Кулеба впевнений, що активна дипломатія допоможе покінчити з російською агресією на Донбасі: "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на апараті ШВЛ
У процесі встановлення миру на Донбасі Україна робить ставку на наступальну дипломатію, посилення міжнародного тиску й активізацію питання Криму на міжнародній арені.
Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зосереджені на трьох речах. Перша - це наступальна дипломатія. Це означає, що не ми чекаємо, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонуємо, ініціюємо, створюємо ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки", - зазначив він.
Як приклад Кулеба навів пропозицію України проводити засідання Тристоронньої контактної групи навіть в умовах пандемії в режимі відеоконференцій, підвищення статусу української делегації, введення нових членів.
"Другий елемент – це посилення міжнародного тиску. Від початку моєї каденції в березні ми спільно з німецькими та французькими партнерами відновили "нормандський" діалог на рівні міністрів. До цього він два роки не відбувався. Окрім того, відбувся візит масштабної делегації до Берліна, де ми поговорили з міністрами оборони, закордонних справ ФРН і зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини", - повідомив міністр.
"Третій елемент - це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені. Ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб вивести Крим з тіні, бо забувати про нього жодним чином не можна!" - наголосив Кулеба.
На його думку, наступальна активна дипломатія - єдиний спосіб "створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде змушена йти на конструктив, бо вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ", мають просто абсурдний вигляд не самі собою, а на тлі того, як ми діємо".
Кулеба зазначив, що всі партнери України також бачать активність України і визнають, що вона, на відміну від заяв Росії, хоче шукати рішення.
"Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор", - резюмував він.
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Низачет!!!
Пока, кроме самого Кулебы, никто этого не заметил.
И если сегодняшняя администрация, дипломатический блок, переломят ситуацию на благо Украины - честь им и хвала.
Или вы считаете, что эту Петину подляну нескальким поколениям украинцев разгребать?
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Есть ли у путинской РФ точки воздействия на него - возможно.
Работает ли он на РФ - нет, на Украину.
Была бы у Украины безупречная выигрышная позиция по протоколу - Ермак был бы совсем другой.
ОП Украины связан этими минскими соглашениями - в которых даже в очередности пунктов выполнения твой идол отдал преимущество путену.
Твой хряк путена даже стороной конфликта не оформил.
Ты жалок и примитивен в своей убогости. И мне иногда кажется что общаться с тобой бессмысленно, в силу твоей невменяемости.
Мантру про то, что в Минских соглашениях не указан агрессор воспримет только дебил, а нормальный человек понимает, что Ху@ло не подписал бы соглашения по которым паРаша стала отгребать.
Ты, дегенерат, даже не понимаешь, что твоя "формула" - это всего лишь дорожная карта все того же Петиного Минска.
Формула Штайнмайера это дорожная карта, по которой необходимо, чтобы из Минска попасть в Барановичи, сначала надо заехать в Москву, затем в Воронеж и только потом, если от Украины что-то останется - в Барановичи.
Тупорылый, так зачем Петя подписал муйню, по которой путен неагрессор? Это ты сам сейчас вышел на липецкую фабрику, лишенец.
Тут только одна причина!
А Петя липецкую фабрику спасал.
В итоге все при своих.
вы пассивные дипломаты скорее, в плохом смысле этого слова
Может, лучше клизму?
Наивный лох