У РФ за добу понад 8,2 тис. випадків COVID-19, померли 143 людини, загалом 537,2 тис. інфікованих
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 8,25 тис. випадків, померли за добу 143 пацієнти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у понеділок.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 8246 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2832 (34,3%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
Добовий приріст у понеділок став найнижчим з 1 травня (тоді, півтора місяці тому, в країні було зафіксовано 7933 випадки, і на наступний день показник різко виріс до 9,6 тис.). З 2 червня приріст залишався стабільним і коливався в коридорі 8,4 - 9 тис. Темп приросту в РФ в понеділок опустився до 1,56%.
Росспоживнагляд повідомляє, що за останніми даними в Росії проведено більше 15,1 млн тестів на коронавірус, з них 280 тис. - за останню добу. Під медичним наглядом залишаються 316 тис. осіб.
Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 537 210 випадків коронавірусної інфекції, 7 091 померлих і 284 539 виписаних (4 489 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 245 580.
Росія як і раніше на третьому місці у світі за кількістю виявлених випадків нової коронавірусної інфекції. На першому місці, за даними Університету Джонса Гопкінса, - США (2,09 млн, +19,5 тис. за добу), на другому Бразилія (867,6 тис., + 17,1 тис.). Відразу після Росії на четвертому місці - Індія (320,9 тис., + 11,9 тис.). Велика Британія на п'ятому місці (296,4 тис., +1,5 тис.).
У Москві, повідомляє оперативний штаб, 1359 нових випадків COVID-19 за добу, 53 смерті і 1549 видужали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
Седня я возьму 20к. тестов, завтра 15к. - через 7 дней проверю сегодняшние, поймаю 1000 зараженных(часть уже усопшие), на след. день - проверю 15к. завтрашних, поймаю 900зараженных - ура, вирус идет на спад.
Как вообще можно так нагло манипулировать(я не тока за Рашку говорю)? Это даже красножопые иногда не так нагло изрыгали бред.
смешно шо некоторые верят красножопым Китаю и Рашке насчет вируса.
в Эквадоре чет столько же зараженных как в Китае, с в сотни раз большим населением
не, ну это барон Мюнгхаузен бы обосрался - Какая наглость!(голосом из совкового мульта "вождь краснокожих")
вон как в Крыму выброс был - вопли крымнашевцев тупо захлебнулись, а языки в ж. засунулись
Пусть хоть все выздыхают.
О том, как Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство
сограждан с 25-го июня по 1-е июля.
Благодаря полнейшему отсутствию чёткого плана по борьбе с эпидемией коронавируса в России, ситуация на сегодняшний день - просто ужасная, особенно в регионах, где ежедневная (даже официальная) статистика идёт по нарастающей (ни о каком выходе на плато нет и речи). Данные по Москве, как и данные по регионам - полностью сфальсифицированы, причём в некоторых случаях они сфальсифицированы на порядки. И если и можно сейчас выдвинуть об этом какую-либо гипотезу - так это гипотезу о том, что, кроме эпидемии COVID-19, в России бушует ещё и эпидемия двусторонней пневмонии с очень высоким коэффициентом смертности. Именно так, в основном, путинские власти всех уровней скрывают истинные данные по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Это кроме палитры других способов, конечно - от грубого рисования цифр до полного "отрицалова" в некоторых экзотических местах ....необъятной.
Благодаря незаконному путинскому плебисциту с 25-го июня по 1-е июля будут инфицированы сотни тысяч, если не миллионы людей; тысячи, если не десятки тысяч, из них, умрут - и умрут из-за этого.