Спортсменка Катерина Катющева, яка загубилася під час ультрамарафону під Одесою, померла від інсульту, - прессекретар ОДА Соколов

Вдень 13 червня Катерина Катющева відстала від групи ультрамарафонців на території Куяльницького лиману під Одесою. Пізніше її розшукали. Спортсменка зазнала теплового удару і знепритомніла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області, до правоохоронців марафонці звернулися ввечері 13 червня. До цього дівчину намагалися знайти самотужки.

Пошукові заходи тривали до ночі. Спортсменку знайшли біля водойми непритомну і доставили в медичний заклад. "Виявилося, що спортсменка спочатку зазнала теплового удару, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження", - наголошується в повідомленні.

Увечері 14 червня прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов написав у фейсбуці, що Катерина Катющева померла в лікарні.

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"На жаль, 10 хвилин тому Катя пішла із життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин непритомною в пустелі за температури під 40 градусів. Дуже боляче", - зазначив він.