На Прикарпатті через підйом води в річці застрягли дві групи туристів із дітьми, рятувальна операція триває, - ДСНС

У Богородчанському районі Івано-Франківської області через раптове підняття води в річці Манявка застрягли дві туристичні групи, які поверталися з Манявського водоспаду. У складі обох груп є діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"14 червня о 20:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Манява Богородчанського району, повертаючись з відпочинку на Манявському водоспаді, через раптове підняття рівня води в річці Манявка застрягла туристична група з 18 осіб, в тому числі 3 дітей", - сказано в повідомленні.

О 21:38 для надання допомоги виїхали рятувальники Івано-Франківського пошуково-рятувального відділення спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону Управління ДСНС в області, 5 осіб на 2 одиницях техніки, в тому числі снігоболотохід "Богун".

15 червня о 00:20 пошуково-рятувальне відділення на снігоболотоході "Богун" прибуло до найближчої притоки річки Манявка з боку села Манява, орієнтовно за 1 км від місця перебування двох груп туристів у кількості 10 чоловік, у тому числі 3 дітей, які перебувають в одному автомобілі. Ще одна група туристів в кількості 12 осіб, в тому числі 3 дітей, на 4 квадроциклах перебуває неподалік.

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Вантажний автомобіль підвищеної прохідності місцевого жителя, який о 20:55 прибув для надання допомоги, перебуває орієнтовно на 150 м вище по течії притоки. Через високий рівень води в притоках річки застосувати снігоболотохід тимчасово неможливо, рятувальники здійснювали переправу через першу притоку ріки за допомогою рятувальних мотузок.

15 червня о 6:12 рятувальники за допомогою вантажного автомобіля підвищеної прохідності переправили через водні перешкоди групу туристів з 10 осіб, в тому числі 3 дітей. Стан задовільний. На цей час вивчається питання можливості виведення іншої групи (12 осіб, в тому числі 3 дітей) іншими обхідними шляхами, оскільки водна перешкода перед ними занадто велика для використання транспорту.