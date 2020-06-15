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Новини Коронавірус і карантин
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Один новий випадок COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 172 людини, - Командування Медсил

Один новий випадок COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 172 людини, - Командування Медсил

Станом на 15 червня в Збройних Силах України хворіє 172 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

Всього за час пандемії одужали - 174 особи, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 89 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте: У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил

Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

Автор: 

армія (3771) карантин (18172) ЗСУ (7542) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання нашому захиснику
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15.06.2020 10:34 Відповісти
Очень много информации о коронавирусе, что предполагает очень скорое извещение людей и том, что вакцина от коронавируса уже есть, ура! Прививайтесь и чипируйтесь. И возможно вам эту процедуру еще платно предложат. И полезно и доход в карман олигархату и главное есть желающие олигофрены.
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15.06.2020 10:35 Відповісти
 
 