Когда споткнешься ты на жизненном пути...
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14.06.2020 18:01 Відповісти
сразу приходит на ум порошенко
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14.06.2020 18:27 Відповісти
Этот стих написал мой Батя Сенатор еще пр брежневе...болван ты ТУПОЙ...
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14.06.2020 18:28 Відповісти
"То что было не со мной помню"

Это стихотворение написано в 2014.
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14.06.2020 20:23 Відповісти
Що вкрав Порошенко? Конкретно.
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14.06.2020 19:49 Відповісти
На взятках и воровстве нажили =непосилным трудом= в доларах милионное состояние , а потом за пол миллиона в гривнях выходят под залог и дальше продолжают портить воздух.Зараннее на всякий случай тюрьмы твари себе приготовили со всеми условиями , с прислугой и праститутками
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14.06.2020 18:05 Відповісти
шість лімонів зєлєні - це дісціпліна хромайєт???
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14.06.2020 18:09 Відповісти
Как же все красиво у этой конченной власти, палятся караул ! Даже взятку не могут дать!
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14.06.2020 18:10 Відповісти
Йосиф Джугашвили стал ВОРом в 20 лет,а за то что ограбил 2 крупних банка на Кавказе, в Баку и Тбилиси его даже не посадили.А сумма по тем временам в 1908 году была приличная 250 миллинов золотых рублей...,это в пересчете на сегодня 25 миллиардов долларов....,ВОР не должен сидеть в тюрьме...
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14.06.2020 18:13 Відповісти
Такое впечатление, что хотят честного человека обидеть недоверием.
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14.06.2020 18:49 Відповісти
Какое полное благородства лицо! Человек с таким лицом не мог брать! Он мог только отдавать... сиротам.
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14.06.2020 18:52 Відповісти
Наградят?! Скорее всего. У нас же шморкля БЕЗГРАНИЧНО верит ермаку и лисе алиске, которая и контролировала сделку из генеральной. А Украина, так проститутка для него.
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14.06.2020 19:23 Відповісти
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует,
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны
скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели
использовать свое право упразднять правительственные формы,
ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа».
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14.06.2020 20:12 Відповісти
Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа
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14.06.2020 20:13 Відповісти
Налоговая будет проводить проверку самой себя - это полный бред. Как может коррумпированный орган сам себя проверять? Вы народ совсем за дебилов принимаете? Вообще как такое можно в новости бросать: по вашему кто-то поверит, что вы там сами у себя что-то еще круче взятки в 6 лямов найдете? Не смешите дебильными заявлениями.
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14.06.2020 21:53 Відповісти
 
 