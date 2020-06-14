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Новини Операція Об'єднаних сил
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Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка", понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС

Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ

П'яту добу російські війська та їхні маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області через лінію розмежування в обидва боки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують всі спроби громадян дістатися додому. Загарбники демонструють цілковиту байдужість до проблем мирних жителів. Обурливим прикладом цинічного ставлення до цивільних осіб є те, що російські найманці вже понад три доби утримують перед своїм блокпостом двох чоловіків у легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. Досі люди не можуть пробити стіну байдужості російських найманців", - наголошується в повідомленні.

Також йдеться про те, що прикордонники зі складу ОС готові пропустити цих людей назад.

Дивіться також: Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Водночас КПВВ у Станиці Луганській працює. Сьогодні лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію і 105 - у зворотному напрямку.

Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ Марїнка, понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 13 червня розпочав роботу піший перехід на контрольному пункті в'їзду-виїзду у Станиці Луганській. У перший день його перетнули 120 осіб.

Читайте також: На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік

Автор: 

Донбас (22355) Мар’їнка (622) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+15
Так закройте нафик границу с москалями и их орками.последние хай подыхают в своей гордой самоизоляции
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14.06.2020 21:22
+10
Даже оккупанты понимают, что нужно проводить обсервацию. Этим двум в автомобиле ещё 12 дней осталось...
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14.06.2020 21:23
+6
Нужно забрать этих бедных людей. Пусть Сивуха их у себя поселит.
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14.06.2020 21:29
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Так закройте нафик границу с москалями и их орками.последние хай подыхают в своей гордой самоизоляции
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14.06.2020 21:22 Відповісти
Ждем массовые выступления жителей оккупированных городов за возвращение наших территорий из за поребрика!
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14.06.2020 21:22 Відповісти
боюсь это будет лишь в разговорах.любая попытка инакомыслия там очень жестко подавляется.поэтому на камеру они за новопарасию , а открыв холодильник - снова мечтают жить в Украине.двуличные твари...... не все конечно ,но подавляющее большенство
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14.06.2020 23:12 Відповісти
Даже оккупанты понимают, что нужно проводить обсервацию. Этим двум в автомобиле ещё 12 дней осталось...
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14.06.2020 21:23 Відповісти
Если третий не заскочит в салон.
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14.06.2020 21:24 Відповісти
а бахмутка гремит- берём виру с дырявых
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14.06.2020 21:28 Відповісти
Нужно забрать этих бедных людей. Пусть Сивуха их у себя поселит.
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14.06.2020 21:29 Відповісти
Сивуха не резиновый, на всех сивухи не напасешься.
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14.06.2020 21:39 Відповісти
На всех и не надо. Там два человека застряли.
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14.06.2020 21:41 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ с дырляндией как минимум на 20 лет.
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14.06.2020 21:33 Відповісти
это их мечта как с Абхазией и Приднестровьем, не надо давать им повод к мнимой победе.
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14.06.2020 21:42 Відповісти
Уже начинает сбываться - шахты закрывают железную дорогу пилят на металл.... а ведь при биндеровцах это всё работало бы
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14.06.2020 22:11 Відповісти
Зате українську мову не потрібно вчити.Для лугандонців це головне.
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15.06.2020 06:37 Відповісти
Неподобається солов'їна - не ездь в Украину за пенсией и продуктами.роися рядом... там и харчуйтесь
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15.06.2020 18:31 Відповісти
Два десятка отмороженных диверсантов, таких как я - уже давно бы решили проблему даунбасса..
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14.06.2020 21:34 Відповісти
Театр абсурда. Любителей русского мира не хотят пустить от нас обратно в русский мир, но мы готовы любителей русского мира вернуть обратно к нам и очень переживаем, что русский мир не пускает своих к себе, не готовых вернуться обратно к нам, но готовых вернуться в русский мир...
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14.06.2020 21:40 Відповісти
айайай как мы переживаем
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14.06.2020 21:50 Відповісти
А хіба не Україна має блокувати переміщення узькомірцев на території України?? Чи зелупа хоче поширення коронавірусу??
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14.06.2020 21:50 Відповісти
Мацквароті це недоноски росіян, які вважають себе нащадками совків??
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14.06.2020 21:51 Відповісти
а чего они действительно там 3 суток в авто парятся, а не вернулись обратно?
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14.06.2020 21:55 Відповісти
Видать дебилы, сэр.
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15.06.2020 08:07 Відповісти
видать
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка", понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 739
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14.06.2020 22:13 Відповісти
А может этих "слуг народа" вывести под обстрелы на "передок" для инструктажа.
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15.06.2020 08:09 Відповісти
Браво.Очень рад, что через линию разграничения не шастают любители одной жопой на двух стульях сидеть....За 6 лет кровавой войны уже можно было определиться, с кем ты....С Украиной или с путинскими мразями....
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14.06.2020 22:21 Відповісти
Вони хочуть бути з путлерівськими мерзотниками і українськими соцвиплатами.
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15.06.2020 06:39 Відповісти
Нехай щастить.
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14.06.2020 22:24 Відповісти
Кстати, сегодня в наших Лаврах праздник - в Москве освятили Главный Военный Храм. Интересно, владыка Павел (в миру Паша-Мерседес) совершил молебен во имя воинов России, убийц и оккупантов?
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14.06.2020 22:30 Відповісти
Значит что-то плохое замышляют.
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15.06.2020 03:37 Відповісти
А с РАБАМИ так и надо поступать, чем больше их прессовать и мариновать, тем больше их садомазохистская любовь к кремлевскому барину /не бьет - значит не любит/!
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15.06.2020 07:03 Відповісти
 
 