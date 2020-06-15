Суд ухвалить рішення про запобіжний захід для фігуранта справи про хабар для НАБУ і САП Ільяшенка до ранку 15 червня
Запобіжний захід для відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка ВАКС обере до 9:30 15 червня.
Про це повідомила в неділю пізно ввечері суддя у справі перед тим, як піти в нарадчу кімнату, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Під час засідання, яке транслював ВАКС, сторона захисту просила не застосовувати до Ільяшенка жоден із запобіжних заходів, які передбачають перебування під вартою. Сам Ільяшенко сказав, що не збирається переховуватися і попросив не застосовувати до нього арешт, не накладати заставу, як наполягав прокурор, а попросив про цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві
ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .
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https://www.svoboda.org/a/30667690.html
что совершено не мешало над этим работать и ускорять предоставление этого статуса
В Калаче-на-Дону (https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россия ) в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск Национальной гвардии произошло ЧП. Там ефрейтор-контрактник изнасиловал бутылкой сержанта. Об этом сообщает издание «https://inforesist.org/goto/https://www.kommersant.ru/doc/4377950?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Коммерсант ».
Отмечается, что ночью с 31 мая на 1 июня военнослужащие употребляли спиртные напитки на съемной квартире. Около 03.00 сержант заснул.
Ефрейтор, допив водку, вставил горлышко пустой бутылки в анальное отверстие товарища и тоже уснул.
Утром сержант был вынужден обратиться в больницу, где у него диагностировали «рваную рану прямой кишки». Затем его госпитализировали в госпиталь. Случившееся обсуждают в части. Узнав об этом, у сержанта случился нервный срыв. Боец в тяжелом состоянии.
Ефрейтора задержали. Против него возбуждено уголовное дело о насилии сексуального характера. В воинской части работает прокуратура. Туда съехалось высокопоставленное военное начальство.
А життя на пляшці - це ж у кацапів нормальний режим існування біоорганізмів...
1. Крим - український.
2. п*тін - *****
3. один з найгірших персонажів - це сявало
А от "путін" - ...ризик потрапити до лазні за незапікане матюччя
Тьфу на вас, три рази
И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
...
fixed
(якщо замислитися, то для адекватної людини це страшно - не вистачить сечі терпіти такі борошна... але для Ільяшенка норм )
Очень плохо ведет работу с кадрами пани Венедиктова.
Где ж это видано, где ж это слышано, чтобы подчиненный не отстегивал от взятки "на чай" начальнику.
P.S. Вы поняли, зайчики, чем примечательна взятка в 6 миллионов наличкой? Не тем что она самая крупная, а тем, что она самая крупная из тех, которую засекли. Что как бЭ является индикатором, какого размера взятки ходят в Украине, феодальном государстве, где в прейскуранте, составленном еще Чучмой, заботливо проставлена цена за каждый "чих", за каждое телодвижение.
Почему проголосуют за людей Бойко?
Да потому, что существа простые, незатейливые, с разумом незамутненным, короче "нелохи" всегда ищут простые решения сложных проблем. В своих бедах всегда винят кого угодно - Порошенко, олигархов, погоду, - но только не себя., "нелохи" никогда не делают выводов из своих ошибок.
Про Порошенко "нелохам" телевизор внушил, что "он все украл".
Под Юлией Владимировной "нелохи" уже жили, да и уменьшается размер ее лохтората за счет естественной убыли оного.
Под "бубочкой" они уже сейчас живут, обещанные зарплаты по 4 тысячи денег в месяц как то не нарисовались.
И, вздохнув горестно, "нелохи" решат, что их поимели злые люди в очередной раз и выберут людей Бойко, под ними уж точняк все будет "как в СССР", благо, именно это им обещают.
Мне оставили комментарий в другом топике, что при таком результате выборов будет всем полная и окончательная дупа.
С этим выводом я полностью согласна, и добавлю, что будет голод.
Не забывайте, что стратегические запасы зерна уже вывезены и проданы людьми 'бубочки", новые местные нардепы подчистят последние остатки.
Боюсь, что гумки от прогрессивного мирового человечества на всех "нелохов" не хватит, так что пусть запасают хотя бы соль, спички и муку, что ли.
Мне тут один умный человек, согласившийся с моим прогнозом, подсказал:
потому что при коммунистах всегда голод, всегда жратвы не хватает.
Мой совет остается в силе: запасайте долгоживущие продукты - сухое молоко, муку, рис, и так далее.
Я думала, что голод будет при "бубочке", ошиблась, каюсь. Голод при будет при коммуняцком жопоблоке.