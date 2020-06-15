10-13 червня на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ поблизу Логвинового знищено сімох військовослужбовців противника, включно з трьома командирами взводів, - Бутусов
Також не менш 10 найманців РФ зазнали поранень.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"10-13 червня унаслідок багаторазової детонації боєприпасів на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті 220 поблизу села Логвинового (Світлодарська дуга), знищено 7 військовослужбовців противника, включно з відразу трьома командирами взводів. Опублікований поіменний список. Також не менше 10 найманців зазнали поранень", - повідомив він.
"За повідомленнями з "ДНР", ці вибухи здійснюють не українські військові, а співробітники ПВК "Ерініс" з Великої Британії, зі 120 мм міномета. Нічого дивного, подумав я, адже Донецьк заснував британець Джон Юз, у Британії давні стратегічні інтереси на Донбасі. Та, під час недавньої поїздки на фронт, скажу чесно, я теж зустрів чоловіків у новому британському мультикамі. Якщо побачите мультиків з британським прапором, відразу підходьте і вітайте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Вони вас зрозуміють" , - додав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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Как будто происходит плановая операция по возвражение Дебальцево согласно минским угодам
А если серьёзно...СПАСИБО вам Мужики за доблесть и смелость, пусть знают суки, что :
- " Ще не вмерла України ні слава, ні воля " !!!
Почему Британцы?
А не рептилоиды с планеты Нибиру?))))
Земля бетоном окупантам.
Им указы ЗЕленой НАРКОШЫ ниже принтуса))))
Пожелаем крепкого здоровья всем погибшим за МалоОтбросию))))