Один новий випадок COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 172 людини, - Командування Медсил
Станом на 15 червня в Збройних Силах України хворіє 172 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.
Всього за час пандемії одужали - 174 особи, летальних випадків - 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 89 осіб.
За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.
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