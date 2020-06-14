Кулеба впевнений, що активна дипломатія допоможе покінчити з російською агресією на Донбасі: "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на апараті ШВЛ

У процесі встановлення миру на Донбасі Україна робить ставку на наступальну дипломатію, посилення міжнародного тиску й активізацію питання Криму на міжнародній арені.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зосереджені на трьох речах. Перша - це наступальна дипломатія. Це означає, що не ми чекаємо, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонуємо, ініціюємо, створюємо ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки", - зазначив він.

Як приклад Кулеба навів пропозицію України проводити засідання Тристоронньої контактної групи навіть в умовах пандемії в режимі відеоконференцій, підвищення статусу української делегації, введення нових членів.

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"Другий елемент – це посилення міжнародного тиску. Від початку моєї каденції в березні ми спільно з німецькими та французькими партнерами відновили "нормандський" діалог на рівні міністрів. До цього він два роки не відбувався. Окрім того, відбувся візит масштабної делегації до Берліна, де ми поговорили з міністрами оборони, закордонних справ ФРН і зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини", - повідомив міністр.

"Третій елемент - це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені. Ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб вивести Крим з тіні, бо забувати про нього жодним чином не можна!" - наголосив Кулеба.

На його думку, наступальна активна дипломатія - єдиний спосіб "створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде змушена йти на конструктив, бо вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ", мають просто абсурдний вигляд не самі собою, а на тлі того, як ми діємо".

Кулеба зазначив, що всі партнери України також бачать активність України і визнають, що вона, на відміну від заяв Росії, хоче шукати рішення.

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"Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор", - резюмував він.