Яценюк дізнався про виклик до суду як свідка у справі про держзраду Януковича зі ЗМІ та готовий свідчити, коли суд повідомить час і місце

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що не отримував повістки про виклик до суду як свідка на засідання у справі про державну зраду експрезидента-втікача Януковича. Однак готовий дати свідчення як свідок у цій справі і публічно звертається до суду повідомити про дату, час і місце розгляду справи з його участю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це повідомила прессекртарка Яценюка Ольга Лаппо.

"В ЗМІ з посиланням на адвоката Януковича з’явилась інформація, що завтра в Апеляційному суді Києва планується допит у якості свідка Арсенія Яценюка у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. Арсеній Яценюк давав всі відповідні свідчення в суді першої інстанції і готовий невідкладно надати свідчення в Апеляційному суді. Суд першої інстанції виніс вирок і визнав Януковича В.Ф. винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - повідомила прес-секретарка.

За словами Лаппо, жодної повістки про виклик як свідка на сьогоднішнє засідання Яценюк не отримував.

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"Проте як свідок у цій справі публічно звертається до шановного суду з проханням повідомити про дату, час і місце розгляду справи за участі Арсенія Яценюка. Правду і право ніхто не знищить. Він буде їх захищати", - підсумувала прессекретарка.