З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - сказала Лазебна.
Як повідомлялося, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.
Топ коментарі
+10 Александр Юр
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Ну а тим, що надіються на збільшення реальної зарплати від Бубочки в умовах стрімкого падіння економіки (знов ж, від Бубочки) - ЗАБУДЬТЕ! Це все просто відіб`ється на цінах і тарифах. Так що хавайте своє зелене лайно, не обляпайтесь.
Граждане, запомните: повышение размера минимальной зарплаты не повышает доходы населения, а делает выше налоговую нагрузку. Потому что множество налогов, сборов, пошлин и штрафов рассчитывается именно в "минимальных зарплатах".
Зебилы, вам зарплату никто не повысит, а вот цены на товары и налоги вырастут!
сольют все кредиты на популизм