У Сваляві невідомі пошкодили меморіал біля Стіни плачу, щоб дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, - Кулеба

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку є спробою дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області.

Про це написав Кулеба в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українських угорців - біля Стіни плачу в Свалявському мемораільному парку. Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною", - написав Кулеба.

Він додав, що правоохоронці вже розслідують акт вандалізму.

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"Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді. Попри усі словесні та фізичні провокації вірю, що Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що буде працювати над цим з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сийярто.

"Українські угорці, як і представники інших національних меншин, є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства. І я розумію, що вони не менш важливі для Угорщини. Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні і антиукраїнських настроїв в Угорщині та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - підсумував Кулеба.