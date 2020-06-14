З точки зору права паспорти, які видаються РФ на Донбасі, - нікчемні папірці, - Кулеба

Росія заявляє, що до кінця року може видати українцям Донбасу 600-800 тис. російських паспортів, проте ці документи - фільчина грамота.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Російські паспорти в окупованих районах Донецької та Луганської областей - це фільчина грамота. Видаючи ці паспорти, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому для нас жодного значення вони не мають", - зазначив він.

Водночас Кулеба закликав дуже вдумливо оцінювати людей, які отримують паспорт РФ на окупованій території.

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"Хтось бере його з ідеологічних міркувань, бо за Росію "до переможного кінця". Хтось бере його з міркувань побутової зручності - виїхати, перетнути кордон, якісь виплати отримати. Така людина, до речі, може цілком нормально ставитися до України і хотіти її повернення. Хтось бере з міркувань безпеки: а раптом не візьмеш російський паспорт, а завтра потрапиш до "чорного списку". Тому давайте не чесати усіх під один гребінець, мовляв, вони там усі однакові", - підкреслив міністр.

За його словами, ключове в цій ситуації інше: "що з точки зору права це абсолютно нікчемні папірці, і практика їх видачі має бути припинена".

"Тому ми працюємо з міжнародною спільнотою, з нашими партнерами, щоб вони не визнавали цих паспортів і щоб ми спільно тиснули на Росію, щоб вона припинила цю практику", - зазначив Кулеба.

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