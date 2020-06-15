Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, агресор обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил, застосувавши штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зранку і у вечірній час п’ять разів здійснив обстріли по оборонних укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе, а також двічі біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по два рази опорні пункти українських захисників поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Також зі станкових і ручних протитанкових гранатометів загарбники вели вогонь неподалік Мар’їнки, а по оборонцях Пісків задіяли снайперську зброю.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення.
Наші захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 14 червня українські воїни знищили одного російського найманця", - повідомили в штабі.
Водночас, за даними пресцентру ОС, від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.
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Смерть москалям та іншим ворогам України !
С Порошенко нельзя договариваться, я ему не верю.
С Путиным можно, я ему верю. У него мир в глазах.
но парашка хочет наступления, а развели зелоха
🚮🥂👍🏻
В днепровской областной больнице имени Мечникова спасли украинского бойца, который получил минно-взрывную травму в районе села Крымского на Луганщине вчера, 14 июня. Об это сообщил главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По словам Рыженко, раненый - 19-летний наводчик Евгений - уроженец города Покровска Донецкой области. Он застал войну 14-летним подростком, а когда ему исполнилось 18 и он закончил лицей, сразу же записался в ряды Вооруженных сил Украины. До вчерашнего ранения парень почти год прослужил в армии старшим наводчиком.
"Мина упала рядом. Слава Богу, что был в каске. Каска слетела, но спасла жизнь".
В результате боец получил осколочное ранение левого глаза и мягких тканей лица. В Днепре врачи удалили осколок из глаза раненого. По словам Рыженко, прогнозы медиков очень благоприятные - парень будет видеть.
"Не женат, детей нет. Родители живут в Покровске. Женя мечтает увидеть свой родной Донбасс под украинским флагом. Готов и дальше рисковать жизнью", - добавил главврач больницы Мечникова.