Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов

Військово-політичне керівництво Кремля рахується тільки із силою. Будь-яку спробу компромісу вони вважають слабкістю.

Про це сказав колишній голова Верховної Ради України, екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

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"Будь-який компроміс Кремль використовує для посилення і розгортання своїх наступальних позицій. Саме тому тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися. Все інше - це лише слова", – сказав Турчинов.

Він наголосив, що на кінець 2018 – початок 2019 року Україна мала одну з найбільш боєздатних армій у всій Західній Європі. "Але ми не цінуємо та не примножуємо той потенціал, який змогли сформувати за п’ять років", – додав екссекретар РНБО України.

"Створення самодостатньої бази для виробництва сучасної потужної зброї, сильна боєздатна армія – це і є справжня незалежність, і це те, чим має опікуватися влада, і в тому числі, президентська вертикаль", – сказав він.