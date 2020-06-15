За добу на Буковині захворіли на коронавірус 43 особи, - ОДА

14 червня коронавірус підтвердили у 43 буковинців. Загалом в області заразилися 3964 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

"На Буковині 14 червня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр дослідив 376 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3964 особи. 18 буковинців сьогодні побороли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів. Бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.

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