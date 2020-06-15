З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - сказала Лазебна.

Як повідомлялося, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.