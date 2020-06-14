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Новини Коронавірус і карантин
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Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України

Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України

До 30 червня Австрія не відновлюватиме регулярних пасажирських авіасполучень з Україною та низкою інших країн.

Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з постановою, заборону на приземлення літаків із 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня. Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на наступні країни та регіони з високим ризиком поширення SARS-CoV-2: Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна.

Виняток зроблено для рейсів, що становлять надзвичайний інтерес для Республіки Австрія, польотів із перевезення вантажів, медичних авіарейсів або авіаперельотів із метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах і персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

Читайте також: МОЗ опублікує перелік країн, які віднесуть до "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов

Загалом же в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 15 червня "Австрійські авіалінії" почнуть літати за своїми першими маршрутами - упродовж двох тижнів плануються відновлення польотів у близько 40 міст. Також приступають до поновлення рейсів і такі авіакомпанії, як Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Наразі вже скасовано обмеження на в’їзд в Австрію із сусідніх Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну. З 16 червня до цього списку додадуться Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це правило поширюється на громадян Австрії та осіб із місцем проживання в Австрії або одній із зазначених вище країн.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендує країнам Шенгенської зони й асоційованим Шенгенським країнам розпочати поступове та скоординоване скасування обмежень на "несуттєві" подорожі (туристичні або такі, що не пов’язані із професійною необхідністю) після 30 червня.

Читайте також: Авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня, - посол Щерба

Автор: 

Австрія (962) карантин (18172) авіасполучення (3070) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Австрия продлила запрет на полеты из десяти стран, в том числе Украины - Цензор.НЕТ 1491
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14.06.2020 20:48
+10
Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України - Цензор.НЕТ 4872
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14.06.2020 21:14
+7
Не вірять в нашу статистику, а отже і владі.
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14.06.2020 21:24
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Австрия продлила запрет на полеты из десяти стран, в том числе Украины - Цензор.НЕТ 1491
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14.06.2020 20:48 Відповісти
Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України - Цензор.НЕТ 1366

...
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14.06.2020 22:13 Відповісти
курц - выдающийся сторонник фашиствующей медицины. да и родина гитлера это...
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14.06.2020 20:57 Відповісти
таке відчуття, що стаття за минулий місяць, і навіть коменти ті самі.
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14.06.2020 21:04 Відповісти
Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України - Цензор.НЕТ 6941
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14.06.2020 21:08 Відповісти
Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України - Цензор.НЕТ 4872
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14.06.2020 21:14 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat

https://twitter.com/S_vivat Selvestor Vivat https://twitter.com/S_vivat @S_vivat https://twitter.com/S_vivat/status/1272222083527913473 2 ч

Появились первые повизгивания.
Макрон сделал заявление о вмешательстве Турции в Ливию и вроде как решил пожаловаться на Турцию в НАТО и Трампу.
Тот самый Макрон, который недавно заявлял о "смерти мозга НАТО" и необходимости в угоду Москвы создать вялую армию Европы.
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14.06.2020 23:22 Відповісти
Раньше нефть принадлежала народу Ливии, а сейчас она принадлежит американским кампаниям.Пусть лучше нефть принадлежит американцам, чем ливийцам. Ливийцам итак хорошо живется.
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15.06.2020 01:46 Відповісти
Роспотребнадзор обязал отели отчитываться о неженатых парах в номере

В России с начала июня действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц, где говорится: отели должны размещать гостей "преимущественно одноместно или семейно", докладывая чиновникам о тех гостях, которые селятся в один номер, не являясь при этом супругами.
Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, правительственная https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html?fbclid=IwAR0W145r1oYMNS2c1PRum38Be8H5Jr0_c32kyodwqjbV8pHB6oPxAPlU9Ek "Российскя газета" со ссылкой на упомянутое ведомство.
Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась на 8%-10% процентов, о чем сообщала в начале текущего месяца газета https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/01/831636-rekomendatsii " Ведомости" .
Один из экспертов отметил в беседе с журналистами издания, что рекомендации не обсуждались с представителями гостиничной отрасли.
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14.06.2020 21:12 Відповісти
Австрия продлила запрет на полеты из десяти стран, в том числе Украины

Ну, правильно. Стёпа с Ляшком пока всё бабло не раздербанят, у нас будут спалахи. А кому ж мы нужны за границей, если у нас горит? Кто там будет вникать в стёпины побрехеньки?
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14.06.2020 21:20 Відповісти
В Україні низька смертність.Чого бояться?
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14.06.2020 21:22 Відповісти
брехні.
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14.06.2020 21:24 Відповісти
https://censor.net/user/354814 В чому саме? В нас дійсно мало померлих.Навпаки навіть ця кількість може бути перебільшена.
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14.06.2020 21:27 Відповісти
У нас нет статистики. Наши данные не представляют никакой ценности для анализа. Сами посудите, какой можно сделать вывод из того, что в воскресенье и следующий за ним понедельник, а также в праздничные дни "заболеваемость" каждый раз падает? Почему количество проведенных тестов определяет количество зараженных. Само собой, что весь мир это видит.
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14.06.2020 23:39 Відповісти
https://censor.net/user/155068 Ну померлих не приховують.Інфікований не означає хворий.
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15.06.2020 01:25 Відповісти
Так у нас еще и эпидемии не было. А проблема с инфицированными как раз в том, что они могут не болеть, но при этом заражать других. А зачем Австрии это нужно?
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15.06.2020 02:20 Відповісти
https://censor.net/user/155068 Вже три місяці карантин.Величезна кількість людей приїхали з закордону.
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15.06.2020 02:30 Відповісти
Про наш "карантин" я уже писал в другой ветке - повторять не буду. От нашего дурантина вреда было значительно больше, чем пользы. Мы заняли у МВФ на противокарантинные мероприятия несколько миллиардов долларов, плюс своих просрали несколько. А в Австрии люди умнее - они просто решили не пускать потенциальных переносчиков. В чем проблема? Я их прекрасно понимаю. Они правы на 100%. Так мы должны были действовать еще в феврале-марте.
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15.06.2020 02:39 Відповісти
https://censor.net/user/155068 Ну поляків вони будуть пускати.
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15.06.2020 11:23 Відповісти
А мы здесь каким боком? Польша - член ЕС, а мы - нет. По-моему, кто-то важный из ЕС сразу заявлял, что сначала восстановят сообщение между членами ЕС, а потом пустят других. Не будет у нас вспышки после отмены карантина, пустят и нас. Но чуть позже. Понаблюдают и пустят. Я бы не делал из этого проблему.
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15.06.2020 22:31 Відповісти
Послушайте, вокруг вас кто-то болеет? Нет ведь. Итак везде.
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15.06.2020 01:49 Відповісти
Очень глупый вопрос. Вы пытаетесь строить ложную логическую цепочку. У меня никто из родственников, друзей и их близких знакомых не болел туберкулезом, ВИЧ, гепатитом С, сифилисом, малярией и не попадал в ДТП (не только в смертельные, а вообще ни в какие). Значит ли это, что нет туберкулеза, ВИЧ, гепатита и ДТП? Ответ, по-моему, очевиден. Я гриппом болел всего раза 3 за 40 с лишним лет. Гриппа тоже нет? У меня сестра в Италии ухаживает за престарелыми. И действительно много наших остались без работы, так как их работодатели умерли в период этой эпидемии. А в Киеве работник одной из строительных фирм умер от короны (проведал брата, приехавшего из Польши). А работники моей фирмы не могут домой поехать, потому что у них в селах таких случаев дофига. Кроме того, если бы Вы действительно жили в США, то воспользовались бы данными ЦКЗ. А там в Нью-Йорке в определенный период весной этого года смертность была превышена в 5 раз. Такого ранее не случалось никогда.
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15.06.2020 02:17 Відповісти
В Украине смертность низкая. В Одессе на миллионный город 1-3 случая в день. Это для портового города - ничего.
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15.06.2020 01:48 Відповісти
Стьопа волає, шо в нас спалахи.
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14.06.2020 21:26 Відповісти
Не вірять в нашу статистику, а отже і владі.
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14.06.2020 21:24 Відповісти
Слава Богу, в Украине с короной нет проблемы.Наверное, в Украине более чистоплотные граждане, больше гигиены.
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15.06.2020 01:51 Відповісти
Австрия??? Кто это такая?? Земля немецкая?? Или область УКРАИНСКАЯ??
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14.06.2020 21:32 Відповісти
А Украина в это время разрешила полеты в том числе и из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Вот вам и отношение украинской власти к гражданам в Украины.
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14.06.2020 21:49 Відповісти
И несмотря на это у нас нет пандемии. Наши граждане очень чистоплотные, в этом все дело.
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15.06.2020 01:52 Відповісти
Это какой то сговор . Читаю список стран .А где там Бразилия , Индия , и главное где там США и Великобритания с большим числом зараженных и погибших .Что то тут не то .Наш МИД должен сделать запрос
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14.06.2020 21:51 Відповісти
США и Великобритания не лгут, а зебильная власть Украины лжёт.
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14.06.2020 23:36 Відповісти
Вы так думаете??? А вот американцы протестуют и говорят обратное.
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15.06.2020 01:53 Відповісти
Сиэтл объявил о независимоти от Америки. Мэры городов встают перед чернокожими на колени...Вы считает что это правильно?
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15.06.2020 01:54 Відповісти
"Соединенное Королевство" = Великобритания
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14.06.2020 23:43 Відповісти
Они просто втюхивают Украине что мы - второй сорт, а на самом деле, украинцы настолько чистоплотны, что у нас нет пандемии, а у них есть.
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15.06.2020 01:56 Відповісти
Где Великобритания? "Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на следующие страны и регионы с высоким риском распространения SARS-CoV-2: Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Соединенное Королевство, Швеция, Российская Федерация и Украина".Источник: https://censor.net/n3201925 Соединенное Королевство - это и есть Великобритания! С остальным согласен
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15.06.2020 07:48 Відповісти
Из Украины в Австрию летают разве что Азаровы и прочие рыгобандюганы.
Австрия рада любому вирусу, чтобы не видеть этого сброда.
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14.06.2020 22:09 Відповісти
Это один из самых популярных туристических маршрутов среди наших туристов кстати. В пятерку наверное входил до всех этих событий с вирусами
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14.06.2020 22:31 Відповісти
ващета при порошенковском "зубажинни" было 3 прямых рейса в день только из Киева, еще по 1 из Харькова и Днепра.
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15.06.2020 01:08 Відповісти
падумаешь!?! не очень и хотелось... раз так! )))))
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14.06.2020 22:15 Відповісти
Можно и на Клязьму на рыбалку съездить...
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15.06.2020 05:52 Відповісти
Ваш юмор понятен)))
но во-первых - не рыбак (психованый трошки)))
во-вторых - живу на берегу Днепра (буквально дорогу перейти)
в-третьих - то и у меня была попытка сюморить...ну видимо так себе )))))
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15.06.2020 10:11 Відповісти
 
 