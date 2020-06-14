Найманці РФ із 120-мм мінометів і БМП обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, - пресцентр ОС
Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, противник тричі вів вогонь із мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового і двічі біля Хутора Вільного із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по захисниках Авдіївки.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
Підсумки за минулу добу
13 червня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Славне, Луганське, Пищевик, Кримське, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Старогнатівка, Авдіївка, Новотроїцьке, Богданівка та Катеринівка.
За даними розвідки, 13 червня українські військовослужбовці знищили трьох російських окупантів і ще щонайменше двох поранили.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 факти тяжких тілесних ушкоджень, 3 крадіжки, 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин і один факт незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою. Також виявлено 61 адміністративне правопорушення.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" з боку тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 90 осіб, у зворотному напрямку - 30 осіб. Крім цього, вчора представники Державної прикордонної служби України належним чином оформили і пропустили через КПВВ "Мар'їнка" в бік тимчасово окупованої території одну людину на автомобілі, яка через декілька годин повернулася назад, отримавши відмову від озброєних російських найманців.
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Читала сьогодні в Олени Степової допис на цю тему.
Вона там пише і про тих колаборантів, які, допомагали окупантам (наприклад, слухали і передавали окупантам переговори екіпажу збитого потім літака).
І імена цих людей відомі, і вони отримують в Україні пенсію.
Так от: якщо ми не доб'ємося, щоб рано чи пізно (я вважаю, тут не може бути терміну давності) всі причетні були покарані, то цим ми зрадимо пам'ять загиблих.
Непокаране зло повертається.
За законами математики -
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.
© Дмитро Лазуткін
https://www.youtube.com/watch?v=vkGX1vKjlT8
історія повторюється