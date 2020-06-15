COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис.
Станом на ранок 15 червня у світі зареєстрували 7,99 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 995 877 випадків інфікування та 435 598 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 117 858 (+331 за добу), хворих - 2 162 228 (+20 004 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 867 882 інфікованих (+17 086 за добу) та 43 389 (+598 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 528 964 особи (+8835 за добу), кількість смертей - 6948 (+119 за добу).
Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 333 008 (+11 382 за добу), 9520 летальних випадків (+321 за добу).
У Великій Британії - 295 889 хворих (+1514 за добу), померли 41 698 пацієнтів (+36).
В Іспанії зареєстрували 291 008 (+323 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.
В Італії зафіксували COVID-19 у 236 989 (+338) осіб. Померли 34 345 (+44) осіб.
Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, зокрема 648 - за останню добу.
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Мэра Киева Виталия Кличко заметили в ресторане украинской столицы после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил https://www.unian.net/politics/hvatit-shastat-klichko-poymali-na-narushenii-karantina-novosti-kieva-11035517.html УНИАН
Современной китайской наукой еще в позапрошлом веке было установлено, что после 22-00 короновирус наиболее активен. Ночью иммунитет спит и КОВИД-19 этим пользуется. )))