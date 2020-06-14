Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України

До 30 червня Австрія не відновлюватиме регулярних пасажирських авіасполучень з Україною та низкою інших країн.

Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з постановою, заборону на приземлення літаків із 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня. Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на наступні країни та регіони з високим ризиком поширення SARS-CoV-2: Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна.

Виняток зроблено для рейсів, що становлять надзвичайний інтерес для Республіки Австрія, польотів із перевезення вантажів, медичних авіарейсів або авіаперельотів із метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах і персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

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Загалом же в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 15 червня "Австрійські авіалінії" почнуть літати за своїми першими маршрутами - упродовж двох тижнів плануються відновлення польотів у близько 40 міст. Також приступають до поновлення рейсів і такі авіакомпанії, як Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Наразі вже скасовано обмеження на в’їзд в Австрію із сусідніх Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну. З 16 червня до цього списку додадуться Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це правило поширюється на громадян Австрії та осіб із місцем проживання в Австрії або одній із зазначених вище країн.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендує країнам Шенгенської зони й асоційованим Шенгенським країнам розпочати поступове та скоординоване скасування обмежень на "несуттєві" подорожі (туристичні або такі, що не пов’язані із професійною необхідністю) після 30 червня.

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