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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 14 червня, підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі 14 червня на Рівненщині зареєстровано 56 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 73 років.

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Загалом в області зареєстровано 2448 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 47 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1303 особи.

У роботі лабораторій області залишаються 143 зразки.

На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 2448, з них 47 летальних, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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И янтарь не помог. Может хоть похоронят их всех на скотомогильнике?
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15.06.2020 08:39 Відповісти
47 смертей за 3 місяці супер пандемії😆😁 так страшно) особливо якщо врахувати що це смерті не від вірусу, а від онкологій, інфарктів і пневмоній які існували і до 2020 року.
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15.06.2020 08:57 Відповісти
- Ванька, ты опять нажрался?!...
- А я не просто пью… Я противоборствую с коронавирусом…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
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15.06.2020 09:05 Відповісти
 
 