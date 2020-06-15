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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 56 дітей і 43 медики, загалом 2350 дітей та 5537 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 56 дітей і 43 медики, загалом 2350 дітей та 5537 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2350 дітей і 5537 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 656 осіб. З них 56 дітей, а також 43 медпрацівники. Госпіталізовано 129 осіб і зафіксовано 12 летальних випадків", - заявив міністр.

Видужав 171 пацієнт.

За весь час пандемії захворіли 2350 дітей та 5537 медпрацівників. Загальна кількість людей, які перемогли COVID-19, становить 14 253.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к "красной" и "зеленой" зоне, - Степанов

Автор: 

діти (5064) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шестой год войны идёт ,а так насыщенно как о коронавирусе,о делах фронте не пишут. Многие уже думают в Украине что у нас не война с оккупантом Россией,а просто террористы захватили кусок земли на Донбассе и Украина держит оборону от террористов.В городах праздники проходят,народ Украины игнорирует маски,потому что видят как власть игнорирует войну с оккупантами.
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15.06.2020 09:41 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям
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15.06.2020 09:48 Відповісти
миллион евро мне в сумку и карман
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15.06.2020 10:15 Відповісти
 
 