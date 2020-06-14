Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України
До 30 червня Австрія не відновлюватиме регулярних пасажирських авіасполучень з Україною та низкою інших країн.
Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з постановою, заборону на приземлення літаків із 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня. Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на наступні країни та регіони з високим ризиком поширення SARS-CoV-2: Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна.
Виняток зроблено для рейсів, що становлять надзвичайний інтерес для Республіки Австрія, польотів із перевезення вантажів, медичних авіарейсів або авіаперельотів із метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах і персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.
Загалом же в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 15 червня "Австрійські авіалінії" почнуть літати за своїми першими маршрутами - упродовж двох тижнів плануються відновлення польотів у близько 40 міст. Також приступають до поновлення рейсів і такі авіакомпанії, як Lufthansa, Ryanair, WizzAir.
Наразі вже скасовано обмеження на в’їзд в Австрію із сусідніх Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну. З 16 червня до цього списку додадуться Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це правило поширюється на громадян Австрії та осіб із місцем проживання в Австрії або одній із зазначених вище країн.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендує країнам Шенгенської зони й асоційованим Шенгенським країнам розпочати поступове та скоординоване скасування обмежень на "несуттєві" подорожі (туристичні або такі, що не пов’язані із професійною необхідністю) після 30 червня.
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Появились первые повизгивания.
Макрон сделал заявление о вмешательстве Турции в Ливию и вроде как решил пожаловаться на Турцию в НАТО и Трампу.
Тот самый Макрон, который недавно заявлял о "смерти мозга НАТО" и необходимости в угоду Москвы создать вялую армию Европы.
В России с начала июня действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц, где говорится: отели должны размещать гостей "преимущественно одноместно или семейно", докладывая чиновникам о тех гостях, которые селятся в один номер, не являясь при этом супругами.
Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, правительственная https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html?fbclid=IwAR0W145r1oYMNS2c1PRum38Be8H5Jr0_c32kyodwqjbV8pHB6oPxAPlU9Ek "Российскя газета" со ссылкой на упомянутое ведомство.
Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась на 8%-10% процентов, о чем сообщала в начале текущего месяца газета https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/01/831636-rekomendatsii " Ведомости" .
Один из экспертов отметил в беседе с журналистами издания, что рекомендации не обсуждались с представителями гостиничной отрасли.
Ну, правильно. Стёпа с Ляшком пока всё бабло не раздербанят, у нас будут спалахи. А кому ж мы нужны за границей, если у нас горит? Кто там будет вникать в стёпины побрехеньки?
Австрия рада любому вирусу, чтобы не видеть этого сброда.
но во-первых - не рыбак (психованый трошки)))
во-вторых - живу на берегу Днепра (буквально дорогу перейти)
в-третьих - то и у меня была попытка сюморить...ну видимо так себе )))))