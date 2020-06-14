У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції
У Києві під час оформлення ДТП зазнала травм співробітниця патрульної поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції у фейсбуці.
Сьогодні близько 15:00 у Києві на проспекті Палладіна сталася ДТП з участю автомобіля Nissan і невідомого автомобіля, який поїхав із місця події. Під час проведення оформлення ДТП поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander і Nissan. Тієї миті водій автомобіля Hyundai Santa Fe врізався в Nissan, який від удару скоїв наїзд на інспекторку патрульної поліції.
Патрульну терміново госпіталізували з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота і закритою черепно-мозковою травмою.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі та обставини ДТП.
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там багато ше непристроєних
Спорить будешь? Озвучь километраж и стаж тоже.
Скажи что нибудь против 26 лет стажа и пробега(любительского) 925 тыс. км.
Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого