Українцям, які приїжджають із Польщі, можна не проходити обсервацію або самоізоляцію, - Степанов

Громадянам України, які повернулися з Польщі, можна не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з нормальною епідеміологічною ситуацією в сусідній країні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що від сьогодні відновилося міжнародне авіасполучення в Україні.

За словами Степанова, країни поділяються на "червону" і "зелену" зони.

"До "зеленої" зони входять країни, в яких кількість активних хворих на 100 тис. населення відповідає нормам, тобто менше 40 на 100 тис. населення, в червоній зоні країни, які не відповідають критеріям", - зазначив глава МОЗ.

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Міністр пояснив, що для приїжджих з країн, що входять до "зеленої" зони обов'язкова обсервація і самоізоляція не є обов'язковими.

"Польща входить до переліку країн "зеленої зони". Тобто обсервацію проходити не обов'язково", - підсумував Степанов.