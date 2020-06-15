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Новини
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З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна

З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - сказала Лазебна.

Як повідомлялося, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

Автор: 

мінімальна зарплата (304) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+10
При падении экономики, как повышать мин. заработную плату? Включать печатный станок, разгонять инфляцию? До одного места будет такое повышение.
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15.06.2020 10:43
+8
Зачем вообще поднимать.. зебилам теперь хватает, конец эпохи бедности жеж.
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15.06.2020 10:38
+8
Щас зебилы начнут вопить от радости и хвалить "заботливого" клоуна...
Граждане, запомните: повышение размера минимальной зарплаты не повышает доходы населения, а делает выше налоговую нагрузку. Потому что множество налогов, сборов, пошлин и штрафов рассчитывается именно в "минимальных зарплатах".
Зебилы, вам зарплату никто не повысит, а вот цены на товары и налоги вырастут!
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15.06.2020 10:46
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На 501 ?
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15.06.2020 10:38 Відповісти
"она вырастет не на 500 грн, это точно." хр поймешь или точно до 500 или больше 500.
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15.06.2020 12:43 Відповісти
Зачем вообще поднимать.. зебилам теперь хватает, конец эпохи бедности жеж.
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15.06.2020 10:38 Відповісти
Со второго полугодия 2020 г. нужно повышать минимальную зарплату. Она точно вырастет не на 500 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9947
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15.06.2020 10:42 Відповісти
При падении экономики, как повышать мин. заработную плату? Включать печатный станок, разгонять инфляцию? До одного места будет такое повышение.
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15.06.2020 10:43 Відповісти
Опаньки! А це ж наскільки зросте оподаткування? Цікаво, що знову заспівають базарні бариги? Це ж базовий елехторат Бубочки. Цікаво, цікаво...
Ну а тим, що надіються на збільшення реальної зарплати від Бубочки в умовах стрімкого падіння економіки (знов ж, від Бубочки) - ЗАБУДЬТЕ! Це все просто відіб`ється на цінах і тарифах. Так що хавайте своє зелене лайно, не обляпайтесь.
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15.06.2020 10:45 Відповісти
Щас зебилы начнут вопить от радости и хвалить "заботливого" клоуна...
Граждане, запомните: повышение размера минимальной зарплаты не повышает доходы населения, а делает выше налоговую нагрузку. Потому что множество налогов, сборов, пошлин и штрафов рассчитывается именно в "минимальных зарплатах".
Зебилы, вам зарплату никто не повысит, а вот цены на товары и налоги вырастут!
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15.06.2020 10:46 Відповісти
Тим більше в умовах стрімкого падіння економіки! Тут би існуючі зарплати з цінами втримати, а ідіоти мінімалку підносять. А що, друкарські станки мають простоювати?
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15.06.2020 10:50 Відповісти
на 500,01
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15.06.2020 10:49 Відповісти
Доповишаються, нехай у Петі спитають як протринкати свій рейтинг, треба підняти мінімалку. Чи вони дійсно вважають що люди не розуміють що їм піднімають податки.
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15.06.2020 10:51 Відповісти
шо, опять облом? за кого будешь дальше голосовать
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15.06.2020 11:01 Відповісти
Чого гріха таїть, від правди не втечеш, знизили газ, так роботи лишили, а самі суки працюють і зарплати отримують.
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15.06.2020 11:06 Відповісти
Так в Петі хоч якийсь ріст економіки був, блін, а тут вже просто жопа.
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15.06.2020 11:42 Відповісти
Раніше називав Дурою Скалецьку, яка під час пандемії лягла на "обсервацію". Тепер, Маринко, це почесне перехідне звання присвоюється тобі, яка під час економічної катастрофи піднімає мінімальну зарплату (бюджетники в захваті). А звідки ти, Дура, гроші візьмеш, коли безробіття збільшується в рази?
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15.06.2020 10:51 Відповісти
Не успели взять кредит мвф и снизить учетную ставку, пф убыточный и вместо личного счета есть какойто общак без накопления..как обезьяны полезли включать печатный станок. Удачи.
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15.06.2020 10:55 Відповісти
обещают до того как просчитали
сольют все кредиты на популизм
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15.06.2020 10:57 Відповісти
Ще барига свого часу сплюндрував все що стосується мінімалки.
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15.06.2020 10:57 Відповісти
и не на 400...и не на 300...и не на 200...и не на 100...а у вас сдача с полтинника будет?
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15.06.2020 10:59 Відповісти
Зебіли в захваті.
З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5435
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15.06.2020 11:03 Відповісти
Расскажите откуда деньги? Падение экономики на 10%,пенсам скоро пенсию платить нечем будет,а они повышение и не на 500 гривен.
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15.06.2020 11:10 Відповісти
Так то ж єкономика падает а не теневое производство. Хай платят.
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15.06.2020 11:22 Відповісти
Джерело финансування вот в чем вопрос. А не в крестики нолики играть.
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15.06.2020 11:22 Відповісти
 
 