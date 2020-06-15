У РФ за добу понад 8,2 тис. випадків COVID-19, померли 143 людини, загалом 537,2 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 8,25 тис. випадків, померли за добу 143 пацієнти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у понеділок.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 8246 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2832 (34,3%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

Добовий приріст у понеділок став найнижчим з 1 травня (тоді, півтора місяці тому, в країні було зафіксовано 7933 випадки, і на наступний день показник різко виріс до 9,6 тис.). З 2 червня приріст залишався стабільним і коливався в коридорі 8,4 - 9 тис. Темп приросту в РФ в понеділок опустився до 1,56%.

Росспоживнагляд повідомляє, що за останніми даними в Росії проведено більше 15,1 млн тестів на коронавірус, з них 280 тис. - за останню добу. Під медичним наглядом залишаються 316 тис. осіб.

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Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 537 210 випадків коронавірусної інфекції, 7 091 померлих і 284 539 виписаних (4 489 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 245 580.

Росія як і раніше на третьому місці у світі за кількістю виявлених випадків нової коронавірусної інфекції. На першому місці, за даними Університету Джонса Гопкінса, - США (2,09 млн, +19,5 тис. за добу), на другому Бразилія (867,6 тис., + 17,1 тис.). Відразу після Росії на четвертому місці - Індія (320,9 тис., + 11,9 тис.). Велика Британія на п'ятому місці (296,4 тис., +1,5 тис.).

У Москві, повідомляє оперативний штаб, 1359 нових випадків COVID-19 за добу, 53 смерті і 1549 видужали.