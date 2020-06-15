Тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися, - Турчинов
Військово-політичне керівництво Кремля рахується тільки із силою. Будь-яку спробу компромісу вони вважають слабкістю.
Про це сказав колишній голова Верховної Ради України, екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі", повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.
"Будь-який компроміс Кремль використовує для посилення і розгортання своїх наступальних позицій. Саме тому тільки потужна українська армія, потужне сучасне озброєння та військова техніка - це те, з чим Путін буде рахуватися. Все інше - це лише слова", – сказав Турчинов.
Він наголосив, що на кінець 2018 – початок 2019 року Україна мала одну з найбільш боєздатних армій у всій Західній Європі. "Але ми не цінуємо та не примножуємо той потенціал, який змогли сформувати за п’ять років", – додав екссекретар РНБО України.
"Створення самодостатньої бази для виробництва сучасної потужної зброї, сильна боєздатна армія – це і є справжня незалежність, і це те, чим має опікуватися влада, і в тому числі, президентська вертикаль", – сказав він.
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Турчинов хочет что бы и они забыли...
че, нападем на Рашку и Пуйло испугается?
1 баллончик "новичка" = вся англия обосралась, а у него не только "новичка" - килотонны.
у нас может быть 1000 Ольх и Нептунов и Плутонов и Дубов и чего хошь - и шо? + в доктрине Рашки уже давно высрано - "если на нас напали, то мы можем жахнуть даже против безъядерной страны"
и не елозь по этой теме уже.
давай, кинул бы он армию туда - это как "черносвитники" с кирпичами были бы солдаты против подготовленных, знающих местность, занявших позиции террористов Парашки
А потом ты бы кричал: Пастор лох, зачем угробил 5 бригад?
Однако разрешения применить силу в Крыму Киев так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину.
Текст сообщения:
Угу, а ниче шо у Ыгоря воронченко до сих пор "фошызде напале на мирный совочег"?
Он эти танки бы сдал вместе с ошалевшими солдатиками-срочниками, а контрактников бы вынудил служить Путину.
Что за бред то, а? Совок против совков бы пошел, да еще и в такой ситуации???
(ахаха)
ты наверное веришь даже и в летающие кружки с тарелками, браток?
посм. Турчинова и Гончаренко - кроме бреда про летающих мужиков, Пастор рассказал как можно было бы "защищать" Крым.
Урраааа - фпиред, бросить все ВСУ на противника, спесней, уррааа!!!11
(ведь так ты думаешь?)
а логистика, "обстрелянность", мотивация и прочее = "ах оставьте", да?
иди в танки играй лучше
https://censor.net/user/136850
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это всё прекрасно и правильно,но где взять деньги на эти "прелести", в полностью коррумпированном государстве.?
Мвф деньги давало на развитие,а не на дыркозатыкание.
Коррупция - кака, но и без коррупции откуда? Украина - бедное государство, тратит на оборону 3,4%, это много, больше 5% очень мало кто тратит, даже у Израиля с его бесконечной войной - 5,4%.
Верно, но тратить на ВС можно только опр %% от всего. Или часть, если %% вам не нравятся.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вот это "от всего",а оно есть?Вы же сравниваете % тратящиеся государствами, но не сравниваете их ввп.
Или я плохо написал или вы не совсем поняли. %% расходуемый на оборону показывает, может или нет данное общество увеличить эти расходы, тк доля на оборону ограничена экономикой. Вот и хотел показать, что Украина тратит довольно много по своим возможностям и нарастить особо не получится.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы просто присоединились к теме "есть-ли у государства деньги" ,на "прелести" о которых пишет Турчинов.Все знают,что богатым и здоровым ,быть лучше,чем больным и бедным.
Обязать каждого иметь личный арсенал оружия.
Но это всё вместе и есть Украина!
Верно, капитан Очевидность. Просто пан Турчинов забыл уточнить, что сильная армия, имеющая современное вооружение возможна либо у страны с мощной экономикой, либо её должен вооружать и содержать дядя. Сейчас и в обозримом будущем ни того ни другого у Украины нет.
Он отметил, что на конец 2018 - начало 2019 Украина имела одну из самых боеспособных армий во всей Западной Европе.
Сравнивать нужно с вероятным противником: воен бюджет в 2018 был РФ ок 65 млд долл, Украины - 5,2 млд долл.
В статье Кристофер Вуди 24.11.2018 https://inosmi.ru/military/20181124/244082970.html дал анализ возможностей армий. Среди 25 сильнейших армий мира РФ - на втором месте, Франция - на пятом, Англия - на шестом, Германия - на десятом, Италия - на одиннадцатом, Испания - на 19-м, Польша - на 22-м, Украины среди этих 25 нет. При практ одинаковом населении Польша тратит на оборону 9,4 млд долл, Украина - ок 5 млд и существенно больше не сможет.