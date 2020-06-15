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Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством

Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством

Програма діяльності Кабміну вже налічує кілька десятків сторінок і структурована за кожним міністерством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз документ містить кілька десятків сторінок. Він структурований за кожним міністерством. Фактично, ми поєднали частину, яка дає певні дороговкази та враховує те, що було у програмі президента Зеленського і політичної партії "Слуга народу".

Немчінов нагадав, що перша редакція Програми, яка провалилася в Раді, вносилася до парламенту "з колін" через пандемію коронавірусу.

Міністр також стверджує, що у другій редакцій уряд намагався врахувати багато пропозицій, які надходили під час обговорень попередньої версії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нову Програму дій уряду розглянуть наступного тижня, - Разумков

Нагадаємо, 4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документа була гостро розкритикована нардепами. Планувалося, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше ніж через 15 днів після такого рішення.

Автор: 

Кабмін (14085) Шмигаль Денис (4572) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+1
да..КАБМИН ПРОДАЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ ДЕПУТАТАМ....ни фига се...шо они ещевыдумали на нашу голаву...это шобы на 1000 грн низя было ничего купить...нуссуки шоли
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15.06.2020 08:27
+1
Тысяча гривен для этих писателей - не деньги.
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15.06.2020 08:42
+1
Все застопорилося тому що воно на самоізоляції чи то особливому режимі
Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством - Цензор.НЕТ 3950
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15.06.2020 08:48
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несколько десятков страниц - ай-яй-яй как подробно...
и вместо экономического обоснование - сказки и хотелки зели? тады ой
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15.06.2020 07:49 Відповісти
Тобто, другий уряд Бубачки працював без чіткої програми дій, як і сам нелох оманський.
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15.06.2020 07:52 Відповісти
программа у них простейшая - в турборежиме провести определенные законы, и пока эти пудрят мозги престановкой кроватей, рубить бабло...
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15.06.2020 07:56 Відповісти
Дрочить далі, зберіть їх в Карпатах на навчання. Реформатори-аматори, мля(((
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15.06.2020 08:10 Відповісти
Контора пишет. Не бесплатно, правда.
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15.06.2020 08:18 Відповісти
да..КАБМИН ПРОДАЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ ДЕПУТАТАМ....ни фига се...шо они ещевыдумали на нашу голаву...это шобы на 1000 грн низя было ничего купить...нуссуки шоли
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15.06.2020 08:27 Відповісти
Тысяча гривен для этих писателей - не деньги.
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15.06.2020 08:42 Відповісти
Все застопорилося тому що воно на самоізоляції чи то особливому режимі
Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством - Цензор.НЕТ 3950
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15.06.2020 08:48 Відповісти
Очередная говорящая жопа.....сколько можно уродов назначать на гос должности?
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15.06.2020 08:57 Відповісти
https://vesti.ua/strana/za-dolgi-po-kommunalke-hotyat-lishat-voditelskih-prav-i-zarplaty Должников за коммуналку хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. В то же время долги предлагают автоматически взыскивать с зарплаты или за счет имущества, в том числе автомобилей и жилья. А чтобы взыскивать долги было проще, документом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов. Соответствующий законопроект в ВР зарегистрировали представители "Слуги народа". - этот закон "слуги народа" для олигархов придумали, это у олигархов доходы ниже прожиточного минимума и им нечем за коммуналку платить.
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15.06.2020 09:19 Відповісти
Да у этого немчинова на морде написано ...что он вор...и клейма негде уже ставить...
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15.06.2020 09:32 Відповісти
 
 