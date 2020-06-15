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Київ і десять областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 15 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.
Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає нормі.
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Eugeniusz 1
показати весь коментар15.06.2020 11:18 Відповісти Мені подобається 0
Никита Ник
показати весь коментар15.06.2020 11:20 Відповісти Мені подобається 2
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Ozirius Shewu
показати весь коментар16.06.2020 10:20 Відповісти Мені подобається 0
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