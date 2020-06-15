1 368 3
За добу на COVID-19 захворіли 56 дітей і 43 медики, загалом 2350 дітей та 5537 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2350 дітей і 5537 медиків.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 656 осіб. З них 56 дітей, а також 43 медпрацівники. Госпіталізовано 129 осіб і зафіксовано 12 летальних випадків", - заявив міністр.
Видужав 171 пацієнт.
За весь час пандемії захворіли 2350 дітей та 5537 медпрацівників. Загальна кількість людей, які перемогли COVID-19, становить 14 253.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nickol Nickols
показати весь коментар15.06.2020 09:41 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар15.06.2020 09:48 Відповісти Мені подобається 0
Борис Козлов #446474
показати весь коментар15.06.2020 10:15 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль