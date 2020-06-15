На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 14 червня, підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 56 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 73 років.

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Загалом в області зареєстровано 2448 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 47 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1303 особи.

У роботі лабораторій області залишаються 143 зразки.







