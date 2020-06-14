З точки зору права паспорти, які видаються РФ на Донбасі, - нікчемні папірці, - Кулеба
Росія заявляє, що до кінця року може видати українцям Донбасу 600-800 тис. російських паспортів, проте ці документи - фільчина грамота.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Російські паспорти в окупованих районах Донецької та Луганської областей - це фільчина грамота. Видаючи ці паспорти, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому для нас жодного значення вони не мають", - зазначив він.
Водночас Кулеба закликав дуже вдумливо оцінювати людей, які отримують паспорт РФ на окупованій території.
"Хтось бере його з ідеологічних міркувань, бо за Росію "до переможного кінця". Хтось бере його з міркувань побутової зручності - виїхати, перетнути кордон, якісь виплати отримати. Така людина, до речі, може цілком нормально ставитися до України і хотіти її повернення. Хтось бере з міркувань безпеки: а раптом не візьмеш російський паспорт, а завтра потрапиш до "чорного списку". Тому давайте не чесати усіх під один гребінець, мовляв, вони там усі однакові", - підкреслив міністр.
За його словами, ключове в цій ситуації інше: "що з точки зору права це абсолютно нікчемні папірці, і практика їх видачі має бути припинена".
"Тому ми працюємо з міжнародною спільнотою, з нашими партнерами, щоб вони не визнавали цих паспортів і щоб ми спільно тиснули на Росію, щоб вона припинила цю практику", - зазначив Кулеба.
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"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он. Источник: https://censor.net/n3201931
Лишать украинского гражданства за филькину грамоту?
Про громадянство України
Стаття 1. Громадянство в Україні
В Україні існує єдине громадянство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається: 1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави
Та пліснява влада хоче змінити законодавство, тому намагається нівелювати порушення укаїнського законодавства, видавши це за "фількину грамоту".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252066/ Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
Стаття 20. каже про "Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства. "
Стаття 2 Закону України про громадянство каже:
"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
Є стаття 19, яка в той самий час каже:
"Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття." Підстава, а не автоматична втрата!!!!
У той самий час Конституція України каже: Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Також Стаття 4. Конституції України: "В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом."
Таким чином треба визнати що в Конституції і в самому законі про громадянство є протиріччя! Зараз подвійне громадянство це сіра зона.
Конституція і сам закон є на сайті zakon.rada.gov.ua
Можно ссылку на закон? Или это проект будущего закона?
Министр знает что житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает, но для внесения разнообразия и сгущения красок внёс этот оборот в свою речь. ......Хотя это зелёная власть - может и не знает.
Если зарегистрируется (пропишется) в России, кем он будет? Правильно. Россиянином.
канешна канешна - "да какая разница"
та и Рассейская оккупация и Крыма и Донбасса с точки зрения международного права - грубое нарушение. Следовательно - никакого значения не имеет.
Так шо - фсё в поряде. Зебыдло может быть довольно.
Какая же это мразь - зе-гниды с зе-баранами...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/culture/209459_1592140361
Теперь понятно как зелёные пришли к власти?!
В чем секрет такого успеха России? - спросите вы.
А секрет очень прост - считать надо уметь 🤣
конечно тех которых уничтожать вроде как не за что, а непосредственных и плмогающих рашистам казнить
К стати, когда получают Панамское, Полинезийское ... гражданство сообщается в Украину, что наш гражданин стал гражданином другой страны?
А если Кулеба такой умный, нужно его назначить руководителем процесса верификации лояльных к Украине граждан. А то потом будет рассказывать, что его идею исковеркали исполнители.