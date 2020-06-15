Іран досі не взяв на себе міжнародну правову відповідальність за катастрофу літака МАУ, - Єнін

У зв'язку з відсутністю політичної волі Іран затягує передачу чорних скриньок з українського літака, який був збитий у Тегерані в січні цього року.

Про це заступник глави МЗС Євген Єнін розповів в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Є кілька паралельних треків навколо зазначеної катастрофи. Перший - це технічне розслідування, яке відбувається на базі 13 додатку Чиказької конвенції. У цьому випадку Іран, який не має сертифікованого обладнання, має невідкладно і безумовно передати зазначені бортові самописці для розшифровки будь-якій третій країні. Українська сторона не має таких засобів, тому вона ініціювала перемовини з французькою стороною. Уже є попередня згода французької сторони таку розшифровку провести. На сьогодні немає жодних передумов для подальшого відкладання розшифровки зазначених самописців. На сьогодні єдиною перепоною для передачі скриньок для розшифровки є відсутність політичної волі Ірану", - сказав він.

Також Іран, за словами Єніна, відмовляється відповідати й на інші запитання.

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"Другий трек – це кримінальне розслідування. Воно може відбуватися у двох різних форматах. Перше, це обмін запитами про міжнародну правову допомогу. Другий формат, це спільна слідча група. Українська сторона декілька разів надсилала запити про міжнародну правову допомогу до іранської сторони - жодної змістовної відповіді нами не отримано", - розповів він.

Єнін зазначив, що Іран визнав, що пасажирський літак авіакомпанії МАУ був збитий їхньою ракетою, проте досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу.

"Ми змушені користуватися розпливчастими формулюваннями Тегерана, в яких стверджується, що літак збито іранською військовою ракетою. Однак на сьогодні говорити, що Іран взяв на себе міжнародну правову відповідальність за збиття "Боїнга" не доводиться. Іранська сторона всіляко намагається довести факт, що катастрофа сталася внаслідок людської помилки", - заявив заступник міністра.

Водночас, за словами Єніна, Україна наполягає, що говорити про причини катастрофи літака можна буде тільки після завершення розслідування.

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"Ми вважаємо, що віз не можна ставити перед кіньми і, відповідно, говорити про причини можна буде тільки після того, як буде повністю завершено як технічне, так і кримінальне розслідування і будуть з'ясовані абсолютно всі обставини зазначеної трагедії", - резюмував дипломат.Начало формы

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.