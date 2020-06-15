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МОЗ наполягав на збільшенні кількості одиниць громадського транспорту перед запуском перевезень, - Степанов

МОЗ наполягав на збільшенні кількості одиниць громадського транспорту перед запуском перевезень, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я наполягало на збільшенні кількості одиниць транспорту перед запуском перевезень для скорочення ризику інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Перед тим як запускати транспорт - і приміський, і міжобласний, була зустріч з перевізниками. МОЗ хвилювало дотримання карантинних заходів. Перевізники були готові збільшити кількість відповідного транспорту. Ми на цьому наполягали", - зазначив глава МОЗ.

Степанов пояснив це тим, що збільшення кількості транспорту призведе до зменшення кількості пасажирів у вагоні або автобусі, що знижує ризик інфікування.

Читайте: МОЗ опублікує перелік країн, які віднесуть до "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5393) транспорт (1392) Степанов Максим (2196)


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Ну да... У нас же этого общественного транспорта как грязи.... Просто девать некуда...
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15.06.2020 10:13 Відповісти
А откуда этот доп. транспорт должен взяться?
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15.06.2020 10:13 Відповісти
Он есть, но для экономии его, например в Киеве, держат в парках. Добавляют только в часы пик, но и то не много.
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15.06.2020 16:17 Відповісти
Настаивать - не значит выпустить.
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15.06.2020 10:19 Відповісти
Ця зелена нечисть знущається над людьми. Заборонили громадський транспорт. Тих хто не має власного авто уряд назвав невдахами і маргіналами.
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15.06.2020 11:50 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я наполягало на збільшенні кількості одиниць транспорту перед запуском перевезень для скорочення ризику інфікування.

І ЩО ?((
У Львові всі великі автобуси у звязку з пропорцією пільговиків 4 до 1 що платить були Збиткові.
Уявляєте наскільки ,як що і зараз,коли платять всі,але "лише сидячі",тобто половина -все одно збиткові..?
У маршрутках ситуація тепер така сама..ТОму пускають лише кілька автобусів зранку і в вечері суто щоб не втратити ліцензію..
І ЯК МОЗ,навіть через місцеві ради може заставити приватників -ЯКЩО МАРШРУТИ ЗБИТКОВІ!?
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15.06.2020 17:16 Відповісти
 
 