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Новини Окупація Криму Репресії в окупованому Криму
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США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео закликав Російську Федерацію повернути Україні незаконно окупований Крим і не переслідувати місцеве населення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держдепу.

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупаційних дій, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.

США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео 01

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Автор: 

Крим (14139) репресії (1622) росія (65122) США (22769) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+27
США призывают РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 4998
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14.06.2020 18:59
+12
У вас в слові ***** - 6 помилок .
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14.06.2020 19:22
+11
Ну, на сегодня в Конгрессе США вопрос о признании вонючей страны-помойки спонсором терроризма таки будет ставится. Шо там будет - будем посмотреть. По крайней мере, дело с места сдвинулось.
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14.06.2020 19:56
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США призывают РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 4998
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14.06.2020 18:59 Відповісти
Америка уже 6 лет просит Путина. Так просит, что он и усом не ведет.
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14.06.2020 19:16 Відповісти
У вас в слові ***** - 6 помилок .
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14.06.2020 19:22 Відповісти
да и у тебя тоже - у него это уже собственная кликуха, так шо с заглавной.
а если со строчной - то это может быть любой - от Саддама, до Хуссейна или от парковщика на газоне, до выгульщика без пакета
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14.06.2020 19:48 Відповісти
Саддам,це Саддам, Хуссейн, це Хуссейн, а *****, це *****.
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14.06.2020 23:22 Відповісти
Пані Тетяно, ***** це ім'я, то ж пишеться з великої літери українською мовою.
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14.06.2020 20:14 Відповісти
Талерастие таварисч иго погонялово переводицца как "апосраный".
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14.06.2020 21:57 Відповісти
подивись які грамотєї - вище товариш і ця "пані" теж.
хоч на цензорі "блєснут умом", якщо в школі не давали.
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15.06.2020 08:17 Відповісти
США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 6037
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14.06.2020 21:11 Відповісти
Я тоже крайне удивлен почему путирастов обратно не отправляют в виде хозяйственного мыла для местных мардовских авак.
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14.06.2020 21:59 Відповісти
Матюками сразу понятно стало.
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14.06.2020 22:03 Відповісти
Россия: а ну ок. Извините, мы уходим. Всё остальное вам показалось
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14.06.2020 18:59 Відповісти
пэ - дораз?
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14.06.2020 19:13 Відповісти
Не скажи! Они уже не в том положении,чтобы что-то говорить! Положение уже близко к собаке,которой сказали:-К ноге! И задрожать!
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14.06.2020 19:20 Відповісти
Пуйло извинилось и ушло, только почему-то нах послало Украину...
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14.06.2020 19:00 Відповісти
Однако украинские заробитчане почему-то не хотят ехать домой. Предпочитают переждать карантин у ворога. Курьез однако.
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14.06.2020 19:04 Відповісти
це велике досягнення ********** взагалі і ***** особисто
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14.06.2020 19:07 Відповісти
А что тут делаюи кацапские недоразвитые боты? А ну нах отсюда.
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14.06.2020 19:15 Відповісти
Аллё,тролляки пригожинские! Говорят,окурок,готовит челобитную,и собирается в Стокгольм на капитуляцию! Пригожин,ясно,деранет на обетованную, -а вы куда,холопушки?
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14.06.2020 19:13 Відповісти
то дамбасята в трауре)Пишут что вчера Украина нанесла массированный удар по позициям в районе Санжаровки. семь тварей двухсотыми.
США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 9821
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14.06.2020 19:33 Відповісти
Не прошло и суток как главнокомандующий ушёл в обсервацию, иначе дал бы команду отвести войска.
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14.06.2020 22:07 Відповісти
хоть порадуемся)
США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 4310
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14.06.2020 22:15 Відповісти
Могём же.
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14.06.2020 22:23 Відповісти
Помпео наче сьогоднішній.
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14.06.2020 19:14 Відповісти
І це всього 6 років пройшло. Прикиньте, як страшно вони заговорять через 50 років, а через 200 що буде - взагалі мовчу!
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14.06.2020 19:16 Відповісти
Швеция предложила Стокгольм,как площадку для переговоров по деоккупации Крыма.
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14.06.2020 19:17 Відповісти
Не пора! И они не ждали,-они дали рассеи возможность обос.аться по полной программе! А теперь газ,нефть,коронавирус,Ливия,проблемы внутренние,-в общем сейчас самая ПОРА холопостану платить по счетам!
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14.06.2020 19:25 Відповісти
Ты сравнил рфию с США? Наверное твоя фамилия письков. Сколько у вас там платят сейчас за пост?
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14.06.2020 19:44 Відповісти
Платить па счетам будет мардва, а уте дедушки станут бабушками и расползутся по щелям.
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14.06.2020 22:03 Відповісти
https://twitter.com/ItechVK

https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK

https://twitter.com/ItechVK https://twitter.com/ItechVK



*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"

Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.

https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen
https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч

мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
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14.06.2020 19:21 Відповісти
Холоп голодный, -
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14.06.2020 20:09 Відповісти
Ты,КОЗЕЛ,рассейский,какого хрена ты зашел на украинский сайт обсуждать Украину и США? Иди нахрен,животное,на свои .сру обсуждай свою голожопую рфию!
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14.06.2020 21:00 Відповісти
Гамно к гамну легче липнет.
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14.06.2020 22:05 Відповісти
https://twitter.com/aa_russian

https://twitter.com/aa_russian ANADOLU AGENCY (RU) @aa_russian

https://twitter.com/aa_russian https://twitter.com/aa_russian



Отменен визит российской делегации в Турцию https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82?src=hashtag_click #визит https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Турция https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4?src=hashtag_click #РФ

https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1272130044467478537 5 ч

Значит Эрдоган в Ливии продолжит наступление.
Хорошо.
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14.06.2020 19:40 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat Selvestor Vivat https://twitter.com/S_vivat @S_vivat https://twitter.com/S_vivat/status/1272222083527913473 2 ч

Появились первые повизгивания.
Макрон сделал заявление о вмешательстве Турции в Ливию и вроде как решил пожаловаться на Турцию в НАТО и Трампу.
Тот самый Макрон, который недавно заявлял о "смерти мозга НАТО" и необходимости в угоду Москвы создать вялую армию Европы.
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14.06.2020 23:23 Відповісти
РФ нужно признать страной спонсором терроризма!
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14.06.2020 19:35 Відповісти
Чем конкретно?
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14.06.2020 19:47 Відповісти
Ну, на сегодня в Конгрессе США вопрос о признании вонючей страны-помойки спонсором терроризма таки будет ставится. Шо там будет - будем посмотреть. По крайней мере, дело с места сдвинулось.
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14.06.2020 19:56 Відповісти
Это инфа из США, а не из страны-помойки. И с террористами не договариваются.
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14.06.2020 20:07 Відповісти
Ну так забывайтесь. У вас как раз скоро фюрер обнулится - совсем забудетесь.
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14.06.2020 20:23 Відповісти
гадит везде, где может
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14.06.2020 19:55 Відповісти
Украине нужно восстанавливать ядерный статус, потому что только это сможет защитить Украину от России!!!
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14.06.2020 19:36 Відповісти
Ну голодный холоп сегодня нам попался!
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14.06.2020 19:49 Відповісти
Ага НАНУтый семиног будет васстанавливать.
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14.06.2020 22:07 Відповісти
ваши нефть, газ уже в сраке)оружие на подходе
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14.06.2020 19:54 Відповісти
кацапів просити,це як просити скажену собаку..і те й те не адекватне..
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14.06.2020 20:01 Відповісти
Где ресльность ? СВИФТ и нефтяеное эмбарго
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14.06.2020 20:06 Відповісти
Каким боком СШ к СВИФТ?
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14.06.2020 22:00 Відповісти
У Драздах.
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14.06.2020 22:08 Відповісти
Та да, скоро выборы - нужнопризвать. (с) Помпео
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14.06.2020 21:24 Відповісти
Ах, как классно, призвали и вернули..

Нет чтобы - Не вернули - левая башня Кремля - осыпалсь, сама..
Красиво ведь, согласитесь!
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14.06.2020 21:34 Відповісти
К чему это балабольство, на кого оно рассчитано!?
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14.06.2020 21:40 Відповісти
Повар также призывал кота Ваську не есть мясо.
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14.06.2020 22:11 Відповісти
США закликають РФ припинити репресії в окупованому Криму та повернути контроль над півостровом Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 1134
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14.06.2020 22:50 Відповісти
Мистер Помпео зря говорить не будет - в Конгрессе уже кое-что подготовлено....
...это просто последнее предупреждение свинособакам.
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15.06.2020 01:11 Відповісти
 
 