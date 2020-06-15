1 341 4
За добу на Буковині захворіли на коронавірус 43 особи, - ОДА
14 червня коронавірус підтвердили у 43 буковинців. Загалом в області заразилися 3964 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.
"На Буковині 14 червня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр дослідив 376 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3964 особи. 18 буковинців сьогодні побороли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів. Бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему это никому не интересно? Толку от такой "статистики" - сделать 400 тестов, из них 200 депутатам, попам, мусорам, их проверить максимально быстро, а остальные 200 - до 2-х недель.