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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис.

COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис.

Станом на ранок 15 червня у світі зареєстрували 7,99 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 995 877 випадків інфікування та 435 598 смертей через коронавірус.

COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис. 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 117 858 (+331 за добу), хворих - 2 162 228 (+20 004 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​867 882 інфікованих (+17 086 за добу) та 43 389 (+598 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 528 964 особи (+8835 за добу), кількість смертей - 6948 (+119 за добу).

Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 333 008 (+11 382 за добу), 9520 летальних випадків (+321 за добу).

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У Великій Британії - 295 889 хворих (+1514 за добу), померли 41 698 пацієнтів (+36).

В Іспанії зареєстрували 291 008 (+323 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 236 989 (+338) осіб. Померли 34 345 (+44) осіб.

COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис. 02

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, зокрема 648 - за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
расия всегда мечтала догнать США. мечты сбываются?
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15.06.2020 08:38
+2
Все адекватные давно поняли, что это глобальный розводняк и не больше. Наука и медецина послана нах.. на арену вышли манипуляция и пропаганда от СМИ и проплаченых экспертов. Деньги правят миром.
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15.06.2020 08:52
+2
если бы психозным можно было что-то вот так просто взять и объяснить, они бы не были психозными. больные они. у них два универсальных аргумента:
1 надень шапочку из фольги
2 сгинь тролль кацапский
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15.06.2020 09:12
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расия всегда мечтала догнать США. мечты сбываются?
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15.06.2020 08:38 Відповісти
Винахідник ПЛР, Лауреат Нобелівської премії по хімії 1993 року Карі Мюлліс (Kary Mullis), наголошував, що ПЛР не може використовуватись для визначення інфекційних хвороб. Ним можна досліджувати тільки генетичний матеріал.
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15.06.2020 08:41 Відповісти
Метод создан и применяется для определения ГМО продуктов. Что определяет метод при диагностики вирусов - неизвестно. Похоже он определяет короновирус, но это не обязательно КОВИД-19, это может быть любя ротовирусная инфекция, которой мы можем переболеть и зная этого.
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15.06.2020 08:47 Відповісти
Обьясни коронапсихозным, что это глобальная афера
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15.06.2020 08:50 Відповісти
если бы психозным можно было что-то вот так просто взять и объяснить, они бы не были психозными. больные они. у них два универсальных аргумента:
1 надень шапочку из фольги
2 сгинь тролль кацапский
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15.06.2020 09:12 Відповісти
Корон, вызывающих ОРВИ, тоже достаточно.
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Смертність реально знижується. Це добре. За рік-два ковід не вбиватиме, а викликатиме лише соплі. І справді- сенс вірусу вбивати свого носія?
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15.06.2020 08:41 Відповісти
Этот вирус напоминает Спид, человек умирает не от него а от других болезней.
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15.06.2020 08:49 Відповісти
В США выставлен рекордный счет за лечение от Ковид, сумма счета за 62 дня проведенных в больнице составила 1,1 миллиона баксов.
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15.06.2020 08:43 Відповісти
Там наверняка большую часть покроет страховка, но все равно сумма впечатляет конечно.
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15.06.2020 08:46 Відповісти
1,1 миллион долларов покроет страховка? Вы вообще знаете что такое страховка?
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15.06.2020 09:06 Відповісти
Ахаха. Наверно у них в больнице золотой унитаз. А по утрам кормят золотыми батонами.
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15.06.2020 09:08 Відповісти
К сожаления в достоверность этих цифр нам остается только верить. Проверить это мы никак не можем, а значит мы просто должны это принять к сведению. Делать выводы по этим цифрам ельзя.
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15.06.2020 08:48 Відповісти
Все адекватные давно поняли, что это глобальный розводняк и не больше. Наука и медецина послана нах.. на арену вышли манипуляция и пропаганда от СМИ и проплаченых экспертов. Деньги правят миром.
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15.06.2020 08:52 Відповісти
медецина... Де таку тупу ботню набирають?
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15.06.2020 10:01 Відповісти
Медицина просто стала доходным бизнесом, отсюда и разгон страшилок их штатными ботами.
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15.06.2020 16:09 Відповісти
Мэра Киева Виталия Кличко уличили в нарушении карантина Его заметили в одном из киевских ресторанов после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер введенных в связи с пандемией.
Мэра Киева Виталия Кличко заметили в ресторане украинской столицы после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил https://www.unian.net/politics/hvatit-shastat-klichko-poymali-na-narushenii-karantina-novosti-kieva-11035517.html УНИАН COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис. - Цензор.НЕТ 9339
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15.06.2020 08:50 Відповісти
В 22:00 "вирус" выходит на охоту 😁😆
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15.06.2020 08:54 Відповісти


Современной китайской наукой еще в позапрошлом веке было установлено, что после 22-00 короновирус наиболее активен. Ночью иммунитет спит и КОВИД-19 этим пользуется. )))
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15.06.2020 09:09 Відповісти
об этом ещё Конфуций писал... честно-честно!
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15.06.2020 09:14 Відповісти
Странно, а плешивое ***** кукарекает из бункера о полной пабеде над коронавирусом😂
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15.06.2020 08:54 Відповісти
 
 