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Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов

Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов

Військово-політичне керівництво Кремля рахується тільки із силою. Будь-яку спробу компромісу вони вважають слабкістю.

Про це сказав колишній голова Верховної Ради України, екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов

"Будь-який компроміс Кремль використовує для посилення і розгортання своїх наступальних позицій. Саме тому тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися. Все інше - це лише слова", – сказав Турчинов.

Він наголосив, що на кінець 2018 – початок 2019 року Україна мала одну з найбільш боєздатних армій у всій Західній Європі. "Але ми не цінуємо та не примножуємо той потенціал, який змогли сформувати за п’ять років", – додав екссекретар РНБО України.

"Створення самодостатньої бази для виробництва сучасної потужної зброї, сильна боєздатна армія – це і є справжня незалежність, і це те, чим має опікуватися влада, і в тому числі, президентська вертикаль", – сказав він.

Автор: 

армія (3771) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+32
Пока у нас зебил у руля государства - дела не будет!!!
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15.06.2020 11:06
+29
Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4152
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15.06.2020 11:10
+23
Иди кирпичами посри да на бутылке посиди, казламордый
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15.06.2020 11:12
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нормальные помнят...
Турчинов хочет что бы и они забыли...
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15.06.2020 11:27 Відповісти
жопка...
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15.06.2020 11:29 Відповісти
Тільки за цих умов в нього в очах буду помітно прагнення до миру!
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15.06.2020 11:22 Відповісти
какой мир то?
че, нападем на Рашку и Пуйло испугается?
1 баллончик "новичка" = вся англия обосралась, а у него не только "новичка" - килотонны.
у нас может быть 1000 Ольх и Нептунов и Плутонов и Дубов и чего хошь - и шо? + в доктрине Рашки уже давно высрано - "если на нас напали, то мы можем жахнуть даже против безъядерной страны"
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15.06.2020 11:38 Відповісти
Только с ядерным оружием он будет считаться и больше ни с чем, не обманывайте себя и других, стратеги хреновы.
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15.06.2020 11:36 Відповісти
Я щаз расплачусь от умиления--Боевой Пластырь раскрыл варежку, правда уже после того, как сдал Крым на блюдечке Путину. Ха-ха.
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15.06.2020 11:44 Відповісти
А где ты был в это время?
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15.06.2020 11:46 Відповісти
Не забудь об этом спросить всех остальных тут на ветке.
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15.06.2020 11:51 Відповісти
Не смей перечить хенералу диванных войск!!!
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15.06.2020 11:58 Відповісти
Ну хоть тут меня повысили.
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15.06.2020 11:59 Відповісти
Пастора - в президенты!!!
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15.06.2020 11:45 Відповісти
так был уже. приказал выводить войска из Крыма и почти сдал Донбасс. Лично остановил наступление на Новоазовск
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15.06.2020 11:50 Відповісти
Хочет, что бы Пластырь и остальную Украину сдал, если не кацапам, там евреям из Израиля.
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15.06.2020 11:57 Відповісти
посм. "Гончаренко рулит" с пастырем - он там объяснил(в который раз) - че сдали Крым.
и не елозь по этой теме уже.
давай, кинул бы он армию туда - это как "черносвитники" с кирпичами были бы солдаты против подготовленных, знающих местность, занявших позиции террористов Парашки

А потом ты бы кричал: Пастор лох, зачем угробил 5 бригад?
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15.06.2020 12:15 Відповісти
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
Однако разрешения применить силу в Крыму Киев так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину.
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15.06.2020 14:38 Відповісти
Имя:
Текст сообщения:

Угу, а ниче шо у Ыгоря воронченко до сих пор "фошызде напале на мирный совочег"?
Он эти танки бы сдал вместе с ошалевшими солдатиками-срочниками, а контрактников бы вынудил служить Путину.
Что за бред то, а? Совок против совков бы пошел, да еще и в такой ситуации???
Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2451 (ахаха)
ты наверное веришь даже и в летающие кружки с тарелками, браток?
посм. Турчинова и Гончаренко - кроме бреда про летающих мужиков, Пастор рассказал как можно было бы "защищать" Крым.
Урраааа - фпиред, бросить все ВСУ на противника, спесней, уррааа!!!11
(ведь так ты думаешь?)
а логистика, "обстрелянность", мотивация и прочее = "ах оставьте", да?
иди в танки играй лучше
https://censor.net/user/136850
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15.06.2020 14:59 Відповісти
идиот...
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15.06.2020 12:01 Відповісти
"Создание самодостаточной базы для производства современного мощного оружия, сильная боеспособная армия - это и есть настоящая независимость, и это то, чем должна заниматься власть, и в том числе, президентская вертикаль", - сказал он.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это всё прекрасно и правильно,но где взять деньги на эти "прелести", в полностью коррумпированном государстве.?
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15.06.2020 12:12 Відповісти
А куда делись все деньги? Может Зинка взяла?
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15.06.2020 12:15 Відповісти
А они были?
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15.06.2020 12:25 Відповісти
да
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15.06.2020 13:11 Відповісти
Вы с мвф не путаете?Экономика (ввп)не вернулась даже к позициям 2014.
Мвф деньги давало на развитие,а не на дыркозатыкание.
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15.06.2020 13:56 Відповісти
где взять деньги на эти "прелести", в полностью коррумпированном государстве.?
Коррупция - кака, но и без коррупции откуда? Украина - бедное государство, тратит на оборону 3,4%, это много, больше 5% очень мало кто тратит, даже у Израиля с его бесконечной войной - 5,4%.
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15.06.2020 23:52 Відповісти
Тратят не проценты,тратят деньги.
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16.06.2020 12:00 Відповісти
Тратят не проценты,тратят деньги.
Верно, но тратить на ВС можно только опр %% от всего. Или часть, если %% вам не нравятся.
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16.06.2020 12:36 Відповісти
Верно, но тратить на ВС можно только опр %% от всего.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вот это "от всего",а оно есть?Вы же сравниваете % тратящиеся государствами, но не сравниваете их ввп.
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16.06.2020 13:01 Відповісти
Вы же сравниваете % тратящиеся государствами, но не сравниваете их ввп.
Или я плохо написал или вы не совсем поняли. %% расходуемый на оборону показывает, может или нет данное общество увеличить эти расходы, тк доля на оборону ограничена экономикой. Вот и хотел показать, что Украина тратит довольно много по своим возможностям и нарастить особо не получится.
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Или я плохо написал или вы не совсем поняли. %% расходуемый на оборону показывает, может или нет данное общество увеличить эти расходы, тк доля на оборону ограничена экономикой.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы просто присоединились к теме "есть-ли у государства деньги" ,на "прелести" о которых пишет Турчинов.Все знают,что богатым и здоровым ,быть лучше,чем больным и бедным.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
Как же они до боли напоминают бессмысленных коммуняцких докладчиков.
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15.06.2020 12:16 Відповісти
при комуняках хоть самоли были и современные средства ПВО...
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Пастор и иже с ним,никак нимб не снимут.Мнят себя единственными спасителями нации.Тысячи павших за независимость Украины для них пушечное мясо.Облавы устраивали,тюрьмы забили воинами.
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15.06.2020 12:17 Відповісти
А,-надо только перестать стрелять?
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15.06.2020 12:28 Відповісти
сильная армия ... доктрина "нихт шлиссен"...
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15.06.2020 13:27 Відповісти
Сильная армия - как в Швейцарии!
Обязать каждого иметь личный арсенал оружия.
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Мені дайте маузер
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15.06.2020 12:51 Відповісти
в стране где минимум 10% ваты, ненавидящей все украинское до зубовного скрежета, раздать всем оружие - ну, как минимум, рисковано. Есть места в которых концентрация ваты превышает концентрацию нормальных людей, получается что они там смогут создавать очаги сепаратизма.
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15.06.2020 13:11 Відповісти
Смотря кого называть "ватой" а кого "украинцами". Если "вата" это только рашалюбы, тогда да 10%. Если к ним добавить других "любов" (венгро, польшо, румыно ...) больше половины населения - "вата".
Но это всё вместе и есть Украина!
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16.06.2020 09:05 Відповісти
Пастор щось охляв на фото. Невже підупав на силі?
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15.06.2020 12:50 Відповісти
путин псих в прямом, буквальном смысле слова, у него своя реальность.....и вряд-ли он в состоянии с кем-либо считаться
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15.06.2020 13:06 Відповісти
Ось один із розумних людей, але нарід вибрав собі могильщиків.
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15.06.2020 13:51 Відповісти
к чему этот надрывный пафос...страна с госбюджетом в 120млрд$ в принципе не может иметь современную технику, на это тупо нет денег...как у детдомовцев на занятия теннисом...
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15.06.2020 15:14 Відповісти
а сейчас денег станет еще меньше, бо лютая бацилла обрушит ВВП в хлам...
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15.06.2020 15:15 Відповісти
Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6875
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15.06.2020 16:56 Відповісти
УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ....!Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2403
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15.06.2020 19:28 Відповісти
Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов
Верно, капитан Очевидность. Просто пан Турчинов забыл уточнить, что сильная армия, имеющая современное вооружение возможна либо у страны с мощной экономикой, либо её должен вооружать и содержать дядя. Сейчас и в обозримом будущем ни того ни другого у Украины нет.

Он отметил, что на конец 2018 - начало 2019 Украина имела одну из самых боеспособных армий во всей Западной Европе.

Сравнивать нужно с вероятным противником: воен бюджет в 2018 был РФ ок 65 млд долл, Украины - 5,2 млд долл.

В статье Кристофер Вуди 24.11.2018 https://inosmi.ru/military/20181124/244082970.html дал анализ возможностей армий. Среди 25 сильнейших армий мира РФ - на втором месте, Франция - на пятом, Англия - на шестом, Германия - на десятом, Италия - на одиннадцатом, Испания - на 19-м, Польша - на 22-м, Украины среди этих 25 нет. При практ одинаковом населении Польша тратит на оборону 9,4 млд долл, Украина - ок 5 млд и существенно больше не сможет.
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15.06.2020 23:44 Відповісти
Окуповані повинні розмовляти мовою окупанта.
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16.06.2020 08:35 Відповісти
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