За останні дві доби у 126 закарпатців підтверджено COVID-19. Це новий антирекорд, - ОДА

За останні дві доби у 126 закарпатців підтверджено COVID-19 методом ПЛР. Це антирекорд коронавірусної статистики на Закарпатті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Закарпатської ОДА у Fcebook.

За даними відомства, переважно хворіють ті, хто нехтує карантинними обмеженнями: беруть участь у масових заходах, не дотримуються соціальної дистанції, режиму носіння маски тощо.

Так, найбільшим осередком спалаху коронавірусу в області на сьогодні є село Стройне Свалявського району. Тут за останній тиждень у 36 мешканців виявлено ускладнену форму коронавірусу у вигляді пневмонії – запалення легень.

Чимало хворих на коронавірус в Іршаському районі у селах Заріччя та Кушниця.

У селі Люта Великоберезнянського району захворіли понад десять працівників швейного цеху.

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14 червня регіональний штаб із ліквідації надзвичайної ситуації провів нараду, на ній було вирішено посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів в області.

Поліцейські мають посилити контроль за:

- дотриманням громадянами соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях

- дотриманням перевізниками вимог щодо кількості пасажирів – у громадському транспорті можуть їхати тільки пасажири, які сидять та одягнені в захисні маски

- забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто перебуває у громадських місцях без засобів захисту, а також водіїв громадського транспорту, які порушують карантинні вимоги

- продовжити контроль за дотриманням громадянами самоізоляції.

Держспоживслужба в Закарпатській області має забезпечити контроль за дотриманням санітарного законодавства на об’єктах нагляду, зокрема ринках та магазинах.



Усім контролюючим службам не допускати формального підходу щодо здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів під час карантину. Не обмежуватися роз’яснювальною роботою та проведенням профілактичних бесід.



У разі виявлення грубого порушення санітарних та протиепідемічних вимог – оперативно вживати визначених чинним законодавством заходів адміністративного впливу, тобто складати протоколи і накладати штрафи.



Так само і місцевим органам влади посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

- Відновити практику проведення рейдів щодо дотримання громадянами вимог із самоізоляції, а також моніторингу дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

- Проведення дезінфекційних заходів.

Звернути увагу голів сільських рад, ОТГ, керівників релігійних громад та суб’єктів господарювання щодо особистої відповідальності за невжиття заходів із недопущення проведення масових зібрань під час весіль, проведення поховань, інших релігійних заходів.



Звернути увагу керівників державних органів, установ пенсійного фонду, центрів надання адміністративних послуг, банківських установ, тощо, що здійснюють приймання відвідувачів на необхідність:

- дотримання соціальної дистанції (1,5 метра)

- нанесення відповідного маркування для забезпечення дотримання дистанції

- обмеження перебування у приміщенні одночасно великої кількості людей (не більш як 10)

- використання засобів індивідуального захисту тощо.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, зокрема 648 - за останню добу.



