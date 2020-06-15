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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і десять областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і десять областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає нормі.

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Київ і десять областей України не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01
  Київ і десять областей України не готові до помякшення карантину, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Главное что Гереги готовы даже во время эпидемии!
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15.06.2020 11:18 Відповісти
крадуцкие еще не все бабло, выделенное на борьбу с насморком освоили? да?
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15.06.2020 11:20 Відповісти
Якщо по вагонам метро ходять жебраки, торгаші, музиканти то за один день ляже і Київ і пригород. І ляже Клічко разом з його штабом олігофренів. Нічого не зробили, не посили ветиляцію в метро поїздах щоб надлишок тиску на зупинках викидав віруси і не ствіорював їх великі концентрації в салонах, не обладнали вагони УФ лампами для дезинфкії вагонів коли вони стоять в тупику чи депо. Не розвели роботу в часі підприємств. Не зробили роботу екскалаторів щоб не було скупчень народу. Зате придумали всім нульову декларацію і податок на наї. Тобто, влада палець не вдарила, а от на виконаня дорученя дядька Білла все закрити і купити у нього вакцину , то -так, тут вони найперші стоять струнко в нових фартушках мулярів високого градусу.
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16.06.2020 10:20 Відповісти
 
 