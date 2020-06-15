На сьогодні реальний прожитковий мінімум в Україні становить 4,2-4,3 тис. грн, - міністерка соцполітики Лазебна

Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Офіційний прожитковий мінімум в Україні із 1 січня 2020 року становить 2027 гривень.

"Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму - це вимога часу. Ми маємо, нарешті, сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що на сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання. Іноді дивуєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив'язати до виміру гідного життя людини. Тому передусім треба змінити підходи і сферу його застосування", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що на сьогодні в 40 законах виплати, штрафи і надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму, у зв'язку з чим у держави склалася патова ситуація, коли через штучно створений низький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.

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"Тому спільно з профільним комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Ми дискутуємо, наприклад, щодо формули визначення: буде він становити 40% від середньої заробітної плати у країні чи визначатиметься нормативно-структурним методом", - додала вона.

За словами Лазебної, Мінсоцполітики є прибічником саме нормативно-структурного методу, суть якого полягає у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму і його питомої ваги, за основу беруться показники Міністерства охорони здоров'я про те, скільки треба людині споживати різних продуктів харчування.

Міністерка наголосила, що на сьогодні реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2-4,3 тис. грн. Відповідаючи на запитання, чи буде в бюджеті наступного року він зафіксований на такому рівні, Лазебна заявила, що так має бути, "але ми маємо визначитися, як ми досягатимемо цього стандарту. Але головне - чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".

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Як повідомлялося, згідно з державним бюджетом на 2020 рік прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць із 1 січня 2020 року становить 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн.