Яценюк дізнався про виклик до суду як свідка у справі про держзраду Януковича зі ЗМІ та готовий свідчити, коли суд повідомить час і місце
Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що не отримував повістки про виклик до суду як свідка на засідання у справі про державну зраду експрезидента-втікача Януковича. Однак готовий дати свідчення як свідок у цій справі і публічно звертається до суду повідомити про дату, час і місце розгляду справи з його участю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це повідомила прессекртарка Яценюка Ольга Лаппо.
"В ЗМІ з посиланням на адвоката Януковича з’явилась інформація, що завтра в Апеляційному суді Києва планується допит у якості свідка Арсенія Яценюка у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. Арсеній Яценюк давав всі відповідні свідчення в суді першої інстанції і готовий невідкладно надати свідчення в Апеляційному суді. Суд першої інстанції виніс вирок і визнав Януковича В.Ф. винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - повідомила прес-секретарка.
За словами Лаппо, жодної повістки про виклик як свідка на сьогоднішнє засідання Яценюк не отримував.
"Проте як свідок у цій справі публічно звертається до шановного суду з проханням повідомити про дату, час і місце розгляду справи за участі Арсенія Яценюка. Правду і право ніхто не знищить. Він буде їх захищати", - підсумувала прессекретарка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"со СМИ"
Ну що сказати...
Те, що по-риговськи ведеться "захист Януковича" - це одне.
Те, що це все "по-шарієвськи" - також очевидно.
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3273890689297609?__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=%2CO%2CP-R 52 мин. ·
Порох дає свідчення по обвинуваченню Януковича.
Прокурор Зеленського, той, що висуває та підтримує обвинувачення Януковичу, питає свідка Порошенка про візит до Криму у 2014 році. Цитата:
- Чи пояснили ви кримчанам в той час, чому в Києві відбувся державний переворот, захоплення державної влади та зміна влади в неконституційний спосіб?
Ось вам і вся суть влади зеленського.