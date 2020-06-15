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Новини Коронавірус і карантин
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Українцям, які приїжджають із Польщі, можна не проходити обсервацію або самоізоляцію, - Степанов

Українцям, які приїжджають із Польщі, можна не проходити обсервацію або самоізоляцію, - Степанов

Громадянам України, які повернулися з Польщі, можна не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з нормальною епідеміологічною ситуацією в сусідній країні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що від сьогодні відновилося міжнародне авіасполучення в Україні.

За словами Степанова, країни поділяються на "червону" і "зелену" зони.

"До "зеленої" зони входять країни, в яких кількість активних хворих на 100 тис. населення відповідає нормам, тобто менше 40 на 100 тис. населення, в червоній зоні країни, які не відповідають критеріям", - зазначив глава МОЗ.

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Міністр пояснив, що для приїжджих з країн, що входять до "зеленої" зони обов'язкова обсервація і самоізоляція не є обов'язковими.

"Польща входить до переліку країн "зеленої зони". Тобто обсервацію проходити не обов'язково", - підсумував Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8496) українці (2539) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов - Цензор.НЕТ 575
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15.06.2020 09:40 Відповісти
Степанов , Вы идиоты.

В ЕС въезжают только с тестами . И при наличии теста , обсервация ( дома) 5 дней , потом делают повторный тест
Вы, же : идиоты , впускание в Украину без тестов,
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15.06.2020 09:41 Відповісти
В Украине растёт количество заболеваний, и жто при отсутствии обязательного тестирования всех граждан
Украина сейчас в красной зоне
Самолеты из Украины не хотят впускать в ЕС .

А этот козел все умничает
Может ив интересах зелёной власти , чтобы Украина была в изоляции ?
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15.06.2020 09:44 Відповісти
Лечить все равно некому
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15.06.2020 09:41 Відповісти
Давай уже сифилис запускай.
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15.06.2020 10:47 Відповісти
одним простым литературным -суки. за элементарный чих, с показательной бурной деятельностью местные эпидемиологи, начиная с зеленого хобита , продлевают карантин и рассказывают о сложностях с ковид в польше в настоящий момент, а тут - бац и не надо никакой послеполяцкой обсервации.
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15.06.2020 11:21 Відповісти
 
 