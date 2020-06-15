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Новини
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Яценюк дізнався про виклик до суду як свідка у справі про держзраду Януковича зі ЗМІ та готовий свідчити, коли суд повідомить час і місце

Яценюк дізнався про виклик до суду як свідка у справі про держзраду Януковича зі ЗМІ та готовий свідчити, коли суд повідомить час і місце

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що не отримував повістки про виклик до суду як свідка на засідання у справі про державну зраду експрезидента-втікача Януковича. Однак готовий дати свідчення як свідок у цій справі і публічно звертається до суду повідомити про дату, час і місце розгляду справи з його участю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це повідомила прессекртарка Яценюка Ольга Лаппо.

"В ЗМІ з посиланням на адвоката Януковича з’явилась інформація, що завтра в Апеляційному суді Києва планується допит у якості свідка Арсенія Яценюка у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. Арсеній Яценюк давав всі відповідні свідчення в суді першої інстанції і готовий невідкладно надати свідчення в Апеляційному суді. Суд першої інстанції виніс вирок і визнав Януковича В.Ф. винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - повідомила прес-секретарка.

За словами Лаппо, жодної повістки про виклик як свідка на сьогоднішнє засідання Яценюк не отримував.

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"Проте як свідок у цій справі публічно звертається до шановного суду з проханням повідомити про дату, час і місце розгляду справи за участі Арсенія Яценюка. Правду і право ніхто не знищить. Він буде їх захищати", - підсумувала прессекретарка.

Автор: 

суд (11674) Янукович Віктор (10778) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+5
У зелені для цього достатньо відосика в ютубі щоб викликати в суд.
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15.06.2020 10:58
+1
О Кроле начали все забывать и он решил напомнить какая он важная персона.Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место - Цензор.НЕТ 7173
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15.06.2020 11:02
+1
От "со СМИ" ...три иголочки..Редактора блин))
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15.06.2020 11:15
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У зелені для цього достатньо відосика в ютубі щоб викликати в суд.
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15.06.2020 10:58 Відповісти
"со" чего?
"со СМИ"
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15.06.2020 11:01 Відповісти
От "со СМИ" ...три иголочки..Редактора блин))
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15.06.2020 11:15 Відповісти
со СНИ
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15.06.2020 12:29 Відповісти
О Кроле начали все забывать и он решил напомнить какая он важная персона.Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место - Цензор.НЕТ 7173
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15.06.2020 11:02 Відповісти
Это и есть судебная система он-лайн: каждый должен сам следить, не обвиняют ли случаем его в убийстве какого-нибудь "джона кеннеди"
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15.06.2020 11:40 Відповісти
Порошенко зараз в суді свідчить.
Ну що сказати...
Те, що по-риговськи ведеться "захист Януковича" - це одне.
Те, що це все "по-шарієвськи" - також очевидно.
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15.06.2020 12:01 Відповісти
и не вопит на каждом углу что его политически преследуют, как обосравшийся петя)
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15.06.2020 13:08 Відповісти
мудак
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15.06.2020 13:30 Відповісти
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Alex Noyt .
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Порох дає свідчення по обвинуваченню Януковича.

Прокурор Зеленського, той, що висуває та підтримує обвинувачення Януковичу, питає свідка Порошенка про візит до Криму у 2014 році. Цитата:
- Чи пояснили ви кримчанам в той час, чому в Києві відбувся державний переворот, захоплення державної влади та зміна влади в неконституційний спосіб?
Ось вам і вся суть влади зеленського.
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15.06.2020 14:24 Відповісти
 
 