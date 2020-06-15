Всю територію Франції оголошено "зеленою зоною". Це перша перемога в боротьбі з коронавірусом, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про першу перемогу в боротьбі з коронавірусом, анонсувавши наступні пом'якшення карантину в країні.

Про це Макрон заявив у зверненні до нації в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Починаючи з понеділка, 15 червня, вся територія Франції оголошена "зеленою зоною" з точки зору епідеміологічної обстановки.

У Парижі і столичному регіоні Іль-де-Франс, які з 2 червня залишалися в "помаранчевій зоні", будуть зняті обмеження, які досі діяли. Повністю відкриються кафе і ресторани, а також відновиться нормальна робота підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Меркель звернулися до керівництва ЄС: Європа "хаотично" відповіла на спалах COVID-19, треба підготуватися краще

Із 22 червня французькі школи повернуться до нормального ритму роботи для всіх учнів. Заняття знову будуть обов'язкові для всіх без винятку школярів у звичайному режимі. Школи почали відкриватися з 11 травня, проте через суворість санітарного протоколу не могли забезпечити прийом усіх учнів, багато з яких продовжують поки що займатися віддалено.

Президент також оголосив про зняття з 15 червня обмежень на відвідування родичів у французьких будинках для літніх людей. Також з понеділка знімаються обмеження на переміщення всередині Європейського Союзу, а з 1 липня будуть відкриватися кордони і з іншими країнами залежно від епідеміологічної ситуації в кожній з них.

Другий тур муніципальних виборів, як і було вже оголошено, відбудеться 28 червня, підтвердив Макрон. Президент наголосив на необхідності, як і раніше, "уникати багатолюдних зборів", які поки будуть обмежені суворими правилами.

Макрон назвав нинішню ситуацію "першою перемогою в боротьбі з вірусом", але зазначив, що боротьба ще не закінчена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні виявлено 656 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, видужали -171, - РНБО

"Це не означає, що вірус зник і що ми можемо повністю втратити пильність. Нам ще доведеться довго жити з ним, дотримуватися правил фізичного дистанціювання і стежити за розвитком епідемії, щоб підготуватися на той випадок, якщо вірус повернеться з новою силою", - попередив Макрон.

Від початку пандемії у Франції зафіксовано 157 220 випадків інфікування коронавірусом; 10 881 пацієнт залишається в лікарнях, зокрема 869 - у реанімаціях; 29 407 осіб померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 407 нових випадків інфікування коронавірусом. Сталося лише 9 летальних випадків, що є найнижчим показником від початку пандемії 1 березня.

Кількість позитивних результатів тестувань, серед усіх проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.