Пропуск іноземців в Україну та роботу всіх авіаційних пунктів пропуску відновлено, - Держприкордонслужба

Відновлено роботу 15 пунктів пропуску для авіасполучення, а також пропуск іноземців на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"На сьогодні, 15 червня, всі пункти пропуску через Державний кордон України для повітряного сполучення – відкриті. Зміни прикордонних нарядів заступили на службу в достатній кількості для забезпечення пропуску осіб як на відліт з України, так і на приліт в нашу країну", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що постановою Кабміну забороняється перетин державного кордону іноземцями без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Наразі прикордонне відомство України очікує на надходження від Міністерства охорони здоров’я "Переліку держав із значним поширенням COVID-19". До надходження такого переліку на територію України будуть пропускати іноземців, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Для ухвалення рішення щодо обсервації іноземців, які не дали згоди на самоізоляцію, прикордонники будуть інформувати компетентні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземцям для в'їзду в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення необхідно буде мати страховий поліс.

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