За добу на COVID-19 захворіли 56 дітей і 43 медики, загалом 2350 дітей та 5537 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2350 дітей і 5537 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 656 осіб. З них 56 дітей, а також 43 медпрацівники. Госпіталізовано 129 осіб і зафіксовано 12 летальних випадків", - заявив міністр.

Видужав 171 пацієнт.

За весь час пандемії захворіли 2350 дітей та 5537 медпрацівників. Загальна кількість людей, які перемогли COVID-19, становить 14 253.

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