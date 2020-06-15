МОЗ наполягав на збільшенні кількості одиниць громадського транспорту перед запуском перевезень, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я наполягало на збільшенні кількості одиниць транспорту перед запуском перевезень для скорочення ризику інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Перед тим як запускати транспорт - і приміський, і міжобласний, була зустріч з перевізниками. МОЗ хвилювало дотримання карантинних заходів. Перевізники були готові збільшити кількість відповідного транспорту. Ми на цьому наполягали", - зазначив глава МОЗ.

Степанов пояснив це тим, що збільшення кількості транспорту призведе до зменшення кількості пасажирів у вагоні або автобусі, що знижує ризик інфікування.

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