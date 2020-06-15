За добу на Львівщині виявили 136 нових випадків COVID-19, загалом 2933 особи інфіковані і 96 померли, - міськрада

Станом на ранок 15 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 - летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За даними відомства, загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2933 осіб, 96 людей померли. 632 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 668 ПЛР-тестів, з яких 136 - позитивні (з них 86 - це мешканці Львова).

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5409 осіб, госпіталізовані - 864, на амбулаторному лікуванні - 4545 осіб, виписані - 673 особи. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

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Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, зокрема 648 - за останню добу.