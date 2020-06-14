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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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З точки зору права паспорти, які видаються РФ на Донбасі, - нікчемні папірці, - Кулеба

З точки зору права паспорти, які видаються РФ на Донбасі, - нікчемні папірці, - Кулеба

Росія заявляє, що до кінця року може видати українцям Донбасу 600-800 тис. російських паспортів, проте ці документи - фільчина грамота.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Російські паспорти в окупованих районах Донецької та Луганської областей - це фільчина грамота. Видаючи ці паспорти, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому для нас жодного значення вони не мають", - зазначив він.

Водночас Кулеба закликав дуже вдумливо оцінювати людей, які отримують паспорт РФ на окупованій території.

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"Хтось бере його з ідеологічних міркувань, бо за Росію "до переможного кінця". Хтось бере його з міркувань побутової зручності - виїхати, перетнути кордон, якісь виплати отримати. Така людина, до речі, може цілком нормально ставитися до України і хотіти її повернення. Хтось бере з міркувань безпеки: а раптом не візьмеш російський паспорт, а завтра потрапиш до "чорного списку". Тому давайте не чесати усіх під один гребінець, мовляв, вони там усі однакові", - підкреслив міністр.

За його словами, ключове в цій ситуації інше: "що з точки зору права це абсолютно нікчемні папірці, і практика їх видачі має бути припинена".

"Тому ми працюємо з міжнародною спільнотою, з нашими партнерами, щоб вони не визнавали цих паспортів і щоб ми спільно тиснули на Росію, щоб вона припинила цю практику", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

паспорт (1153) росія (65129) Донбас (22355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства
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14.06.2020 22:35
+14
Предатели - это не мусор, это преступники, иуды, шваль продажная, убийцы...
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14.06.2020 22:42
+11
Все бумажки, клепаемые ПаРашей - никчемные, мусор...
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14.06.2020 22:30
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Все бумажки, клепаемые ПаРашей - никчемные, мусор...
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14.06.2020 22:30 Відповісти
Предатели - это не мусор, это преступники, иуды, шваль продажная, убийцы...
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14.06.2020 22:42 Відповісти
А, ХАРЧЕНКО , ВЫ ПРАВЫ НА 1000%
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14.06.2020 22:47 Відповісти
Предлагаешь проволокой обгородить?
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14.06.2020 22:56 Відповісти
людішкі - біомусор, а територія України закарбована всіма міжнародними договорами та неподільна. Хатят лугандони і крисчаки йєзика - нах в сайберію - там необжитих тєріторій на всіх хватить. Для того і прописані принципи незмінності кордонів та вільного переміщення громадян в Гельсінгських угодах - шоп не створювати осередки сепаратизму - хочете обйєднатись в адін йєзик - адін райх - адін хвюрєрь - пензлюйте в той райх!
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14.06.2020 22:57 Відповісти
Так параша и есть никчемный мусор.
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14.06.2020 22:53 Відповісти
в мене є документ батьків про закінчення першого класу 1943-44 н. р. виданий представником Генерал Губернаторства, а це окупована територія держави Німеччина. Прийшли комуністи і пішов до школи в наступний клас.
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15.06.2020 00:34 Відповісти
а слова кульоби, ващє... даже нє бумашки, а так - вєтром разнєсло
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14.06.2020 22:34 Відповісти
Ты его сравниваешь с говорящей лошадью царька?
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14.06.2020 22:40 Відповісти
давайтє нє будєм стрічь всєх под одну грібьонку
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14.06.2020 22:42 Відповісти
Кацапов не стричь, а уничтожать надо, хороший кацап какой?
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14.06.2020 22:51 Відповісти
хотів сказати "мьортвий", але їх навіть хробаки гидують
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14.06.2020 23:03 Відповісти
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства
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14.06.2020 22:35 Відповісти
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства

"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он. Источник: https://censor.net/n3201931
Лишать украинского гражданства за филькину грамоту?
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14.06.2020 22:52 Відповісти
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про громадянство України

Стаття 1. Громадянство в Україні
В Україні існує єдине громадянство.

Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається: 1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави



Та пліснява влада хоче змінити законодавство, тому намагається нівелювати порушення укаїнського законодавства, видавши це за "фількину грамоту".

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252066/ Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
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14.06.2020 23:22 Відповісти
Мушу сказати що це не правда. Поточна редакція Закону України про громадянство не має інформації яку Ви вказали.


Стаття 20. каже про "Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства. "


Стаття 2 Закону України про громадянство каже:
"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Є стаття 19, яка в той самий час каже:
"Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття." Підстава, а не автоматична втрата!!!!

У той самий час Конституція України каже: Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Також Стаття 4. Конституції України: "В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом."

Таким чином треба визнати що в Конституції і в самому законі про громадянство є протиріччя! Зараз подвійне громадянство це сіра зона.

Конституція і сам закон є на сайті zakon.rada.gov.ua
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15.06.2020 05:14 Відповісти
тамжынашилюди - адиннарот?
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14.06.2020 22:35 Відповісти
Потім запаребрік буде стверджувати шо то його ісконнайа земля і там живуть кацапи, яких ***** буде захищати.
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14.06.2020 22:36 Відповісти
Нехрена это билет у адин канец у мастосрань. Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет тот на ермань пайдеть.
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14.06.2020 22:39 Відповісти
у нас двойнойє гражданство запрєщєно. А тройноє нєт (С)
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14.06.2020 22:41 Відповісти
Кулеба, ты почему молчишь и не поздравляешь сегодняшнего именинника Трампа с 74 летием? Вспоминать его только тогда, когда он выделяет помощь - это цинично!

С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8989
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14.06.2020 22:41 Відповісти
Интересно, НА роССии уже вазвернули взад названия улиц роССийских деревень, в честь минувшей пабеды Трампа, клогда главный шут царя жирик пил в честь этого шампанское?
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14.06.2020 22:45 Відповісти
А , СОКОЛОВ ---АМЕРИКА , такая великая и мощная страна может себе позволить что угодно , а дикая нищая нецивилизованная тундра ********** это отстой и диктовать миру и указывать не может , толко через утилизацию своих рабов гадить и кровью поливать и может в мире
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14.06.2020 22:51 Відповісти
Плужник, что сказать то хотела?
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14.06.2020 22:58 Відповісти
О, пошли ценности либеральные. Пусть берут, пусть выдают. Пора давно уже подвести черту, пора давно всё ставить на свои места. Кто есть кто, кто с нами---остальные против нас значит. Пусть едут туда куда паспорт дали. Это в конце концов право каждого. Гражданство украинское сразу лишать таким автоматически. Думаю это устроит многих там и тем более нас здесь. Сколько можно ламать комедь?!
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14.06.2020 22:41 Відповісти
Наявність російського паспорта є підставою для припинення соціальних виплат і конфіскації приватної власності на території України.
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14.06.2020 22:42 Відповісти
нє. Для соцвиплат вони притримали український паспорт, а для власності (приватна власність - це як масло масляне) підійде навіть пачпорт Бурунді
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14.06.2020 22:47 Відповісти
Верховна Зрада має зробити, щоб було саме так. Де Закон про калоборантів ?
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14.06.2020 23:03 Відповісти
Наявність російського паспорта є підставою для припинення соціальних виплат і конфіскації приватної власності на території України.
Можно ссылку на закон? Или это проект будущего закона?
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14.06.2020 23:01 Відповісти
НА роССии паспорта раздают всем желающим , мухасранские бабы-алкаголички ражать не хатят, а границы "магучай маськовии" ахранять некаму.
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14.06.2020 22:42 Відповісти
Прошло 366 лет, а Украину по прежнему рвут на части. Независимость-опять зависимость, просто тошнит от этого уже.
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14.06.2020 22:45 Відповісти
У людей враги лучше, чем у нас, так называемые, "братья"
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14.06.2020 22:48 Відповісти
Грузинський історик, професор Олег Панфілов відзначає: «Росія - це штучна держава, яка була створена в результаті окупації і завойовницьких воєн за останні 300 років, не більше, яка на величезній території насильно об'єднує народи, нічим абсолютно не пов'язані. Наприклад, що може пов'язувати чукчу і чеченця? Ні культура, ні історія, ні антропологічний тип, ні клімат - нічого абсолютно».
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14.06.2020 22:47 Відповісти
климат на изгойке везде гавно, такой же как и племена ее населяющие.
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14.06.2020 22:53 Відповісти
Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Источник: https://censor.net/n3201931
Министр знает что житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает, но для внесения разнообразия и сгущения красок внёс этот оборот в свою речь. ......Хотя это зелёная власть - может и не знает.
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14.06.2020 22:58 Відповісти
Подпадает, если пропишется в России!
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14.06.2020 23:01 Відповісти
житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает,
Если зарегистрируется (пропишется) в России, кем он будет? Правильно. Россиянином.
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14.06.2020 23:21 Відповісти
Из - за отсутствия у жителя Ордло в российском паспорте регистрации (прописки) они должны предъявлять российский и их лднровский.
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14.06.2020 23:27 Відповісти
Встречаются женщины, которые ни разу в жизни не изменяли своим мужьям, но не бывает таких, которые сделали это лишь единожды. То же самое и у предателей...
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14.06.2020 23:03 Відповісти
.
канешна канешна - "да какая разница"
та и Рассейская оккупация и Крыма и Донбасса с точки зрения международного права - грубое нарушение. Следовательно - никакого значения не имеет.

Так шо - фсё в поряде. Зебыдло может быть довольно.

Какая же это мразь - зе-гниды с зе-баранами...
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14.06.2020 23:07 Відповісти
Новый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко признал, что его телеканал "1+1" в ходе президентских выборов выпустил фейковый сюжет об одном из кандидатов - Петре Порошенко. Речь о программе, где утверждалось о якобы причастности экс-президента к заказным убийствам, в том числе, к смерти своего брата. Объяснился по поводу этого сюжета Ткаченко в интервью hromadske.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/culture/209459_1592140361
Теперь понятно как зелёные пришли к власти?!
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14.06.2020 23:10 Відповісти
цікаво, а мадярські паспорти на Закарпатті теж фількіна грамота? а румунські на Буковині?
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14.06.2020 23:21 Відповісти
#Путин объявил, что #Россия выходит из пандемии #коронавируса с минимальными потерями. А в США, по его словам, все очень плохо.

В чем секрет такого успеха России? - спросите вы.

А секрет очень прост - считать надо уметь 🤣
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14.06.2020 23:27 Відповісти
Терорист робить із заручниками все,що хоче.Але є одне "але"-де існує закон (https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/)-туди терорист так нагле не полізе.
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14.06.2020 23:40 Відповісти
Удивительно легкомысленное мнение министра иностранных дел. Выдача российских паспортов в таких огромных масштабах -это серьезная угроза Украине и ее суверенитету. Уже осенью эти люди с российскими паспортами будут широко использоваться РФ в выборах для успешного голосования за российских марионеток в местных органах власти Украины. Надо понять простую истину - люди с российскими паспортами уже не украинские граждане и все они будут готовы предпринимать против Украины определенные действия по указке российских спецслужб в базе которых они уже будут находиться.
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14.06.2020 23:51 Відповісти
Мешканці Італії, де у скандального рупора Кремля є маєток на озері Комо, звернулися до глави МВС країни Лучані Ламорджезе з петицією, в якій просять заборонити Соловйову в'їзд на територію держави.
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14.06.2020 23:58 Відповісти
Ничего страшного у меня три гражданства. Ничего не мешает. Свобода должна быть. А то ввели одно гражданство для населения нищего. Богатые много чего имеют и все молчат.
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15.06.2020 00:44 Відповісти
да пусть выдают потом по этим паспортам и депортировать на роиссю
конечно тех которых уничтожать вроде как не за что, а непосредственных и плмогающих рашистам казнить
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15.06.2020 01:12 Відповісти
Тут и вина нашей власти.Если бы вначале власть озвучила требования,что если получаеш мордорский паспорт,онулируется пропуск на КПП и прекращается начисление пенсий и соцвыплат,то даже под автоматами никто бы не пошел получать эти паспорта.
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15.06.2020 01:53 Відповісти
Навіщо їм хотіти повернення України, якщо у них уже є російський паспорт? Дурницю поросказував цей кулеба.
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15.06.2020 06:14 Відповісти
Це він так вважає з точки зору права. А з точки зору моралі?
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15.06.2020 06:17 Відповісти
это он так себя успокаивает
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15.06.2020 06:31 Відповісти
Це взагалі не питання: маєш 2 або більше громадянства - не манш права голосу на виборах крапка.
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15.06.2020 07:23 Відповісти
Соррі, албанський переклад(((
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15.06.2020 07:24 Відповісти
Де право, а де кульоба...
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15.06.2020 07:26 Відповісти
Это ж надо было в 2014 году устроить "котовасию с референдумом", чтобы получить юридически ничтожную бумажку эрефии! Что вам, скотофагам, не хватало? Как тому волку из анекдота шоу захотелось?
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15.06.2020 08:31 Відповісти
Если это бумажки - о чем речь? Не обращаем на это внимание.
К стати, когда получают Панамское, Полинезийское ... гражданство сообщается в Украину, что наш гражданин стал гражданином другой страны?
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15.06.2020 09:40 Відповісти
Власть и ее министры абсолютно забыли,что Украина воюет и речь идет немного немало о самом существовании украинского государства, которое РФ хочет стереть с карты мира. РФ, в отличие от Украины воюет любыми способами, любыми средствами. в том числе и с помощью выдачи паспортов. Кто сомневается в возможностях российских спецслужб пусть вспомнит 2014г., когда организовано на украинскую землю вторглись десятки тысяч граждан России (боевики,"митингующие", "массовка", диверсанты, агенты, военнослужащие регулярной армии РФ и т.д.). 5-я колонна РФ окопавшаяся в ВР и в руководстве страны готовят сдачу Украины путем принятия и подготовки к принятию законов о двойном гражданстве, о том,что суды не несут ответственности за неправосудные решения и т.д. Если мы не будем сопротивляться этому, такой страны,как Украина не будет.
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15.06.2020 12:19 Відповісти
Чому ж? Тепер можна розглядати кожного отримавшого такий пачпорт, як кацапського агента.
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15.06.2020 12:27 Відповісти
Эти никчемные бумажки можно выгодно использовать против их держателей. Например, (из недавнего) такие граждане не имеют право голосовать на выборах в Украине (или её представлять).
А если Кулеба такой умный, нужно его назначить руководителем процесса верификации лояльных к Украине граждан. А то потом будет рассказывать, что его идею исковеркали исполнители.
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16.06.2020 14:19 Відповісти
 
 