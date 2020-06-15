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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Буковині захворіли на коронавірус 43 особи, - ОДА

За добу на Буковині захворіли на коронавірус 43 особи, - ОДА

14 червня коронавірус підтвердили у 43 буковинців. Загалом в області заразилися 3964 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

"На Буковині 14 червня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр дослідив 376 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3964 особи. 18 буковинців сьогодні побороли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів. Бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні дві доби у 126 закарпатців підтверджено COVID-19. Це новий антирекорд, - ОДА

За добу на Буковині захворіли на коронавірус 43 особи, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Да хоть тыщу - самое важное - какой давности тесты то?
Почему это никому не интересно? Толку от такой "статистики" - сделать 400 тестов, из них 200 депутатам, попам, мусорам, их проверить максимально быстро, а остальные 200 - до 2-х недель.
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15.06.2020 08:13 Відповісти
Головне швидко протестувати Лєнку і Бубачку, а то таке.
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15.06.2020 08:33 Відповісти
Вся правда у тому, що захворюваність на корону-19 в Україні проводять тестами на вагітність, які зустрічав зєпаяц Мрію на летовищі Борисполя..
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15.06.2020 08:31 Відповісти
Піар понад усьо.
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15.06.2020 08:34 Відповісти
 
 