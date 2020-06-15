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Пропуск іноземців в Україну та роботу всіх авіаційних пунктів пропуску відновлено, - Держприкордонслужба

Пропуск іноземців в Україну та роботу всіх авіаційних пунктів пропуску відновлено, - Держприкордонслужба

Відновлено роботу 15 пунктів пропуску для авіасполучення, а також пропуск іноземців на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"На сьогодні, 15 червня, всі пункти пропуску через Державний кордон України для повітряного сполучення – відкриті. Зміни прикордонних нарядів заступили на службу в достатній кількості для забезпечення пропуску осіб як на відліт з України, так і на приліт в нашу країну", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що постановою Кабміну забороняється перетин державного кордону іноземцями без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Наразі прикордонне відомство України очікує на надходження від Міністерства охорони здоров’я "Переліку держав із значним поширенням COVID-19". До надходження такого переліку на територію України будуть пропускати іноземців, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Для ухвалення рішення щодо обсервації іноземців, які не дали згоди на самоізоляцію, прикордонники будуть інформувати компетентні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземцям для в'їзду в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення необхідно буде мати страховий поліс.

Також читайте: Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) іноземець (390) авіасполучення (3070)


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Теперь без нервов смотрим на статистику по вирусу.
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15.06.2020 11:06 Відповісти
Статистика будет такой как есть. Шило и мешок. Не будет больных короновирусом. Будет массовый мор от пневмонии и гриппа. Польская статистика больных прущихся из Украины коственно покажет реальное состояние. Не говоря о том что с ВОЗ в этом деле (игре с статистикой) не шутят. Им для поднятия степени доверия очень нужны заниженные данные.
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15.06.2020 11:41 Відповісти
Только не надо. Не надо нас пугать. Смотрим на падение ВВП. Смотрим на рост безработицы, на падение промпроизводства. На стремительно тающий авторитет Украины. На наступающий совок. На уже отсутствие пшеницы. К плохим новостям уже выработался иммунитет. Если сегодня плохо - абсолютно уверены - завтра будет ещё хуже. И тут вы начинаете пугать статистикой. Куда пуганых пугать?
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15.06.2020 11:35 Відповісти
Что можно было завезти - уже завезли. Сейчас мало стран, где ситуация хуже чем у нас и все они, в основном, далеко. После бестолкового карантина и обеспечении медиков на уровне беднейших африканских стран никто не желает для нас открывать границы. И самоизоляция или обсервация после въезда в Украину выглядит более чем странно.
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15.06.2020 14:30 Відповісти
 
 