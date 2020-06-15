COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис.

Станом на ранок 15 червня у світі зареєстрували 7,99 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 995 877 випадків інфікування та 435 598 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 117 858 (+331 за добу), хворих - 2 162 228 (+20 004 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​867 882 інфікованих (+17 086 за добу) та 43 389 (+598 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 528 964 особи (+8835 за добу), кількість смертей - 6948 (+119 за добу).

Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 333 008 (+11 382 за добу), 9520 летальних випадків (+321 за добу).

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У Великій Британії - 295 889 хворих (+1514 за добу), померли 41 698 пацієнтів (+36).

В Іспанії зареєстрували 291 008 (+323 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 236 989 (+338) осіб. Померли 34 345 (+44) осіб.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, зокрема 648 - за останню добу.