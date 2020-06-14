Фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Ільяшенка відсторонено від виконання обов’язків, у ДПС Києва буде проведено перевірку, - ДПСУ
Голова ДПС відсторонив від виконання обов'язків на час проведення дисциплінарного провадження фігуранта справи про хабар керівника САП Миколу Ільяшенка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПС України.
"13 червня головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком за фактом порушення присяги держслужбовця відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у Києві", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
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То що, ніяких соросят на світі не існує? Так? До лікаря, рідненький, до лікаря. Маєте шанс ще встигнути, поки кРадуцький та інші "неіснуючі соросята" не знищили... такий потрібний для вас медзаклад.
И падших женщин с ликом чистоты
Я знаю сильных,что взахлеб рыдали
И слабых что несут за нас кресты
Не бойся вора в нищенском обличьи
И проклинать за мелочь не спеши
Ты бойся тех кто выглядит прилично
Вор с праведным лицом, уносит часть Души...
Воздастся добротой тебе за это
Когда споткнешься ты на жизненном пути...
Это стихотворение написано в 2014.
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует,
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны
скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели
использовать свое право упразднять правительственные формы,
ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа».
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа