Суд ухвалить рішення про запобіжний захід для фігуранта справи про хабар для НАБУ і САП Ільяшенка до ранку 15 червня

Запобіжний захід для відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка ВАКС обере до 9:30 15 червня.

Про це повідомила в неділю пізно ввечері суддя у справі перед тим, як піти в нарадчу кімнату, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час засідання, яке транслював ВАКС, сторона захисту просила не застосовувати до Ільяшенка жоден із запобіжних заходів, які передбачають перебування під вартою. Сам Ільяшенко сказав, що не збирається переховуватися і попросив не застосовувати до нього арешт, не накладати заставу, як наполягав прокурор, а попросив про цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

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