США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео
Державний секретар США Майк Помпео закликав Російську Федерацію повернути Україні незаконно окупований Крим і не переслідувати місцеве населення.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держдепу.
"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупаційних дій, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.
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а если со строчной - то это может быть любой - от Саддама, до Хуссейна или от парковщика на газоне, до выгульщика без пакета
хоч на цензорі "блєснут умом", якщо в школі не давали.
https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK
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*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"
Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.
https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
https://twitter.com/aa_russian ANADOLU AGENCY (RU) @aa_russian
https://twitter.com/aa_russian https://twitter.com/aa_russian
Отменен визит российской делегации в Турцию https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82?src=hashtag_click #визит https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Турция https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4?src=hashtag_click #РФ
https://twitter.com/_Petko_777
https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1272130044467478537 5 ч
Значит Эрдоган в Ливии продолжит наступление.
Хорошо.
Появились первые повизгивания.
Макрон сделал заявление о вмешательстве Турции в Ливию и вроде как решил пожаловаться на Турцию в НАТО и Трампу.
Тот самый Макрон, который недавно заявлял о "смерти мозга НАТО" и необходимости в угоду Москвы создать вялую армию Европы.
Нет чтобы - Не вернули - левая башня Кремля - осыпалсь, сама..
Красиво ведь, согласитесь!
...это просто последнее предупреждение свинособакам.