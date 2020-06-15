Українцям, які приїжджають із Польщі, можна не проходити обсервацію або самоізоляцію, - Степанов
Громадянам України, які повернулися з Польщі, можна не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з нормальною епідеміологічною ситуацією в сусідній країні.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав, що від сьогодні відновилося міжнародне авіасполучення в Україні.
За словами Степанова, країни поділяються на "червону" і "зелену" зони.
"До "зеленої" зони входять країни, в яких кількість активних хворих на 100 тис. населення відповідає нормам, тобто менше 40 на 100 тис. населення, в червоній зоні країни, які не відповідають критеріям", - зазначив глава МОЗ.
Міністр пояснив, що для приїжджих з країн, що входять до "зеленої" зони обов'язкова обсервація і самоізоляція не є обов'язковими.
"Польща входить до переліку країн "зеленої зони". Тобто обсервацію проходити не обов'язково", - підсумував Степанов.
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В ЕС въезжают только с тестами . И при наличии теста , обсервация ( дома) 5 дней , потом делают повторный тест
Вы, же : идиоты , впускание в Украину без тестов,
Украина сейчас в красной зоне
Самолеты из Украины не хотят впускать в ЕС .
А этот козел все умничает
Может ив интересах зелёной власти , чтобы Украина была в изоляции ?