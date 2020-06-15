МОЗ наполягав на збільшенні кількості одиниць громадського транспорту перед запуском перевезень, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я наполягало на збільшенні кількості одиниць транспорту перед запуском перевезень для скорочення ризику інфікування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"Перед тим як запускати транспорт - і приміський, і міжобласний, була зустріч з перевізниками. МОЗ хвилювало дотримання карантинних заходів. Перевізники були готові збільшити кількість відповідного транспорту. Ми на цьому наполягали", - зазначив глава МОЗ.
Степанов пояснив це тим, що збільшення кількості транспорту призведе до зменшення кількості пасажирів у вагоні або автобусі, що знижує ризик інфікування.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ЩО ?((
У Львові всі великі автобуси у звязку з пропорцією пільговиків 4 до 1 що платить були Збиткові.
Уявляєте наскільки ,як що і зараз,коли платять всі,але "лише сидячі",тобто половина -все одно збиткові..?
У маршрутках ситуація тепер така сама..ТОму пускають лише кілька автобусів зранку і в вечері суто щоб не втратити ліцензію..
І ЯК МОЗ,навіть через місцеві ради може заставити приватників -ЯКЩО МАРШРУТИ ЗБИТКОВІ!?