Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн

Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту з можливістю застави у 40,3 млн грн затриманого у справі про спробу дати хабар керівникам САП і НАБУ Андрія Кічу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ВАКС.

"Суддя ВАКС постановила: клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія Володимировича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів із моменту його затримання і до 10 серпня 2020 року включно, визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу - 19 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тис. 400 грн", - зачитала суддя.

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