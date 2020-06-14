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Новини Хабарники
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Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн

Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн

Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту з можливістю застави у 40,3 млн грн затриманого у справі про спробу дати хабар керівникам САП і НАБУ Андрія Кічу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ВАКС.

"Суддя ВАКС постановила: клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія  Володимировича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів із моменту його затримання і до 10 серпня 2020 року включно, визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу - 19 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тис. 400 грн", - зачитала суддя.

Читайте також: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

Автор: 

хабар (4702) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Кіча Андрій (4)


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Топ коментарі
+18
і де вони їх з такими "поганялами" знаходять ?
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14.06.2020 17:32
+9
Кича на мардовскам это цепь, поэтому садят не в кичу, а на кичу - на цепь. Тюрьма, кстате тожа мардовское - огороженное место для мордобоя, типа ринга. Феня (язык офеней - впиндюрщиков, лотошников) на 50% чистый мардовский язык. Малява - приукрашение, маза - забота.
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14.06.2020 17:49
+8
то хвамилий.. видать от "дедов" досталась... от их погонял)
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14.06.2020 17:34
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і де вони їх з такими "поганялами" знаходять ?
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14.06.2020 17:32 Відповісти
то хвамилий.. видать от "дедов" досталась... от их погонял)
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14.06.2020 17:34 Відповісти
Кича на мардовскам это цепь, поэтому садят не в кичу, а на кичу - на цепь. Тюрьма, кстате тожа мардовское - огороженное место для мордобоя, типа ринга. Феня (язык офеней - впиндюрщиков, лотошников) на 50% чистый мардовский язык. Малява - приукрашение, маза - забота.
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14.06.2020 17:49 Відповісти


Гіркий гумор, гіркий....
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14.06.2020 17:36 Відповісти
А в Стоматолога це прізвище було як пропуск до вищого світу.
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15.06.2020 07:37 Відповісти
Деньги давай! Давай деньги!!
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14.06.2020 17:32 Відповісти
отдайте баксы назад,он и заплатит залог
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14.06.2020 18:02 Відповісти
епта, да где же он такие деньги найдет)) аж 40 млн.грн... 1.5 млн.долл) в 4 раза меньше чем дал "на чай" НАБУ)
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14.06.2020 17:33 Відповісти
Пускай проконсультируется у жены Насирова, та 100 млн.грн. собрала. Да, и клетчатое одеяло нужно "подключить".
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14.06.2020 21:33 Відповісти
кича поехал на кичу но он вывалит кучу и поедет домой
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14.06.2020 17:34 Відповісти
На кудо ано паедит у мастосрань. Кудо - дом, а мастосрань - родная сторона.
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14.06.2020 17:52 Відповісти
удо
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14.06.2020 17:58 Відповісти
Яка гуманність! Ти вкрав 6 мільонів доларів, попавсь, віддав з них трохи меньше 2х мільонів доларів і йди собі на свободу з чистою совістю? Неперевершено!
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14.06.2020 17:34 Відповісти
Зєля вже шаурму доїв? Нехай обтирає об сорочку руки і пише заяву про відставку. Нам треба нормальний през, а не ця карикатура
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14.06.2020 17:39 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 4362
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14.06.2020 18:02 Відповісти
зачекай ще 9-ть років....
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14.06.2020 18:38 Відповісти
ваня ти в школу ходив? аріхметику вчив?? ХАБАР ЗАБРАЛИ ж ВЖЕ... а це додаткові гроші
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15.06.2020 07:17 Відповісти
А по какой методике идёт расчёт залога ?
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14.06.2020 17:34 Відповісти
Чем больше закинул судье, тем меньше сумма залога.
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14.06.2020 17:39 Відповісти
по ПЕРШІЙ!!
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15.06.2020 07:18 Відповісти
И анекдота не надо - Кича на киче. Удобно - не перепутаешь.
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14.06.2020 17:37 Відповісти
При Зе нема корупції.🐸
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14.06.2020 17:39 Відповісти
а ещё ж воровать перестали..именно поэтому дефицит бюджета рекордный за всю историю в 300 миллиардов - именно потому что при ЗЕкловуне больше нет воровства, он же вам не какой то там барига мародьор.
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14.06.2020 19:31 Відповісти
При Зе рвати в хлам корупцію потрібно було давно.
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14.06.2020 21:14 Відповісти
Зуб даю, таки нема, просто її відрижки від пережеру.
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14.06.2020 21:35 Відповісти
Откат за 2 месяца...
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14.06.2020 17:40 Відповісти
Какой залог??? Вы там совсем с башкой распрощались... О боже! Живем в сраном цирке Шапито с клоуном - членограем во главе. Какое позорище!
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14.06.2020 17:42 Відповісти
Почему распрощались? Они с этого кормятся пока нам цирк показывают...
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14.06.2020 18:00 Відповісти
Коломойский и Медведчук являются партнерами в четырех отраслях и всё это является дочерним предприятием кооператива "Озеро",
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14.06.2020 17:43 Відповісти
і шо. ынших методичок з лахти нема?
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15.06.2020 07:20 Відповісти
интересно какое погоняло у него... там ....будет? ))))
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14.06.2020 17:47 Відповісти
Шавка, шо значыть гивно.
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14.06.2020 17:54 Відповісти
то что он "там" будет еще не факт.. Как-то не принято у нас кошмарить корупционеров
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14.06.2020 18:00 Відповісти
ну это понятно! а чисто гипотетически ? )))))
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14.06.2020 18:02 Відповісти
Завтра залог внесет, если уже не внес... Стоимость одной голимой хаты в Конче... У них такого добра гектарами...
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14.06.2020 18:03 Відповісти
Кічу на кічу !
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14.06.2020 17:48 Відповісти
Этот суд, гордость великого рэформаторе пэтьюньки.
Это он кичился, шо потужно рэформував судсистему.
Хавайте, пэидиоты, хавайТЕ!!!
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14.06.2020 17:48 Відповісти
Попытка получения взятки в 150 лямов гривен, залог всего 40 . Да здравствует украинское правосудие - самое "гуманное" в мире
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14.06.2020 17:54 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 9321
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14.06.2020 17:55 Відповісти
Ти ж знав, що так можна, Димитрик!
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14.06.2020 17:56 Відповісти
ВСІ !!!! "Дмитрики" про це знають....- так БУЛО - так Е- і так ще ДОВГО буде . !!!
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14.06.2020 18:40 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 5625
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14.06.2020 18:06 Відповісти
Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!
По судите сами, когда Коля договорился с Петей делиться, то дела начали закрываться и замалчиваться.
А уже после закрытия уголовных дел в 2017 году дела у Злочевского пошли в гору. Видимо, по привычке против него еще какое-то время возбуждали дела НАБУ и САП, однако никаких последствий для Николая Злочевского они не имели. Возможно все дело в том, что, как выразился Петр Порошенко: "Коля - хороший парень"!?

Но "Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!" для Злочевского уже. А для Порошенко всё ещё впереди!
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14.06.2020 17:56 Відповісти
Ти головне чекай цього у своїй проксінімеччині🐸
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14.06.2020 17:58 Відповісти
Допустим, я докажу тебе,что я не из под "прокси". Могу сфоткать эту новость, на этом же сайте, с этим прям комментарием, но с немецкой рекламой, которая есть по бокам, в соответствии с тем языком, в которой ты географически находишься. Что тогда, ты скажешь, лягуш?
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14.06.2020 18:10 Відповісти
Як не крути,а коротка логіка мислення Зеботів , що знову винен Порох .А де ж теперішня влада? Більше як рік при владі ,а корупція ,як і прокурор на 100% -СВОЇ !!! Головний
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14.06.2020 18:34 Відповісти
А теперешняя власть обосралась мафию, которой пришлось взглянуть прямо в глаза. Ничего зе делать не будет. Он ссыкун, каких поискать. И зачем только он в президенты шёл! Поддерживаю порохоботов, что ему пора уже в отставку, в связи с несоответствием занимаемой должности.
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14.06.2020 18:43 Відповісти
що буде - можна КОНКРЕТИКИ ...
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14.06.2020 18:41 Відповісти
"Этот с#кин сын католический, на букву "Б", меня крепко подставил в итоге, с этой "Burisma" и со своим отпрыском" - Порошенко аргументировано ответил на обвинения по "плёнкам Деркача".
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14.06.2020 18:05 Відповісти
40,3 млн залога, это 1.5 млн, что в 4 раза меньше суммы занесенного. Может залог должен составлять в 4,5 или 8 раз больше от суммы взятки или воровства?
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14.06.2020 18:07 Відповісти
Були ,,свинарчуки" -стали ЗЕленчуки ,які пішли набагато ВИЩЕ !! Так вони без сумніву дійдуть (чи ,можливо вже дійшли) до самого Зегаранта !!!
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14.06.2020 18:09 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 8819
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14.06.2020 18:10 Відповісти
Иллюстрация работы правоохрани тельной системы - "дай миллиончик".
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14.06.2020 21:44 Відповісти
А почему не 6 миллионов баксов?? 🙄
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14.06.2020 18:16 Відповісти
А вы знаете почему зебоба на самоизоляции ушел -НБУ ему два дня объясняло,что транш МВФ это не деньги...он так и не понял-это не прикол))))))теперь депрессняк у зебила
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14.06.2020 18:20 Відповісти
Сейчас адвокаты кича принесут справку, что у того ковид19. А деньги в сумме 40,3 млн грн ему нужны для лечения. Какой арест? И да, одеялко в клетку имени насирова-пройденый этап. Коронавирус у них у всех. Самоизоляция. Никакой даже и не домашний арест. Ну что вы...
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14.06.2020 18:26 Відповісти
19 200 размеров прожиточного минимума Источник: https://censor.net/n3201913
Кто нибудь знает что это за херня?
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14.06.2020 18:35 Відповісти
Размер залога определяется с учетом обстоятельств уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения подозреваемого (обвиняемого), других данных о его личности.....- но это все условно...
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14.06.2020 18:47 Відповісти
Как определяется размер залога мне не интересно. Я спрашивал почему ущерб привязан не к к минимальной почасовой ставке труда работника, и даже не к минимальной зарплате работника, а к какой то фигне в 17 грн. Что это за учетная ставка, что на нее сейчас можно купить, сколько ей лет и не пора ли что то менять?
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14.06.2020 18:54 Відповісти
на твое риторическое сам Иисус Христос не ответит - ответь себе САМ
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14.06.2020 19:51 Відповісти
17 грн. это необлагаемый налогом доход, а прожиточный минимум это - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Сейчас принято, что для этого хватит 2027 грн. в мес.
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14.06.2020 21:59 Відповісти
это фсе продели пороха...
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14.06.2020 18:46 Відповісти
6 млн. долл.=160 млн. грн. Такой должна быть сумма залога.
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14.06.2020 18:47 Відповісти
Да вы что, разорить хотите? Где ж он тогда питаться будет, да и других надо подпитывать.
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14.06.2020 22:00 Відповісти
Кичу на кичу!
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14.06.2020 19:23 Відповісти
на пожизненно!!!
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14.06.2020 20:04 Відповісти
Залог надо не в гривнах, а в долларах.
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14.06.2020 20:03 Відповісти
а какая разница?
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15.06.2020 07:29 Відповісти
та да...реальний курс доллара по 6.4
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14.06.2020 20:23 Відповісти
Кічу посадили на кічу, ліл )))0))0)))
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14.06.2020 20:58 Відповісти
Якби ж то посадили...
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14.06.2020 21:13 Відповісти
Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку (с).
Нормально! Перед законом усі рівні, а кічі рівніші.
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14.06.2020 21:12 Відповісти
Теперь предстоит два месяца напряженного торга чтобы закрыть дело о взятке. Как ни крути, а без взятки в наших "правоохранительных органах" ну никак нельзя.
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15.06.2020 10:54 Відповісти
 
 