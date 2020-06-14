Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка", понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС

П'яту добу російські війська та їхні маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області через лінію розмежування в обидва боки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують всі спроби громадян дістатися додому. Загарбники демонструють цілковиту байдужість до проблем мирних жителів. Обурливим прикладом цинічного ставлення до цивільних осіб є те, що російські найманці вже понад три доби утримують перед своїм блокпостом двох чоловіків у легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. Досі люди не можуть пробити стіну байдужості російських найманців", - наголошується в повідомленні.

Також йдеться про те, що прикордонники зі складу ОС готові пропустити цих людей назад.

Дивіться також: Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Водночас КПВВ у Станиці Луганській працює. Сьогодні лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію і 105 - у зворотному напрямку.

Нагадаємо, 13 червня розпочав роботу піший перехід на контрольному пункті в'їзду-виїзду у Станиці Луганській. У перший день його перетнули 120 осіб.

Читайте також: На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік