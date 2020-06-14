У МЗС України призначать двох нових заступників міністра і нового держсекретаря, - Кулеба
У Міністерстві закордонних справ буде призначено двох нових заступників міністра і нового держсекретаря.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи завершилося оновлення керівного складу МЗС, Кулеба сказав: "Ні. Наразі вже з моєї ініціативи заступниками міністра стали Еміне Джеппар і Євген Єнін. Зараз очікують на погодження президентом України ще два кандидати на посади заступників і також буде новий державний секретар МЗС".
Нагадуємо, на засіданні 10 червня Кабінет Міністрів призначив Еміне Джеппар на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
На кого розвідка працює на ...Z....чи на Україну, а повинна на кого працювати..........
"Рамси попутали"сказав би овощ....невдобно якось вийшло подумав "студент" - зашквар.
В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.
сказало жабенятко ,кероване Козирем *************
Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.