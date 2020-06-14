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У МЗС України призначать двох нових заступників міністра і нового держсекретаря, - Кулеба

У МЗС України призначать двох нових заступників міністра і нового держсекретаря, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ буде призначено двох нових заступників міністра і нового держсекретаря.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи завершилося оновлення керівного складу МЗС, Кулеба сказав: "Ні. Наразі вже з моєї ініціативи заступниками міністра стали Еміне Джеппар і Євген Єнін. Зараз очікують на погодження президентом України ще два кандидати на посади заступників і також буде новий державний секретар МЗС".

Дивіться також: МЗС перетвориться на перший безбар'єрний орган влади, - Кулеба. ФОТО

Нагадуємо, на засіданні 10 червня Кабінет Міністрів призначив Еміне Джеппар на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

Автор: 

МЗС (4121) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3506
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14.06.2020 19:32
+4
зеСКОРЧЕННЯ !
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14.06.2020 19:30
+3
Ага, понятно:
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
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14.06.2020 19:38
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зеСКОРЧЕННЯ !
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14.06.2020 19:30 Відповісти
Кто бы мог подумать, что 3 новых бездельника, пардон сотрудника, это обещанное сокращение и оптимизация)))
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14.06.2020 19:43 Відповісти
це перемога-сказали б раніш.
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14.06.2020 19:31 Відповісти
В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3506
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14.06.2020 19:32 Відповісти
Ага, понятно:
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
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14.06.2020 19:38 Відповісти
100%
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14.06.2020 19:45 Відповісти
Ще не всіх квартальщиків прилаштували до корита.
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14.06.2020 19:40 Відповісти
А смысл? Все равно у нас МИД Украины сейчас ничего не решает, так зачем плодить дармоедов...
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14.06.2020 20:14 Відповісти
А тебя мразота обосцаная когда поменяют?ублюдок. Очки **** продай свои за коммуналку тварь
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14.06.2020 20:23 Відповісти
У нас і розвідка не потрібною стала, хто це потерпить щоб не можна було тихенько у Оман з"їздити, під прикриттям відпочинку у Буковелі, чи у Сочі махнути.
На кого розвідка працює на ...Z....чи на Україну, а повинна на кого працювати..........
"Рамси попутали"сказав би овощ....невдобно якось вийшло подумав "студент" - зашквар.
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14.06.2020 21:27 Відповісти
Кулеба - "Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", - сказал Кулеба.
В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

сказало жабенятко ,кероване Козирем *************
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14.06.2020 21:29 Відповісти
Вони з Козирем зїздили до Парижу а кто він тобі такий , міністре закордонних справ 6 він усього навсього клєрк офісу НЕлоха
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14.06.2020 21:30 Відповісти
Сотрудники Службы внешней разведки после инаугурации предупредили президента Владимира Зеленского о связях нынешнего https://zn.ua/POLITICS/nabu-otkrylo-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-ermaka-357251_.html главы Офиса президента Андрея Ермака с преступным миром России и вскоре были уволены.
Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
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14.06.2020 22:23 Відповісти
А что Ермак уже устал работать во внешнеполитическом направлении?
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14.06.2020 22:15 Відповісти
Вже вся команда 95 кварталу одержала посади, а тепер вже призначають тих хто сидить в перших рядах і сміється. Єдина умова --показати вхідний білет на три вистави.. Така Україну перетворюють в тупе бидло.бо розумні і працьовити масово виїзжають за кордон.
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15.06.2020 06:55 Відповісти
 
 