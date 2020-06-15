За добу в Україні виявлено 656 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, видужали -171, - РНБО (оновлено)

В Україні продовжують фіксувати високу кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, станом на ранок понеділка було виявлено 656 інфікованих за добу, 12 осіб, які раніше хворіли, померли, 171 видужала.

За даними РНБО, кількість інфікованих на ранок понеділка становить 31 810 осіб, 14 253 одужали, 901 померла.

Зараз в Україні на Covid-19 хворіє 16 656 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 за добу у Львівській області - 136, Закарпатській області - 48 і в Києві - 53 випадки.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, загалом проведено 497 284 тестування методом ПЦР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1423 (862 одужав);

Волинська обл. — 1438 (449 одужали);

Дніпропетровська обл. — 998 (721 одужав);

Донецька обл. — 334 (128 одужали);

Житомирська обл. — 1087 (547 одужали);

Закарпатська обл. — 1680 (686 одужали);

Запорізька обл. — 529 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1766 (1030 одужали);

м. Київ — 3957 (1164 одужали);

Київська обл. — 2024 (771 одужав);

Кіровоградська обл. — 586 (476 одужали);

Луганська обл. — 57 (47 одужали);

Львівська обл. — 2933 (632 одужали);

Миколаївська обл. — 321 (212 одужали);

Одеська обл. — 1117 (424 одужали);

Полтавська обл. — 278 (257 одужали);

Рівненська обл. — 2369 (1316 одужали);

Сумська обл. — 227 (163 одужали);

Тернопільська обл. — 1467 (1022 одужали);

Харківська обл. — 1542 (741 одужали);

Херсонська обл. — 183 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 559 (416 одужали);

Черкаська обл. — 552 (356 одужали);

Чернівецька обл. — 3959 (1243 одужали);

Чернігівська обл. — 424 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, в тому числі 648 - за останню добу.