США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео закликав Російську Федерацію повернути Україні незаконно окупований Крим і не переслідувати місцеве населення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держдепу.

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупаційних дій, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.

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