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Новини Агресія Росії проти України
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10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов

10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов

Також не менш 10 найманців РФ зазнали поранень.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"10-13 червня унаслідок багаторазової детонації боєприпасів на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті 220 поблизу села Логвинового (Світлодарська дуга), знищено 7 військовослужбовців противника, включно з відразу трьома командирами взводів. Опублікований поіменний список. Також не менше 10 найманців зазнали поранень", - повідомив він.

"За повідомленнями з "ДНР", ці вибухи здійснюють не українські військові, а співробітники ПВК "Ерініс" з Великої Британії, зі 120 мм міномета. Нічого дивного, подумав я, адже Донецьк заснував британець Джон Юз, у Британії давні стратегічні інтереси на Донбасі. Та, під час недавньої поїздки на фронт, скажу чесно, я теж зустрів чоловіків у новому британському мультикамі. Якщо побачите мультиків з британським прапором, відразу підходьте і вітайте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Вони вас зрозуміють" , - додав Бутусов.

Також читайте: Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка", понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС

10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов 01
10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов 02

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Донбас (22355) Бутусов Юрій (3589) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+114
Слава Україні!!!
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15.06.2020 09:22
+83
эти буянят.
10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1205
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15.06.2020 09:29
+76
10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3362
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15.06.2020 09:23
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Какие ещё "военнослужащие"? Пьянь,рвань и орочня. Сдохли да и хрен бы с ними.
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15.06.2020 11:36 Відповісти
Замочили семерых никчем-обдроченцев, которые бухали в блиндаже. Пацаки - не воины, слизняки, как и их ************.
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15.06.2020 11:50 Відповісти
иринис)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))уаххахаахааха
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15.06.2020 11:53 Відповісти
граждане форумчане, тут надо смотреть ШИРШЕ.
Как будто происходит плановая операция по возвражение Дебальцево согласно минским угодам
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15.06.2020 11:55 Відповісти
Боже храни королеву !!!!
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15.06.2020 11:58 Відповісти
Пётр перед отдыхом на Мальдивах решил рейд по тылам оркоармии совершить и всех семерых заколол ножницами для перерезания ленточек (уже год пылятся без дела)
А если серьёзно...СПАСИБО вам Мужики за доблесть и смелость, пусть знают суки, что :

- " Ще не вмерла України ні слава, ні воля " !!!
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15.06.2020 12:03 Відповісти
КОЛОРАДСЬКІ МАВПИ У СВОМУ РЕПЕРТУАРІ
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15.06.2020 12:25 Відповісти
100%)))
Почему Британцы?
А не рептилоиды с планеты Нибиру?))))
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15.06.2020 21:02 Відповісти
Гарна робота
Земля бетоном окупантам.
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Тонкий тролінг окупантів від автора підтримую.Насправді ж у заблокованих на цензорі "британців"просто увірвався терпець-жахнули 120-и мм по бліндажу агресора і втекли під хмари.
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15.06.2020 12:47 Відповісти
нех№й шастать!!!
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15.06.2020 13:37 Відповісти
нех№й шастать!!!
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15.06.2020 13:40 Відповісти
Єрініс буде вас хуініс. Вже закінчилися естонські снайпера? Придурки. Не пийте бояришніка і не розкидуйте міни, які вам дає параша, бо вони старі і може бути детонувати.
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Эта публикация доказывает одну простую вещь, что если есть реальные потери у кацапов на Донбассе, то рано или поздно через соцсети будет подтверждение. А нам постоянно рисуют ничем не подтвержденные (типа по данным разведки) большие чем у нас потери противника, в надежде сгладить негативные впечатления от гибели или ранения наших бойцов. Таким пресс-служба ООС просто подыгрывает зе-капитулянтам с их "просто перестать стрелять" и скрывает всю губительность для нашей армии этой стратегии.
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15.06.2020 16:35 Відповісти
Як людина я розумію, що радіти смерті інших - це гріх, але як громадянин України я кажу - так вам і треба.
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15.06.2020 17:25 Відповісти
Так это же БРИТАНЦЫ!!!)))
Им указы ЗЕленой НАРКОШЫ ниже принтуса))))
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15.06.2020 21:00 Відповісти
Ну шо ж...
Пожелаем крепкого здоровья всем погибшим за МалоОтбросию))))
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15.06.2020 20:59 Відповісти
что за нытьё у кацапов, где же вяликии дух руцкова ивана пропал, что, опять песты получили, скоро в друзья будет проситься.
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15.06.2020 23:36 Відповісти
акакаяразница хто.... а хоть бы и прыбульци гиперпуком.........
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16.06.2020 06:55 Відповісти
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