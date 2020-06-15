Один новий випадок COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 172 людини, - Командування Медсил

Станом на 15 червня в Збройних Силах України хворіє 172 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

Всього за час пандемії одужали - 174 особи, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 89 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте: У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил

Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.