Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством

Програма діяльності Кабміну вже налічує кілька десятків сторінок і структурована за кожним міністерством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз документ містить кілька десятків сторінок. Він структурований за кожним міністерством. Фактично, ми поєднали частину, яка дає певні дороговкази та враховує те, що було у програмі президента Зеленського і політичної партії "Слуга народу".

Немчінов нагадав, що перша редакція Програми, яка провалилася в Раді, вносилася до парламенту "з колін" через пандемію коронавірусу.

Міністр також стверджує, що у другій редакцій уряд намагався врахувати багато пропозицій, які надходили під час обговорень попередньої версії.

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Нагадаємо, 4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документа була гостро розкритикована нардепами. Планувалося, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше ніж через 15 днів після такого рішення.