На сьогодні реальний прожитковий мінімум в Україні становить 4,2-4,3 тис. грн, - міністерка соцполітики Лазебна
Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Офіційний прожитковий мінімум в Україні із 1 січня 2020 року становить 2027 гривень.
"Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму - це вимога часу. Ми маємо, нарешті, сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що на сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання. Іноді дивуєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив'язати до виміру гідного життя людини. Тому передусім треба змінити підходи і сферу його застосування", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Міністерка зазначила, що на сьогодні в 40 законах виплати, штрафи і надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму, у зв'язку з чим у держави склалася патова ситуація, коли через штучно створений низький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.
"Тому спільно з профільним комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Ми дискутуємо, наприклад, щодо формули визначення: буде він становити 40% від середньої заробітної плати у країні чи визначатиметься нормативно-структурним методом", - додала вона.
За словами Лазебної, Мінсоцполітики є прибічником саме нормативно-структурного методу, суть якого полягає у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму і його питомої ваги, за основу беруться показники Міністерства охорони здоров'я про те, скільки треба людині споживати різних продуктів харчування.
Міністерка наголосила, що на сьогодні реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2-4,3 тис. грн. Відповідаючи на запитання, чи буде в бюджеті наступного року він зафіксований на такому рівні, Лазебна заявила, що так має бути, "але ми маємо визначитися, як ми досягатимемо цього стандарту. Але головне - чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".
Як повідомлялося, згідно з державним бюджетом на 2020 рік прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць із 1 січня 2020 року становить 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн.
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Ніякої солідарної системи! Тільки накопичувальна, кожен збирає сам собі! Інакше, пройде 10-30 років, і вже вони будуть нити, як нам жити на жебрачу пенсію.
Зробити мінімальний обов'язковий платіж на солідарну (3 тис/міс, для прикладу), а усі податки, що вище - людині на накопичувальну. Контролювати видатки, особливо тих, хто бере з бюджету "малозабезпечені", "багатодітні" і т.п., щоби тисячу разів подумали, а чи слід видавати себе за жебрака.
А по тіньовій економіці... змінити слід філософію. У нас найстрашніший злочин (окрім вбивств) це хабарництво, а ухиленя від сплати податків взагалі адмінка. І тільки коли мова йде про мільйонні несплати, тоді кримінал, але і там, якщо повернув, справу закриють. Це ж маразм. В Усьому світі саме несплата податків найтяжчій злочин. Чому, за крадіжку металевої фігні із держ.підприємства тебе посадять, бо це ти вкрав у держави аж на 300 грн., а за зарплату в конверті, коли ти тисячами щомісяця у держави крадеш - ні? Зробіти відповідальність за зарплати у конверті 10 років із конфіскацію, як для сплатившего, так і для отримавшего, а того, хто донесе першим - звільняти від відповідальності...
Я навів приклад, як примусити "нас" почати із самих себе. Ідея така - громадянин сам, має відповідати за власне життя. Держава йому не мама і не тато. Держава тільки створює можливості.
Ніякої солідарної системи! Тільки накопичувальна, кожен збирає сам собі!
Не на Украине. Состояние экономики такое, что откладывать в любой форме себе любимому на 10-15 лет жизни в старости на миним уровне (мин 150 дол в мес в страрости) реально сможет макс четверть населения. Это и есть - бедная/нищая страна.
І головне, добре в Україні це не можливо. кожен сам собі е може відкладати, але тоді запитання, а ХТО ЇМ МАЄ відкладати 10-15 років? Я погоджуюсь, не вони, Бог із ним, тоді ХТО?
- А звідки ви знаєте? От давайте реально ЗВІДКИ? У нас є достовірна статистика? Звісно, що ні.
Отвечаю: сделал вывод из данных НБУ, сообщений министра Ревы и других
https://hromadske.ua/ru/posts/v-nacbanke-soobshili-skolko-ukrainskih-trudovyh-migrantov-rabotalo-v-polshe-v-proshlom-godu
«В 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалось почти в 1 млн человек.
за 2019 год гастарбайтеры перевели в Украину около https://hromadske.ua/ru/posts/v-nacbanke-soobshili-skolko-deneg-migranty-pereveli-v-ukrainu-v-2019-godu 12 млрд долларов .
За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину https://hromadske.ua/ru/posts/tret-vseh-perevodov-trudovyh-migrantov-postupaet-iz-polshi-nacbank 8,74 миллиарда долларов , из которых 2,82 миллиарда составили переводы из Польши.
https://www.msp.gov.ua/news/16528.html
...в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. ....постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.
https://www.minprom.ua/news/255309.html
Трудовой ресурс в Украине уже сократился до примерно 15 млн чел. против 18 млн в 2012-2013 гг. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии изданию https://112.ua/statji/ne-zarplatoy-edinoy-kak-ostanovit-trudovuyu-migraciyu-iz-ukrainy-503903.html 112 . https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland#H3-2
.....средние доходы украинцев, которые нашли работу в строительной сфере, составили 2729 злотых (613 евро). /2016/
Итого: - из Украины ездят зарабатывать за бугор треть-половина трудового ресурса.
- средн заработок гаста в Польше - 700-800 Е.
- Люди поедут на заработки за бугор, если они будут зарабатывать там не меньше чем в 1,5-2 раза больше, чем дома.
Те реальные заработки на Украине, включая белые, серые и полосатые (но скорее всего не черные) доходы трети-половины работников не выше 300-400Е. Сколько с таких заработков они могут откладывать на старость?
Так это и есть развал существовавшей с совка общеевропейской модели обеспечения в старости: чел работает какое-то количество лет, а общество (разными способами) гарантирует всем, кто отработал опр время и дожил до старости - хотя бы уровень выживания в старости. Во многих странах такой системы нет - Штаты, Япония, Китай, Турция... при этом реал уровень жизни большинства стариков неплохой при неплохой экономике. А в бедных странах ....
Блін ніби розумна людина здавалась... Якщо ти не розумієш різниці між Совковою пенсійною системою і загальноєвропейською, то про що ми говоримо?
Точно, ніби розумна людина здавалась...)) ясно же написано: общеевропейской модели обеспечения в старости. а это не только пенсионное обеспечение. В Германии немало людей, заработавших себе оч маленькую пенсию. Но: система обеспечения в старости включает в себя и много других источников дохода/уменьшения расходов для стариков, тем самым обеспечивая им старость.
Общее же между совковой системой и немецкой - она охватывает практ всех и обеспечивает практ всем условия б/м выживания в старости. А накопительная система в бедных странах - только части населения, б/м прилично зарабатывающего, осмотрительного, везучего итд. А остальные.... если зарплата вам жить не позволит - никто не неволит....
Не маніпулюйте інформацією. По перше накопичувальної пенсії у чистому вигляді майже ніде не існує, по друге це не "Доля жебрачих країн" і по третє, Німеччина, далеко не центр всесвіту. В усякому разі, для мене. Я обрав би її (якби взагалі хотів змінити місце проживання) десь у другому десятку країн.
https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/pensiya/statti/velika_britaniya_pensiynoyu_sistemoyu
При реальных доходах населения и реальных возможностях сберечь накопления на срок 20 лет - на Украине большинство населения обречено на жебрачу пенсію - в нищей стране большинство стариков обречено быть нищими. Вот в чем проблема. Предложения по работе
https://ua.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
- Санитарка 4 200 грн. Херсон
- Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)
4 725 грн. Полная занятость Херсон
- Медсестра в процедурный кабинет 4 000 - 4 200 грн. Полная занятость https://ua.jooble.org/company/257970/%d0%9e%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80?jdpid=3880528293666710533 Онкологический диспансер
- Массажист 5 000 грн. Херсон
Сколько с таких зарплат можно откладывать на пенсию? 4200 гр до выплаты налогов - это меньше реал прожиточного минимума на одного.
Особисто знаю медисесту, яка за працевлаштування в Онкодиспансер віддала 5 к баксів хабаря. Точно заради зарплати в 4200 грн.
Є статистика, а є "реальна Україна".
В мене просте запитання, чому я потім, маю слухати ниття такої медсестри, яка усе життя жила не на зарплату, про її малу пенсію?
Простой ответ: не нравится слушать - не слушайте.))))) НО понимать нужно, что если из страны массово едут на заработки в не оч богатые страны как РФ, Польша, Венгрия, то это значит, что значит часть стариков в такой стране живут и будут жить плохо. Способ формирования средств на содержание стариков важен, но куда более важен объем средств, которое общество может на это потратить.
В РФ, не їдуть, їдуть у Москву. У чому різниця, вам, як етнічному росіянину, має бути добре відомо. Їдуть у Тюмень, але це не заробіток, це обмін здоров'я на швидкі гроші.
Польща? Зараз туди Центральна поїхала, я поняття не маю навіщо. Закарпатці виїхали майже 30 років назад і це США, Італія, Іспанія та Португалія. галімі 600 євро, можно спокійно в Україні заробити, для чого ради них їхати до Польщі? Мадяри? Ну це взагалі жесть, що там робити? Вони із відкритими ротами на Закарпаття приїжджають.
В принцине согласен, хотя куда больше толку не в "заставить", а в "заинтересовать". Практика борьбы с ЗП в конвертах: наиболее эффективно создать систему, делающую такие выплаты невыгодными работнику.
Проблемы Украины в другом:
- изза привычки общества к советской модели обеспечения в старости: на старость доброе государство даст минимум, которого кое-как хватало на жильё, продукты итд... нищая жизнь стариков (не обеспечивших себя на старость) как норма - не приемлем изза менталитета. Те неприятие нормы бедных/нищих стран.
- привычный уровень жизни горожанина - обществ транспорт, отапливаемое жилье, горячая вода, лифт, общ порядок на улицах, мед обслуживание - слишком дороги сегодня для значит части населения в трудоспос возрасте, а тем более неподъемен для оч многих стариков.
Вот и идет разрыв шаблона: реал доходы - только на жизнь в трущобах как в других нищих странах, а менталитет прежний: раз старый - значит имеет право на достойную старость, как в богатых странах, которую укр общество/государство обеспечить просто не может. Это помимо воровства и бардака.
Звичку їхню до радянської моделі теж, має чарівник прийти у них змінити, чи може тут вони самі попрацюють над собою?
На рахунок подолати. Ви багато у житті проблем подібних подолали? Причина існування такої ситуації - обопільна вигода. Це вигідно і працедавцю і робітнику. Подолати це можливо тільки виключивши інтерес однієї із сторін. Так як громадян багато, а роботодавців значно менше і їх легше контролювати, то потрібно робити це невигідним, саме для них. Відмінити у них обов'язок сплачувати податки, тільки інформування податкової про виплачену зарплату.
Для прикладу нарахував завод 15к зарплату, усю кинув працівнику на картку і повідомив податкову. Далі, це проблеми працівника. Для нього має бути кримінальна відповідальність за несплату і пільги за додаткові (накопичувальні) платежі, а працедавець, за неповідомлення, або обман має нести кримінальну відповідальність (років так до 10) із мільйонним штрафами.
Україна охреніє наступного дня коли це зроблять. І від реальних зарплат в країні і від середньої і від "самої жебрачої країни Європи"...