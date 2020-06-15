УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10330 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 394 31

У держави немає інформації про майже 150 тис. пенсіонерів, які проживають на окупованій території Донбасу, - Лазебна

У держави немає інформації про майже 150 тис. пенсіонерів, які проживають на окупованій території Донбасу, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що держава не володіє інформацією про майже 150 тис. пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 2014 рік там (на непідконтрольній території Донбасу. - Ред.) було 1,2 млн пенсіонерів. І 90% із них хоч раз за 6 років зверталися щодо виплати пенсій. Інформації про інших майже 150 тис. осіб у нас немає. Я розмовляла з деякими міжнародними організаціями, щоб вони допомогли нам виявити таких людей, можливо, навіть перевезти. Ми б протягнули їм руку допомоги, держава готова взяти їх під опіку: відновити пенсію, надати реабілітацію", - сказала Лазебна.

Міністерка наголосила, що всім людям, які заявлені в реєстрі, держава здійснює всі виплати на картки.

"Є закони України, постанови, згідно з якими люди мають прийти, і всім, хто звернувся, ми платимо пенсії та всі виплати. Єдина складність - необхідність верифікації. Зараз ми розмірковуємо над удосконаленням і спрощенням механізму отримання людьми нарахованих виплат", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні реальний прожитковий мінімум в Україні становить 4,2-4,3 тис. грн, - міністерка соцполітики Лазебна

На запитання щодо людей, кому пенсія все ж не нараховувалася, чи будуть після деокупації за ними збережені накопичення пенсій за весь цей період, і яким чином вони будуть виплачуватися, Лазебна зауважила, що це політичне рішення.

"Коли буде встановлено українську владу на тій території, ми точно цих людей візьмемо під опіку і розробимо посилені соціальні механізми", - заявила міністерка.

Крім того, Лазебна вважає важливим, складним і таким, що потребує індивідуального підходу до кожного випадку, питання страхового стажу тих, хто працює на окупованій території.

"Є варіанти і механізми підтвердження стажу, пільговий облік. Але над цим треба подумати", - додала вона.

Як повідомлялося, в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що Кабінету Міністрів України та Верховній Раді слід забезпечити виплату пенсій жителям на непідконтрольній уряду території Донбасу.

Автор: 

Донбас (22355) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
пусть рюцький мир едят и мацковским православием закусывают
показати весь коментар
15.06.2020 11:22
+7
Да и хер с ними. Людей из этих ватных животных все равно уже не получится
показати весь коментар
15.06.2020 11:25
+7
И слава Богу. Это хорошо, но мало. Там обо всех "кормильцах" нужно забыть. И вообще, какая опека? Их путлер опекает.
показати весь коментар
15.06.2020 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пусть рюцький мир едят и мацковским православием закусывают
показати весь коментар
15.06.2020 11:22 Відповісти
Проблема в том,что сторонники рюssкого мира в данном вопросе не столь принципиальны и готовы получать пенсию и от бандеровцев и от мышебратьев.
показати весь коментар
15.06.2020 11:30 Відповісти
Да и хер с ними. Людей из этих ватных животных все равно уже не получится
показати весь коментар
15.06.2020 11:25 Відповісти
может их в живых уже нет
показати весь коментар
15.06.2020 11:25 Відповісти
Мне вот любопытно, хоть как-то этот вопрос проверяется нашими "доблесными" чинушами?Или ватным старперам можно разок приехать, верифицироваться, после чего они "обретают бессмертие" и могут сосать из Украины деньги хоть до скончания времен?
показати весь коментар
15.06.2020 13:15 Відповісти
И слава Богу. Это хорошо, но мало. Там обо всех "кормильцах" нужно забыть. И вообще, какая опека? Их путлер опекает.
показати весь коментар
15.06.2020 11:25 Відповісти
Хто-небуть розкажіть цій лазєбній про таке:
Стаття 55 міжнародної конвенції про захист цивільного населення під час війни
Окупаційна держава зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичним матеріалами; зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо.
показати весь коментар
15.06.2020 11:26 Відповісти
поэтому ихтам нет.
показати весь коментар
15.06.2020 11:41 Відповісти
Те пенсионеры, в отличии от проживающих в Украине, имеют две пенсии, и не платят за коммуналку.
показати весь коментар
15.06.2020 11:26 Відповісти
Точно.А дети их и внуки в "ополчении" состоят или на оккупанта-работают.
показати весь коментар
15.06.2020 11:28 Відповісти
ага они все стоят на блохпостах или подвозят продовольствие русне ( без оружия).
показати весь коментар
15.06.2020 11:52 Відповісти
Тобто друзі, вони пропонують нам українцям, взяти і платити пенсії для людей , які на окупованій території працювали і працюють на російських вбивць. Ба більше, вони зочуттг щоб ми платили пенсії навіть покидьками які зараз мають по 18 років і воюють на боці росіян. Ми їм повинні ці роки служби заносити в стаж роботи. Навіщо нам українцям це треба?
показати весь коментар
15.06.2020 11:27 Відповісти
Да.и платить за утраченное здоровье.
показати весь коментар
15.06.2020 11:30 Відповісти
У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
показати весь коментар
15.06.2020 11:29 Відповісти
А зачем он все ТАМ нам нужны??????????????????????????
ОНИ ОТРЕФЕРЕНДИЛИ УЖЕ СВОЁ И ПОЛУЧАЮТ КАЦАПСКУЮ ПЕНСИЮ. Не понимаю--зачем за них цепляться? Может для того, что бы за счёт мёртвых душ разворовывать пенсионный фонд?
показати весь коментар
15.06.2020 11:30 Відповісти
У них уже давно новые кумиры.
У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 937
показати весь коментар
15.06.2020 11:33 Відповісти
Я вот тоже пережовываю за эту публикуУ государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3922:У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4030
показати весь коментар
15.06.2020 11:31 Відповісти
Значит там и государства нет!
показати весь коментар
15.06.2020 11:32 Відповісти
пенсионер возможно уже давно умер ,но пенсия ему исправно начисляется. За подобное в Украине сажают в тюрьму, но жители ОРДЛО особенные. Сначала воспитали ублюдков, которые стреляют в украинцев, а теперь им еще и пенсии в нарушение закона.
показати весь коментар
15.06.2020 11:37 Відповісти
Куда и кем ему эта пенсия начисляется?
Вводная.
1. Пенсионный фонд его района не работает (он ваще распущен)
2. Почтовое отделение (если ему приносил почтальён) не работает.
3. Срок действия банковской карты (если не ошибаюсь) 3 года. Банковской карты у него тоже нет.
4. Исковая давность в Украине 3 года. Кому до 17-го года пенсии не платили все свободны.
5. Фантастика. Если он живой приедет (а как он приедет, всё перекрыто) максимум на что он может расчитывать - это пенсия с будущего августа.
Я дурею. Столько детей пишет коменты. Погода какая - шли бы мяч гонят.
показати весь коментар
15.06.2020 11:58 Відповісти
И кому же вы туда деньги перечисляете? Вы не задумывались что Украина сама себя убивает финансируя окупанта?
показати весь коментар
15.06.2020 11:37 Відповісти
вместо пенсий им давать безпроцентные облигации , как при сталине,они его ооочень уважают
показати весь коментар
15.06.2020 20:04 Відповісти
Україні потрібно припиняти платити пенсії не тільки за перебріком, а й ізраїльським пенсіонерам.
показати весь коментар
15.06.2020 11:47 Відповісти
Не надо паники они на Титанике.
показати весь коментар
15.06.2020 11:54 Відповісти
интересно получается. значит данных об этой пенсовате нету а пензии она получает.
показати весь коментар
15.06.2020 11:56 Відповісти
Как можно выплачивать пенсию людям, находящимся на неподконтрольной украинским законам территории Украины, о которых или вообще нет сведений и ли сведения неполные? Я не удивлюсь, что "деятели" в пенсионном фонде выплачивают пенсии даже давно умершим марионеткам российских оккупантов, с присвоением их террористами. Это наглое преступление всего руководства Украине, по сути ограбление жителей свободной Украине в пользу террористов-людоедов.Надо немедленно прекратить выплату любых пенсий лицам там находящимся, до установления там полной украинской власти.
показати весь коментар
15.06.2020 12:47 Відповісти
Во проблема! затерялись 150т. запроданцев, которых нищая Украина хочет накомить пенсиями! добавить нечего...
показати весь коментар
15.06.2020 13:24 Відповісти
Зря чиновница так переживает, пенсы там получают и от ***** пенсию, за коммуналку платят в довоенных расценках , не голодают. Правда, мрут, но... наш ПФ продолжает кидать им на карточку ежемесячные выплаты. А кто знает, кто их получает? Какие-то муфлоны с квадратными рожами регулярно шастают на наши территории из дЫР с пачкой карточек и снимают с них все средства. А живы эти пенсы или почивают,- это вопрос риторический.
показати весь коментар
15.06.2020 14:49 Відповісти
Те лица в руководстве Украины, которые выплачивают пенсии непонятно кому, а по факту террористам-людоедам, совершают чудовищное преступление, за которое обязательно будут наказаны.
показати весь коментар
15.06.2020 15:24 Відповісти
 
 