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Новини Хабарники
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Суд ухвалить рішення про запобіжний захід для фігуранта справи про хабар для НАБУ і САП Ільяшенка до ранку 15 червня

Суд ухвалить рішення про запобіжний захід для фігуранта справи про хабар для НАБУ і САП Ільяшенка до ранку 15 червня

Запобіжний захід для відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка ВАКС обере до 9:30 15 червня.

Про це повідомила в неділю пізно ввечері суддя у справі перед тим, як піти в нарадчу кімнату, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час  засідання, яке транслював ВАКС, сторона захисту просила не застосовувати до Ільяшенка жоден із запобіжних заходів, які передбачають перебування під вартою. Сам Ільяшенко сказав, що не збирається переховуватися і попросив не застосовувати до нього арешт, не накладати заставу, як наполягав прокурор, а попросив про цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Також читайте: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

Читайте також статтю Юрія Бутусова: Усі деталі спецоперації щодо рекордного хабаря за закриття справи Злочевського

Автор: 

юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Ільяшенко Микола (10)


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Топ коментарі
+2
Суд примет решение о мере пресечения для фигуранта дела о взятке для НАБУ и САП Ильяшенко до утра 15 июня - Цензор.НЕТ 4062

В Калаче-на-Дону (https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия ) в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск Национальной гвардии произошло ЧП. Там ефрейтор-контрактник изнасиловал бутылкой сержанта. Об этом сообщает издание «https://inforesist.org/goto/https://www.kommersant.ru/doc/4377950?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Коммерсант ».
Отмечается, что ночью с 31 мая на 1 июня военнослужащие употребляли спиртные напитки на съемной квартире. Около 03.00 сержант заснул.
Ефрейтор, допив водку, вставил горлышко пустой бутылки в анальное отверстие товарища и тоже уснул.
Утром сержант был вынужден обратиться в больницу, где у него диагностировали «рваную рану прямой кишки». Затем его госпитализировали в госпиталь. Случившееся обсуждают в части. Узнав об этом, у сержанта случился нервный срыв. Боец в тяжелом состоянии.
Ефрейтора задержали. Против него возбуждено уголовное дело о насилии сексуального характера. В воинской части работает прокуратура. Туда съехалось высокопоставленное военное начальство.
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15.06.2020 01:07
+2
Тільки не розумію, в чому тут власне ЧП. Хіба що у порушенні субординації (бо єфрейтор ієрархічно нижче за сержанта).
А життя на пляшці - це ж у кацапів нормальний режим існування біоорганізмів...
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15.06.2020 01:28
+2
Для этой же цели внесли в Конституцию курс в ЕС и НАТО...
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15.06.2020 01:33
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Ну мат - это, конечно, очень не по-украински. Украинки так не говорят. Она видно из каких то других кровей. Но мат не означает жестокости. А тут вообще не по людски она пишет. Либо у нее не все дома, либо ее надо за грати.
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15.06.2020 01:38 Відповісти
O! Уже убрали. И правильно сделали. Такой отстойник, как высказывание этой Зверобой надо убирать.
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15.06.2020 01:39 Відповісти
З якого це штату ти зараз кве-кве на українську валькірію?
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15.06.2020 02:12 Відповісти
Суд примет решение о мере пресечения для фигуранта дела о взятке для НАБУ и САП Ильяшенко до утра 15 июня - Цензор.НЕТ 4275

https://www.svoboda.org/a/30667690.html
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15.06.2020 01:00 Відповісти
просто видят куда зэ тянет страну вот и решили на опережение пока еще официально курс не поменяли
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15.06.2020 01:26 Відповісти
Для этой же цели внесли в Конституцию курс в ЕС и НАТО...
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15.06.2020 01:33 Відповісти
решили на опережение пока еще официально курс не поменяли -то что внесли то могут и вынести
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15.06.2020 21:55 Відповісти
как и в случае с языковым законом который хотят адаптировать то есть поменять в угоду кацапам и венграм
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15.06.2020 21:57 Відповісти
Это совсем другой случай, язык можно "адаптировать", а вот курс в ЕС и НАТО только отменить...
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15.06.2020 22:06 Відповісти
ну и?...с чего ты взял что они не могут?
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15.06.2020 22:11 Відповісти
Тогда ответь - как можно "адаптировать"?
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15.06.2020 22:36 Відповісти
Порошенко продолжал над этим работать и в 2019 и 2020 годах, если вспомнить все его поездки и встречи.
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15.06.2020 01:31 Відповісти
Обясните мне,а какое юридическое право имел Порошенко вести переговоры из иностранными странами от имени Украины?Частные встречи ДА да и то за свой счет а не за счет Государственных стредств.
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15.06.2020 01:40 Відповісти
_от_имени_Украины_ не имел и не вел
что совершено не мешало над этим работать и ускорять предоставление этого статуса
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15.06.2020 07:47 Відповісти
Уже ответили...
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15.06.2020 11:11 Відповісти
Суд примет решение о мере пресечения для фигуранта дела о взятке для НАБУ и САП Ильяшенко до утра 15 июня - Цензор.НЕТ 4062

В Калаче-на-Дону (https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия ) в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск Национальной гвардии произошло ЧП. Там ефрейтор-контрактник изнасиловал бутылкой сержанта. Об этом сообщает издание «https://inforesist.org/goto/https://www.kommersant.ru/doc/4377950?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Коммерсант ».
Отмечается, что ночью с 31 мая на 1 июня военнослужащие употребляли спиртные напитки на съемной квартире. Около 03.00 сержант заснул.
Ефрейтор, допив водку, вставил горлышко пустой бутылки в анальное отверстие товарища и тоже уснул.
Утром сержант был вынужден обратиться в больницу, где у него диагностировали «рваную рану прямой кишки». Затем его госпитализировали в госпиталь. Случившееся обсуждают в части. Узнав об этом, у сержанта случился нервный срыв. Боец в тяжелом состоянии.
Ефрейтора задержали. Против него возбуждено уголовное дело о насилии сексуального характера. В воинской части работает прокуратура. Туда съехалось высокопоставленное военное начальство.
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15.06.2020 01:07 Відповісти
Тільки не розумію, в чому тут власне ЧП. Хіба що у порушенні субординації (бо єфрейтор ієрархічно нижче за сержанта).
А життя на пляшці - це ж у кацапів нормальний режим існування біоорганізмів...
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15.06.2020 01:28 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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15.06.2020 01:34 Відповісти
Три прості істини:
1. Крим - український.
2. п*тін - *****
3. один з найгірших персонажів - це сявало
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15.06.2020 02:01 Відповісти
https://censor.net/user/413583 - путин - *****. Называйте вещи своми именами Свинокацапсинам и любителям "рускаво мира" - это очень приятно
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15.06.2020 02:05 Відповісти
Дійсно, ***** можна і капсом.
А от "путін" - ...ризик потрапити до лазні за незапікане матюччя
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15.06.2020 02:10 Відповісти
https://censor.net/user/413583 - тобто в лазню за те, що називаю речі своїми іменами ?

Тьфу на вас, три рази
Суд примет решение о мере пресечения для фигуранта дела о взятке для НАБУ и САП Ильяшенко до утра 15 июня - Цензор.НЕТ 1400
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15.06.2020 02:23 Відповісти
Да все равно никакой борьбы с коррупцией не будет, судьи работают на коррупционеров. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в судах коррупцию. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 25 можно забить.

И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
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15.06.2020 02:58 Відповісти
Сам Ильяшенко сказал, что не собирается скрываться и попросил не применять к нему арест(так как не комфортно), не назначать залог(денег жалко), как настаивал прокурор, а попросил о круглосуточном домашнем аресте с просмотром 95 Квартала
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15.06.2020 04:17 Відповісти
о круглосуточном домашнем аресте с круглосуточным просмотром 95 Квартала

...
fixed
(якщо замислитися, то для адекватної людини це страшно - не вистачить сечі терпіти такі борошна... але для Ільяшенка норм )
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15.06.2020 06:08 Відповісти
Пани Венедиктовой, которой, по ее словам, не хватает на жизнь оклада жалованья, следует поискать дополнительные ресурсы в кошельке ее подчиненной, Ирины Ивановны Бакай.
Очень плохо ведет работу с кадрами пани Венедиктова.
Где ж это видано, где ж это слышано, чтобы подчиненный не отстегивал от взятки "на чай" начальнику.

P.S. Вы поняли, зайчики, чем примечательна взятка в 6 миллионов наличкой? Не тем что она самая крупная, а тем, что она самая крупная из тех, которую засекли. Что как бЭ является индикатором, какого размера взятки ходят в Украине, феодальном государстве, где в прейскуранте, составленном еще Чучмой, заботливо проставлена цена за каждый "чих", за каждое телодвижение.
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15.06.2020 07:10 Відповісти
Сейчас 73-процентные "нелохи" проголосуют за людей Бойко на местных выборах, и заживет Украина, как в "раю".
Почему проголосуют за людей Бойко?
Да потому, что существа простые, незатейливые, с разумом незамутненным, короче "нелохи" всегда ищут простые решения сложных проблем. В своих бедах всегда винят кого угодно - Порошенко, олигархов, погоду, - но только не себя., "нелохи" никогда не делают выводов из своих ошибок.
Про Порошенко "нелохам" телевизор внушил, что "он все украл".
Под Юлией Владимировной "нелохи" уже жили, да и уменьшается размер ее лохтората за счет естественной убыли оного.
Под "бубочкой" они уже сейчас живут, обещанные зарплаты по 4 тысячи денег в месяц как то не нарисовались.
И, вздохнув горестно, "нелохи" решат, что их поимели злые люди в очередной раз и выберут людей Бойко, под ними уж точняк все будет "как в СССР", благо, именно это им обещают.

Мне оставили комментарий в другом топике, что при таком результате выборов будет всем полная и окончательная дупа.
С этим выводом я полностью согласна, и добавлю, что будет голод.
Не забывайте, что стратегические запасы зерна уже вывезены и проданы людьми 'бубочки", новые местные нардепы подчистят последние остатки.
Боюсь, что гумки от прогрессивного мирового человечества на всех "нелохов" не хватит, так что пусть запасают хотя бы соль, спички и муку, что ли.
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15.06.2020 07:25 Відповісти
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15.06.2020 07:37 Відповісти
Почему будет голод, если на местных выборах победят люди Бойко?
Мне тут один умный человек, согласившийся с моим прогнозом, подсказал:
потому что при коммунистах всегда голод, всегда жратвы не хватает.
Мой совет остается в силе: запасайте долгоживущие продукты - сухое молоко, муку, рис, и так далее.
Я думала, что голод будет при "бубочке", ошиблась, каюсь. Голод при будет при коммуняцком жопоблоке.
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15.06.2020 07:32 Відповісти
понять простить и наградить.....зеленое кривосудие
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15.06.2020 08:16 Відповісти
 
 