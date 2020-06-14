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Кулеба впевнений, що активна дипломатія допоможе покінчити з російською агресією на Донбасі: "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на апараті ШВЛ

Кулеба впевнений, що активна дипломатія допоможе покінчити з російською агресією на Донбасі:

У процесі встановлення миру на Донбасі Україна робить ставку на наступальну дипломатію, посилення міжнародного тиску й активізацію питання Криму на міжнародній арені.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зосереджені на трьох речах. Перша - це наступальна дипломатія. Це означає, що не ми чекаємо, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонуємо, ініціюємо, створюємо ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки", - зазначив він.

Як приклад Кулеба навів пропозицію України проводити засідання Тристоронньої контактної групи навіть в умовах пандемії в режимі відеоконференцій, підвищення статусу української делегації, введення нових членів.

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"Другий елемент – це посилення міжнародного тиску. Від початку моєї каденції в березні ми спільно з німецькими та французькими партнерами відновили "нормандський" діалог на рівні міністрів. До цього він два роки не відбувався. Окрім того, відбувся візит масштабної делегації до Берліна, де ми поговорили з міністрами оборони, закордонних справ ФРН і зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини", - повідомив міністр.

"Третій елемент - це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені. Ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб вивести Крим з тіні, бо забувати про нього жодним чином не можна!" - наголосив Кулеба.

На його думку, наступальна активна дипломатія - єдиний спосіб "створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде змушена йти на конструктив, бо вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ", мають просто абсурдний вигляд не самі собою, а на тлі того, як ми діємо".

Кулеба зазначив, що всі партнери України також бачать активність України і визнають, що вона, на відміну від заяв Росії, хоче шукати рішення.

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"Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор", - резюмував він.

Автор: 

росія (65122) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Розбудіть Зелю, нагадайте, що йому потрібно активно займвтись зовнішніми справами, а не мститись Петі, бо той кращий дипломат і президент, ніж воно.
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14.06.2020 18:38
+12
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ - Цензор.НЕТ 5840
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14.06.2020 18:44
+11
Сейчас самое смешное - наблюдать за внешнеполитическими победами зеленского. По факту, для цивилизованного мира, в Украине президент - какое-то недоразумение с которым никто не считается. У него даже нет друзей среди президентов стран ЕС, Америки. Скажу больше, до конца года, прислуга мертведчука-каломойского, запланировал только один международный визит... в Беларусь. Это все что нужно знать о смешном стратеге зеленском.
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14.06.2020 18:58
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Розбудіть Зелю, нагадайте, що йому потрібно активно займвтись зовнішніми справами, а не мститись Петі, бо той кращий дипломат і президент, ніж воно.
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14.06.2020 18:38 Відповісти
Сама то щрозуміла, чого ляпнула?
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14.06.2020 18:58 Відповісти
бостуууууууга ,ссссссу..харик
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14.06.2020 20:08 Відповісти
Гарик, который Татьяна, про ковбасу давай!
Низачет!!!
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14.06.2020 20:10 Відповісти
В процессе установления мира на Донбассе Украина делает ставку на наступательную дипломатию, усиление международного давления и активизацию вопроса Крыма на международной арене.

Пока, кроме самого Кулебы, никто этого не заметил.
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14.06.2020 18:39 Відповісти
Заголовок очень похож на" Красно-хитро-сплетенно слово" из Парнаса И.А.Крылова.
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14.06.2020 18:45 Відповісти
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ - Цензор.НЕТ 5840
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14.06.2020 18:44 Відповісти
минс не умер он сдох
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14.06.2020 18:45 Відповісти
Пока что мы видим на ИВЛ Украину а пуйло ржет с тупоголовых зеленых дЫбилов
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14.06.2020 18:45 Відповісти
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ - Цензор.НЕТ 6950
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14.06.2020 18:46 Відповісти
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ - Цензор.НЕТ 8394
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14.06.2020 18:50 Відповісти
не один из них не ответит на 3 коротких вопроса Хвиля?. Сектор?. ВЧ.?
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14.06.2020 19:25 Відповісти
А зеботи вже загальну мобілізацію роблять навіть на цю новину...
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ - Цензор.НЕТ 2297
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14.06.2020 18:51 Відповісти
Трохи простіше: не якісь там "зелеботи", а звичайні громадяни України, коли заходять на цей сайт і бачать твої простині заготовок-копіпаст, відразу розуміють яке ти продажне та нікчемне. І ще більше їх верне від твоєї святої свині, за чиї гроші ти, неут, тут сереш.
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14.06.2020 19:03 Відповісти
бостууууууга тваааааааарь...
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14.06.2020 20:19 Відповісти
Без мантры про ковбасу низачет!
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14.06.2020 21:00 Відповісти
Минск - это политическая бомба замедленного действия, троянский конь, созданный путеным и навязаный Украине после военных поражений, под страхом захвата еще больших украинских территорий.
И если сегодняшняя администрация, дипломатический блок, переломят ситуацию на благо Украины - честь им и хвала.
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14.06.2020 18:52 Відповісти
Под руководством Ермака? Самому не смешно?
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14.06.2020 18:56 Відповісти
Ваши предложения? Из жопы выведет тот, кто туда завел?
Или вы считаете, что эту Петину подляну нескальким поколениям украинцев разгребать?
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14.06.2020 18:59 Відповісти
Напомнить, с чего Ермак начал деятельность на международной арене, за шо был щедро вознагражден Моникой? подобные грязные пятна на репутацию нечаянно не сажаются и не отмываются.
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14.06.2020 19:03 Відповісти
Речь про "Минск" и способы переиграть этот заведомо капитулятивный протокол в пользу Украины. Твой соскок на Ермака расцениваю как слив с темы из боязни выйти на упоминание "святого имени подписанта"
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14.06.2020 19:21 Відповісти
Так ты объясни, в конце концов, а то постоянно соскакиваешь:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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14.06.2020 19:27 Відповісти
Агент ли он путена - нет.
Есть ли у путинской РФ точки воздействия на него - возможно.
Работает ли он на РФ - нет, на Украину.
Была бы у Украины безупречная выигрышная позиция по протоколу - Ермак был бы совсем другой.
ОП Украины связан этими минскими соглашениями - в которых даже в очередности пунктов выполнения твой идол отдал преимущество путену.
Твой хряк путена даже стороной конфликта не оформил.
Ты жалок и примитивен в своей убогости. И мне иногда кажется что общаться с тобой бессмысленно, в силу твоей невменяемости.
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14.06.2020 19:42 Відповісти
Всё понятно, Ермак, как ты считаешь, работает на пользу Украине и формула Штайнмайера это именно то, что нужно, постом выше ты это подтвердил, утверждая,что всё идёт нормально.

Мантру про то, что в Минских соглашениях не указан агрессор воспримет только дебил, а нормальный человек понимает, что Ху@ло не подписал бы соглашения по которым паРаша стала отгребать.
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14.06.2020 19:55 Відповісти
Продолжай - кто первый упомянул про формулу, не твой ли хряк?
Ты, дегенерат, даже не понимаешь, что твоя "формула" - это всего лишь дорожная карта все того же Петиного Минска.
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14.06.2020 20:00 Відповісти
Лукашист, ни по какой формуле и вообще Порошенко не выполнял Минских соглашений, т.к. не были выполнены первые два пункта, но паРаша стала отгребать за их невыполнение.

Формула Штайнмайера это дорожная карта, по которой необходимо, чтобы из Минска попасть в Барановичи, сначала надо заехать в Москву, затем в Воронеж и только потом, если от Украины что-то останется - в Барановичи.
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14.06.2020 20:06 Відповісти
Просто ОРУ!!!
Тупорылый, так зачем Петя подписал муйню, по которой путен неагрессор? Это ты сам сейчас вышел на липецкую фабрику, лишенец.
Тут только одна причина!
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14.06.2020 20:03 Відповісти
Лукашист, в Минских соглашениях не был написан агрессор, но они так были написаны, что паРаша стала отгребать как... агрессор.
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14.06.2020 20:07 Відповісти
Выгребать от Запада вопреки зраднику Пете.
А Петя липецкую фабрику спасал.
В итоге все при своих.
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14.06.2020 21:49 Відповісти
Речь про куратора деятельности МИДа вообще и Украинской стороны ТГК в особенности. Его явно анти-Украинская деятельность, поощряемая актером, играющим роль Президента Украины, не дает поводов для оптимизма. Поясню. Ермак в США от имени Моники нагло врет в глаза двум Конгрессменам США плюс Волкер и Тейлор, причем его ложь вскрывается еще до его отьезда в Украину. По приезду в Украину его щедро вознаграждает актер, исполняющий роль Президента Украины. Сейчас Ермак курирует всю международную политику. Теперь вопрос - Ермак клинический идиот или сознательный саботажник? И в любом случае действия актера, исполнеющего роль Президента Украины в этой истории- не в интересах Украины.
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14.06.2020 19:44 Відповісти
преломят, следующей весной, ты главное верь
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14.06.2020 19:07 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений...
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14.06.2020 18:57 Відповісти
Сейчас самое смешное - наблюдать за внешнеполитическими победами зеленского. По факту, для цивилизованного мира, в Украине президент - какое-то недоразумение с которым никто не считается. У него даже нет друзей среди президентов стран ЕС, Америки. Скажу больше, до конца года, прислуга мертведчука-каломойского, запланировал только один международный визит... в Беларусь. Это все что нужно знать о смешном стратеге зеленском.
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14.06.2020 18:58 Відповісти
Хоть кто-то делом хочет заниматься, пока обиженное закомплексованное дитё пытается отомстить папиреднику.
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14.06.2020 19:01 Відповісти
ага, в результате настуаления приняли формулу шнанмайера
вы пассивные дипломаты скорее, в плохом смысле этого слова
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14.06.2020 19:06 Відповісти
Согласен, с каждым визитом зеленой сопли или его подельников в минск или к нашим европейским "друзьям" со страхом жду новостей об очередном "прорыве" в виде формул штайнмайера или проведения выборов на оккупированном Донбассе без вывода кацапских войск и террористов, зато под присмотром слепо-глухо-немого обсе.
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14.06.2020 21:11 Відповісти
Кулеба впевнений, що активна дипломатія допоможе покінчити з російською агресією на Донбасі: "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на апараті ШВЛ - Цензор.НЕТ 1572
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14.06.2020 19:11 Відповісти
Кулеба, "поможет покончить с российской агрессией на Донбассе" разгром параши военным путём силами НАТО с участием Украины, физическое уничтожение Ху*ла со всеми его двойниками и всей верхушки параши и разделение её на 2 десятка независимых и миролюбивых государств.
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14.06.2020 19:13 Відповісти
"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легкихИсточник: https://censor.net.ua/n3201916
Может, лучше клизму?
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14.06.2020 19:14 Відповісти
Кулеба не боїться, що його використають і викинуть як Пристайка?
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14.06.2020 19:18 Відповісти
Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией / Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине./ Вероятность того что Кулеба переговорит и убедит Суркова что он не прав, есть.
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14.06.2020 19:24 Відповісти
Суркова еще больше года назад обнулил Волкер , честь ему и хвала. "Убеждают" и нагибают сейчас Козака.
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14.06.2020 19:38 Відповісти
Волкер сам обнулился, полезный был балабол. А Козак или Сурков, это просто ретрансляторы Путина, а его в чем-то убедить никому не удавалось. Ибо у Него Миссия и уникальный генетический код нации россиян.
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14.06.2020 19:41 Відповісти
Волкер - балабол ? Сурков получил пинка из Кремля из-за него. Балабол -Трамп .
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14.06.2020 19:53 Відповісти
*миссия и уникальный генетический код росисян*,- ватка ,да ты совсем ипанулась на почве вЯличия ,вы- отсталая страна 3го мира ,бензоколонка ,которая уже и не нужна даже
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14.06.2020 20:27 Відповісти
Франция и Германия, друзья Кремля и наши последовательные и жесткие противники евроинтеграции в ЕС, держат на ИВЛ Минские угоды, которые в 2014 году были более известны, как мирный план Путина.
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14.06.2020 19:38 Відповісти
Хорош брехать , Лавриненко! Портянкой тянет от твоих измьішлизмов...
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14.06.2020 19:55 Відповісти
А напрямую ответить не судьба?
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14.06.2020 21:12 Відповісти
Расскажи это Чеченцам, Грузинам, Молдове и Азейбарджану.
Наивный лох
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14.06.2020 19:58 Відповісти
ибо "....по утрам я малодушен и слаб, зато вечером - какие во мне бездны !!!" Венедикт Ерофеев
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14.06.2020 20:08 Відповісти
идиоты
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14.06.2020 20:14 Відповісти
От вашей "наступательной дипломатии" и "отведения войск по-зеленскому " количество погибших и раненных на передовой только возросло!!! Может хватить "разводить" народ Украины?
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14.06.2020 20:19 Відповісти
А кулеба может назвать хотя бы одну выигранную нами дипломатическую войну, освобожденный хотя бы метр нашей земли (сдачи в виде отвода наших войск происходят, а вот продвижения нет). Кацапы никогда добровольно не отдадут Донбасс и тем более Крым, особенно в условиях ну очень "жестких" санкций со стороны запада в виде запрета на въезд паре десятков кацапских нацистов.
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14.06.2020 21:07 Відповісти
отключайте ивл. мертворожденый проект. не хочешь - не муча
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14.06.2020 21:18 Відповісти
держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Меня терзают смутные сомнения что нам уже давно втюхали ИВЛ маде by за поребика.
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14.06.2020 21:35 Відповісти
"минск" изначально был мертворожденным.
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14.06.2020 21:46 Відповісти
ИВЛ-Искусство Втюхать Лугандон на невыгодных для нас условиях?
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14.06.2020 22:47 Відповісти
Схоже, зеленая хвороба, а саме, ідіотська наївність, вразила і міністра.
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15.06.2020 01:09 Відповісти
 
 