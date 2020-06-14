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Новини Силовики
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У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції

У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції

У Києві під час оформлення ДТП зазнала травм співробітниця патрульної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції у фейсбуці.

Сьогодні близько 15:00 у Києві на проспекті Палладіна сталася ДТП з участю автомобіля Nissan і невідомого автомобіля, який поїхав із місця події. Під час проведення оформлення ДТП поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander і Nissan. Тієї миті водій автомобіля Hyundai Santa Fe врізався в Nissan, який від удару скоїв наїзд на інспекторку патрульної поліції.

Патрульну терміново госпіталізували з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота і закритою черепно-мозковою травмою.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі та обставини ДТП.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19457) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+13
У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 4438
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14.06.2020 19:36
+9
Срочно Юзика начальником возрожденного ГАИ!
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14.06.2020 18:50
+7
Не кислий страйк. А водій напевно геть тверезий був?!
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14.06.2020 18:48
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Не кислий страйк. А водій напевно геть тверезий був?!
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14.06.2020 18:48 Відповісти
як Гвал... Гмал.. Гмалдал... Гмалдалквивир!
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14.06.2020 18:53 Відповісти
что за бредятину гонишь???
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14.06.2020 19:34 Відповісти
Под ковидом 40°
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14.06.2020 18:53 Відповісти
Пока зеленые депутаты будут играться со штрафами для алкоголиков ничего не изменится. Уже полицию сбивают и это знак того, что законы пишутся идиотские, ответственность мизерная, толк от этих законов нулевой,эффективность нулевая,эффективность работы Рады нулевая.
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14.06.2020 19:19 Відповісти
Срочно Юзика начальником возрожденного ГАИ!
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14.06.2020 18:50 Відповісти
Юзік пристроєний
там багато ше непристроєних
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14.06.2020 18:54 Відповісти
Краще Сивоху.
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14.06.2020 20:46 Відповісти
Неизвесный, а як же камери? 50км. на годину де навіть 70 дуже мало... Безпредел.
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14.06.2020 18:51 Відповісти
Нихт ин ди гроссе фамилиен клювен клац-клац! Особенно на дороге. Полицайская форма не включает god mode...
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14.06.2020 18:58 Відповісти
божья кара
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14.06.2020 19:15 Відповісти
Дистанцию не соблюла...
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14.06.2020 19:17 Відповісти
У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 4438
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14.06.2020 19:36 Відповісти
А шо такоэ? Преступники уже начали калечить полицию?! Так это закономерно
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14.06.2020 19:36 Відповісти
и повседненно...
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14.06.2020 19:51 Відповісти
а почему въехали в мусоров? Бы ли на месте дтп установлены предупреждающие знаки? были ли включеныморгалки у мусорского катафалка?
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14.06.2020 19:57 Відповісти
Некоторым не дано водить авто и это они не могут понять пока кого нибудь не собьют и устроят ДТП.
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14.06.2020 20:16 Відповісти
кто это решает?
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14.06.2020 20:18 Відповісти
Судьба злодейка и решает, а так ещё на автокурсах инструктор уже знает, кто есть кто.
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14.06.2020 20:24 Відповісти
так пишут обычно те кто никогда не имел своей машины и никогда не сидел за рулем.
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14.06.2020 20:37 Відповісти
Сидеть за рулём может и "прокладка", а ВОДИТЕЛЕМ далеко не каждый может стать.
Спорить будешь? Озвучь километраж и стаж тоже.
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14.06.2020 21:54 Відповісти
Ну, что ты водитель мастер- класс замолчал?
Скажи что нибудь против 26 лет стажа и пробега(любительского) 925 тыс. км.
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14.06.2020 22:36 Відповісти
дорога. пересмотрите фильм "черный пес".
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14.06.2020 20:28 Відповісти
Это чтобы полицейские не бегали по городу,два ДТП в одном месте и никуда ехать не надо.
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14.06.2020 20:52 Відповісти
Полицейской от всей души желаю выздоровления. Но скажите, вот стояла бы она под грузом на стреле крана? а между молотом и наковальней руку положила бы? Ну кто их учит становиться между двумя машинами в потоке движения и оформлять протокол? Это так у них предписано по процедуре?
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14.06.2020 21:20 Відповісти
https://www.newsroom.kh.ua/news/v-centre-harkova-pyanaya-zhena-sovetnika-gubernatora-sumskoy-oga-ustroila-dtp В центре Харькова пьяная жена советника губернатора Сумской ОГА устроила ДТП



Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого



У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 6093
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14.06.2020 21:30 Відповісти
Жаль но такое случается часто, особенно когда чешут языком по мобилке
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15.06.2020 00:12 Відповісти
Відмазування своїх веде до беззаконня, беззаконня на дорогах веде до травмування самих же поліцаїв.
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15.06.2020 12:23 Відповісти
 
 