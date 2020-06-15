У держави немає інформації про майже 150 тис. пенсіонерів, які проживають на окупованій території Донбасу, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що держава не володіє інформацією про майже 150 тис. пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 2014 рік там (на непідконтрольній території Донбасу. - Ред.) було 1,2 млн пенсіонерів. І 90% із них хоч раз за 6 років зверталися щодо виплати пенсій. Інформації про інших майже 150 тис. осіб у нас немає. Я розмовляла з деякими міжнародними організаціями, щоб вони допомогли нам виявити таких людей, можливо, навіть перевезти. Ми б протягнули їм руку допомоги, держава готова взяти їх під опіку: відновити пенсію, надати реабілітацію", - сказала Лазебна.

Міністерка наголосила, що всім людям, які заявлені в реєстрі, держава здійснює всі виплати на картки.

"Є закони України, постанови, згідно з якими люди мають прийти, і всім, хто звернувся, ми платимо пенсії та всі виплати. Єдина складність - необхідність верифікації. Зараз ми розмірковуємо над удосконаленням і спрощенням механізму отримання людьми нарахованих виплат", - додала вона.

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На запитання щодо людей, кому пенсія все ж не нараховувалася, чи будуть після деокупації за ними збережені накопичення пенсій за весь цей період, і яким чином вони будуть виплачуватися, Лазебна зауважила, що це політичне рішення.

"Коли буде встановлено українську владу на тій території, ми точно цих людей візьмемо під опіку і розробимо посилені соціальні механізми", - заявила міністерка.

Крім того, Лазебна вважає важливим, складним і таким, що потребує індивідуального підходу до кожного випадку, питання страхового стажу тих, хто працює на окупованій території.

"Є варіанти і механізми підтвердження стажу, пільговий облік. Але над цим треба подумати", - додала вона.

Як повідомлялося, в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що Кабінету Міністрів України та Верховній Раді слід забезпечити виплату пенсій жителям на непідконтрольній уряду території Донбасу.