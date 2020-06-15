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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ за добу понад 8,2 тис. випадків COVID-19, померли 143 людини, загалом 537,2 тис. інфікованих

У РФ за добу понад 8,2 тис. випадків COVID-19, померли 143 людини, загалом 537,2 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 8,25 тис. випадків, померли за добу 143 пацієнти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у понеділок.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 8246 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2832 (34,3%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

Добовий приріст у понеділок став найнижчим з 1 травня (тоді, півтора місяці тому, в країні було зафіксовано 7933 випадки, і на наступний день показник різко виріс до 9,6 тис.). З 2 червня приріст залишався стабільним і коливався в коридорі 8,4 - 9 тис. Темп приросту в РФ в понеділок опустився до 1,56%.

Росспоживнагляд повідомляє, що за останніми даними в Росії проведено більше 15,1 млн тестів на коронавірус, з них 280 тис. - за останню добу. Під медичним наглядом залишаються 316 тис. осіб.

Читайте: COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис.

Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 537 210 випадків коронавірусної інфекції, 7 091 померлих і 284 539 виписаних (4 489 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 245 580.

Росія як і раніше на третьому місці у світі за кількістю виявлених випадків нової коронавірусної інфекції. На першому місці, за даними Університету Джонса Гопкінса, - США (2,09 млн, +19,5 тис. за добу), на другому Бразилія (867,6 тис., + 17,1 тис.). Відразу після Росії на четвертому місці - Індія (320,9 тис., + 11,9 тис.). Велика Британія на п'ятому місці (296,4 тис., +1,5 тис.).

У Москві, повідомляє оперативний штаб, 1359 нових випадків COVID-19 за добу, 53 смерті і 1549 видужали.

Автор: 

карантин (18172) росія (65129) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Типо: ну а теперь к хорошим новостям.
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15.06.2020 11:15
+3
У заявах Володимира Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни" боїться, що клієнти-ті, що дивляться його шлак, тобто фільми образяться...
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
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15.06.2020 11:13
+2
В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 7242
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15.06.2020 11:16
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У заявах Володимира Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни" боїться, що клієнти-ті, що дивляться його шлак, тобто фільми образяться...
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
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15.06.2020 11:13 Відповісти
Ясный красный, земразь еще хочет по срашке с корпоративами колесить.
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15.06.2020 11:14 Відповісти
В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 7242
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15.06.2020 11:16 Відповісти
зачем эта новость на цензоре? кого это вообще колышет? а?
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15.06.2020 11:14 Відповісти
Типо: ну а теперь к хорошим новостям.
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15.06.2020 11:15 Відповісти
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15.06.2020 11:16 Відповісти
вальцманоид, меня новости из пукинстана вообще не интересуют, они могут меня заинтересовать только, когда падет режим пукина и начнется цирк дерибана власти, и возвращение оккупированных пукинстаном территорий Украины..
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15.06.2020 11:23 Відповісти
никитазебоид, так иди мимо, всем насрать что там тебя не интересует.
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15.06.2020 11:39 Відповісти
вальцманоид, так и иди мимо и обтекай молча))
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15.06.2020 11:59 Відповісти
Что значит "суточный прирост"?
Седня я возьму 20к. тестов, завтра 15к. - через 7 дней проверю сегодняшние, поймаю 1000 зараженных(часть уже усопшие), на след. день - проверю 15к. завтрашних, поймаю 900зараженных - ура, вирус идет на спад.
Как вообще можно так нагло манипулировать(я не тока за Рашку говорю)? Это даже красножопые иногда не так нагло изрыгали бред.
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15.06.2020 11:22 Відповісти
ну так дажё ёсли спорить с иностранцем, просто просишь его зайти в Гугл и поискать "рос. "больницы" и "рос. деревни". Только поллитра спирта под рукой иметь - шоб он ВНЕЗАПНО не помер от отвращения
смешно шо некоторые верят красножопым Китаю и Рашке насчет вируса.
в Эквадоре чет столько же зараженных как в Китае, с в сотни раз большим населением
не, ну это барон Мюнгхаузен бы обосрался - Какая наглость!(голосом из совкового мульта "вождь краснокожих")
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15.06.2020 11:42 Відповісти
пфф, хочешь ужаснуться ? набери в гугле ржавый пояс и посмотри картинки
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15.06.2020 12:18 Відповісти
попробую. но штаны если что - вышлю тебе на постирать)
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15.06.2020 12:36 Відповісти
а, так это нормально - но никто там не гниет заживо в "больнице" как в Рашке. ну отселяют даже - но бабла отсыпают. ты срав.ниваешь несравнимое.
вон как в Крыму выброс был - вопли крымнашевцев тупо захлебнулись, а языки в ж. засунулись
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15.06.2020 12:39 Відповісти
як для мене, то хай вони там всі повиздихають
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15.06.2020 11:49 Відповісти
А если у нас делать больше тестов. Я сомневаюсь что у нас тестируют всех кого положено. Думаю картина будет не лучше.
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15.06.2020 11:53 Відповісти
Нахрена нам новости Мордора?
Пусть хоть все выздыхают.
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15.06.2020 12:31 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/russia/putin-poshel-na-massovoe-prestuplenie.htm Теперь о Путине-убийце.
О том, как Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство
сограждан с 25-го июня по 1-е июля.


Благодаря полнейшему отсутствию чёткого плана по борьбе с эпидемией коронавируса в России, ситуация на сегодняшний день - просто ужасная, особенно в регионах, где ежедневная (даже официальная) статистика идёт по нарастающей (ни о каком выходе на плато нет и речи). Данные по Москве, как и данные по регионам - полностью сфальсифицированы, причём в некоторых случаях они сфальсифицированы на порядки. И если и можно сейчас выдвинуть об этом какую-либо гипотезу - так это гипотезу о том, что, кроме эпидемии COVID-19, в России бушует ещё и эпидемия двусторонней пневмонии с очень высоким коэффициентом смертности. Именно так, в основном, путинские власти всех уровней скрывают истинные данные по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Это кроме палитры других способов, конечно - от грубого рисования цифр до полного "отрицалова" в некоторых экзотических местах ....необъятной.
Благодаря незаконному путинскому плебисциту с 25-го июня по 1-е июля будут инфицированы сотни тысяч, если не миллионы людей; тысячи, если не десятки тысяч, из них, умрут - и умрут из-за этого.
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15.06.2020 18:32 Відповісти
 
 