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На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 14 червня, підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 56 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 4 до 73 років.
Загалом в області зареєстровано 2448 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 47 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1303 особи.
У роботі лабораторій області залишаються 143 зразки.
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- А я не просто пью… Я противоборствую с коронавирусом…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…