Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн
Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту з можливістю застави у 40,3 млн грн затриманого у справі про спробу дати хабар керівникам САП і НАБУ Андрія Кічу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ВАКС.
"Суддя ВАКС постановила: клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія Володимировича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів із моменту його затримання і до 10 серпня 2020 року включно, визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу - 19 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тис. 400 грн", - зачитала суддя.
Топ коментарі
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Гіркий гумор, гіркий....
Это он кичился, шо потужно рэформував судсистему.
Хавайте, пэидиоты, хавайТЕ!!!
По судите сами, когда Коля договорился с Петей делиться, то дела начали закрываться и замалчиваться.
А уже после закрытия уголовных дел в 2017 году дела у Злочевского пошли в гору. Видимо, по привычке против него еще какое-то время возбуждали дела НАБУ и САП, однако никаких последствий для Николая Злочевского они не имели. Возможно все дело в том, что, как выразился Петр Порошенко: "Коля - хороший парень"!?
Но "Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!" для Злочевского уже. А для Порошенко всё ещё впереди!
Кто нибудь знает что это за херня?
Нормально! Перед законом усі рівні, а кічі рівніші.