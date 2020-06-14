Фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Ільяшенка відсторонено від виконання обов’язків, у ДПС Києва буде проведено перевірку, - ДПСУ

Голова ДПС відсторонив від виконання обов'язків на час проведення дисциплінарного провадження фігуранта справи про хабар керівника САП Миколу Ільяшенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПС України.

"13 червня головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком за фактом порушення присяги держслужбовця відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у Києві", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

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