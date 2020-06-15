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Новини Правосуддя
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Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС

Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС

В Україні треба міняти механізм роботи Верховної Ради і Конституційного Суду: неконституційні закони не мають ухвалюватися.

Про це написала на своїй сторінці в фейсбуці юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень Анна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден притомний інвестор у таку країну не прийде. Закрадається думка, що на те і розраховує вітчизняна кримінальна олігархія, яка проникла у структури влади міцно і надовго. Судіть самі. Як можна вибудовувати бізнес в країні, в якій може роками діяти норма Кримінального кодексу, роками можуть відкриватись провадження і засуджуватись люди, а потім бац і Конституційний суд визнає її неконституційною. Тобто спочатку парламент, який ми всі утримуємо, приймає неконституційні норми, так? Потім роками правоохоронна і судова системи, яких теж утримує держава, обслуговують цю неконституційну норму, а потім нарешті хтось вирішує звернутись до Конституційного суду і обнулити ситуацію. Так було, наприклад, із злочином "незаконне збагачення". Коли під завершення каденція 5-го президента обнулили всі кримінальні провадження віп-підозрюваних і НАБУ ніби і не працювало. Такий собі "дембельській колективний хабар", чи як?" - розповіла вона.

Також читайте: КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

"Тепер Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. По-перше, цим обнулили справи і звільнили від відповідальності тих, хто був під підозрою або підсудний. По-друге, Конституційний суд вирішив не соромитись і продовжив дію, УВАГА, неконституційної норми ще на півроку. Тобто ми всі будемо знати, що но норма неконституційна, але вона буде чинною - це як? Гарна лазівка аби потім отримати чимале відшкодування держави за рішенням Європейського суду з прав людини", - додала юрист.

"Такі речі підривають репутацію нашої держави дуже серйозно. З такою державою ніхто не захоче мати справу. Треба змінювати механізм роботи Верховної Ради і Конституційного суду. Не повинні прийматись неконституційні закони. Це ганьба, коли працює більше 400 обранців, тисячі помічників, ГНЕУ, багатотисячний апарат ВР і зрештою звідти виходять неконституційні норми, які роками працюють. Потрібно тоді зробити так, щоб Конституційний суд давав свій висновок про конституційність ДО того, як закон буде прийнято. Треба встановити строки для КСУ, бо вони вміють роками вичитувати один закон, створити підрозділ, який буде цим займатись... Або напрацювати якийсь інший механізм, який не дозволить приймати неконституційні закони", - резюмував Маляр.

Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС 01
Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС 02

Автор: 

ВР (14971) інвестиції (2059) КС (1427) суддя (1583) юстиція (732) Європейський суд з пр... (453) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+20
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 6767
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15.06.2020 11:37
+16
Расстреливать их нужно
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15.06.2020 11:29
+12
Как это? А Петруша? Он же 5 лет жопу рвал, кучу бабла на этом схавал и орал с каждой крыши про перемоги в судебной реформе. Теперь, правда, сам в этот суд идти боится.
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15.06.2020 11:37
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Расстреливать их нужно
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15.06.2020 11:29 Відповісти
пока ещё не один из избранных не наводил порядок в судовой и правовой системе. если так и будет дальше то зе такое же криминальное чмо как и попередники.
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15.06.2020 11:31 Відповісти
Как это? А Петруша? Он же 5 лет жопу рвал, кучу бабла на этом схавал и орал с каждой крыши про перемоги в судебной реформе. Теперь, правда, сам в этот суд идти боится.
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15.06.2020 11:37 Відповісти
о живий свідок петрової вкраденої "кучі бабла". А ну бігом в ГБР, - там таких як ти вже заждались
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15.06.2020 11:40 Відповісти
Дебильный аргумент. А ты тогда беги туда же расскажешь про Коломойского, Ахметова и Медведчука. Или ты уже там?
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15.06.2020 11:45 Відповісти
Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.

В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
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15.06.2020 13:09 Відповісти
Жопу рвете Ви, вигадуючи про якусь кучу бабла ... Порох, врешті решт виграє, бо світова спільноста санкції введе проти Зестапо, а от як Ви попадете туди, то ніхто і не помітить де це Ви ділися
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15.06.2020 13:56 Відповісти
А есть надежды что будет? Судя по результатом года мы только глубже залазим в задницу.
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15.06.2020 11:39 Відповісти
поэтому нужно поднимать людей против этих кланов. иначе они страх уже давно потеряли. их нужно прессовать может под страхом за свою жизнь и деньги,... они будут делать хоть что то для простых людей и для страны а не для криминальных кланов.
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15.06.2020 11:44 Відповісти
Конечно надо. Только без лидера этого не произойдет, пока от нищеты и голода не начнут умирать. У нас народ запуганный и безинициативный в массе. У меня единственная надежда на Михо и таких как Зеркаль, только как они смогут что то сделать без народной поддержки? А народ у нас идиоты, смотрят на картинки а не на реальные дела людей. Что тут сказать...
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15.06.2020 11:48 Відповісти
каких "кланов"?)) тех, которые ты выбрала к власти год назад?)
Так МВФ четко сказало клоуна - "вова - верни деньги Приватбанка, в т.ч. и те которые ты получил за вывод через свои офшорные счета на Кипре"

Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.

В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
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15.06.2020 13:11 Відповісти
ПреЗЕдент делает только хорошее для народа...
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15.06.2020 11:31 Відповісти
забавно но в тексте юриста Маляр ни одного упоминия про презедента. Беспредел творит какая-то беспризорная олигархия.
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15.06.2020 11:37 Відповісти
Почему же нет,вот почитай-
"Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ как так и не работало. Такая себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она."
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15.06.2020 11:47 Відповісти
то МЫШИ!)) в любой ситуации - виноваты мЫши... или.. мишЫ))
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15.06.2020 13:12 Відповісти
Какой механизм,нужно разгонять этих взяточников всех,перестановкой кроватей ничего не решить.
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15.06.2020 11:31 Відповісти
Что юристы, запутались? Оно не удивительно в стране, где нет Суда, но юристов больше, чем собак
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15.06.2020 11:32 Відповісти
Типа украинский портал цензор переводит на язык недостраны с которой воюет Украина украинские тексты. Это с какого перепуга? Украинцы прекрасно понимают украинский и им переводит на кацапский ничего не надо.
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15.06.2020 11:33 Відповісти
Та ні. Вони спочатку видають новину мовою "недокраїни, з якою воює Україна", потім через 5-10 хвилин перекладають державною.
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15.06.2020 14:00 Відповісти
Не всі новини. Найбільш розширений тут російськомовний канал. Не всі новини, що є кацапською є на українському каналі.
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15.06.2020 14:16 Відповісти
а что там про бизнес-нянь от Зели?
Сколько тысяч еще, кроме Дениски Ермака уже приступили к работе?
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15.06.2020 11:34 Відповісти
Ты не о Дениске беспокойся,а о Порошенко,который пропихнул такой "нужный" закон для ворья.А ведь мог ветировать.
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15.06.2020 11:42 Відповісти
Спєрдоляй, руска курва.
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15.06.2020 12:05 Відповісти
Судя по флагу,ты так и поступил.
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 80
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15.06.2020 11:35 Відповісти
Лавины инвестиций, обещанных преЗЕдентом не будет?....Как так?...
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15.06.2020 11:37 Відповісти
А как же экономический прорыв 😄
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15.06.2020 11:43 Відповісти
Похоже, что экономический прорыв ощутили Игорьвалерьевич, ахметов и другие нищеброды...
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15.06.2020 11:53 Відповісти
Из Омана - 1 доляр есть...
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15.06.2020 12:47 Відповісти
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 6767
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15.06.2020 11:37 Відповісти
Ну да. Обойти никак. За попытку нарушить мгновенное наказание (выпал из окна, убился ап стену...).

Остальные законы должны строиться по такому же сценарию.
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15.06.2020 11:46 Відповісти
далеко не все законы физики являются "законами" (а лишь частным случаем), настоящие ее законы люди еще не познали! в "науке" сейчас не меньше "священных коров" и "великомучеников" (неприкосновенных авторитетов), чем религии которые приняты НА ВЕРУ без доказательств (аксиомы и постулаты). Великой революцией познания могут быть СОМНЕНИЯ и "безжалостное" истребление ("под нож") всех ее "священных коров" и низвержение незыблемых идолов!
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15.06.2020 11:46 Відповісти
Законы физики неотменяемы, они лишь уточняемы последующими экспериментами и открытиями.
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15.06.2020 11:55 Відповісти
законы и правила пишут люди, наблюдая за некоторыми закономерностями, а вот насколько они адекватно описывают и интерпретируют действительность - это уже совершенно другой вопрос! скажем на "законе сохранения энергии" (в замкнутой системе, в общем-то не вызывающем сомнения) построена бредовая ахинея - теория "большого и горячего взрыва" (с точкой сингулярности), (ни чем не лучше "трех слонов на черепахе"), хотя если принять условие, что вся сумма "энергий и материи" всегда равно НУЛЮ, то это окажется, пожалуй, единственным возможным вариантом (и условием для описания действительности). Весь мир - это лишь флуктуация пустоты (НИЧЕГО) и в сути является "НИЧЕМ"!
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15.06.2020 12:29 Відповісти
Спасибо, очень интересно. Сегодня вечерком бухну малёк, и прочту ваш перл ещё раз.
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15.06.2020 12:39 Відповісти
ваш сарказм излишен, прежде, чем "глумится над физикой", я физмат университета с отличием закончил, был лучшим выпускником года своего курса, решал сложные "олимпийские" задачи и всегда получал правильный ответ, но путем почти всегда нестандартным (не классическим, а так, как мне это "виделась" сама суть), что часто шокировало преподавателей, они перепроверяли решение и не находили ошибок, но признавались потом, что им и в голову прийти не могло, что это можно решать таким путем и способом)!
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Это интересно. И как вы объясняете феномен корпускулярно-волнового дуализма ?
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15.06.2020 12:56 Відповісти
я давно пришел к выводу, что не существует никакого "вещества" ("твердой материи") и вся "физика" - это частный случай ГЕОМЕТРИИ многомерных замкнутых пространств, все известные нам явления можно описать в 10-11 мерной геометрии, хотя и 12 мерное ошибкой то же не будет, но если учесть все возможные и бесчисленные ВАРИАЦИИ, то это будет скорее всего 33-метное пространство! Я со школьных лет задавал всем преподам простой вопрос почему электронные облака имеют именно такую форму и "электроны" никогда "не сталкиваются" и на третьем курсе тупо выполняя задание по начертательной геометрии ("не о чем не думая") очень четко и ясно буквально "увидел" ответ, все эти "минивихри" называемые "атомами вещества" это всего лишь "закрученность пространства", как-будто за много лет до меня наконец дошел ответ на мой запрос, эти "озарения" были не одиночными; я практически на все свои вопросы получаю четкие и ясные ответы /через разные промежутки времени/. Мне наука перестала быть интересной и опостылила, я конечно стараюсь "держать руку на пульсе", мои глаза "всегда открыты", "уши внимательно слушают", а голова постоянно критически и скептически анализирует, но я больше не хочу погружаться в это "болото" ненужных мне лично подробностей и лишней информации, а тем более в склоку тщеславных и мелочных разборок, часто костных и ограниченных в мышлении людей называющих себя "учеными"!
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15.06.2020 13:44 Відповісти
Вы не ответили на мой вопрос. Будьте проще в своих пояснениях.
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15.06.2020 13:47 Відповісти
на свои вопросы вы можете получить ответ (правильный или неправильный) только самостоятельно, не решив задачу, подсмотрев ответ или "решение" у других, никогда не поймете насколько можно доверять этому. как показывает практика, ответы на большинство вопросов всегда находились буквально "у нас под носом", но пока сам не разбираешься с этим основательно (не решишь), не поймешь этого. В детстве я древних людей (живших до нас) считал глупыми (и ВЕРИЛ, что говорили взрослые), что их мысли всего лишь фантастические "антинаучные" сказки и фантазии примитивного разума, а прожив полвека понял, что глупые и неразумные это мы, это мы додумываем и интерпретируем все на свой уровень понимания (а точнее не понимания), а надо было многое из этого понимать буквально (без собственных фантазий)!
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15.06.2020 14:19 Відповісти
"- Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?- Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провел беседу со многими учеными, в том числе - молодыми. Кстати - очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе."
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Вы такой же физик-математик как я - балерина.
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15.06.2020 14:21 Відповісти
оставайтесь при своем мнение, может быть, когда-нибудь за собственную самоуверенность и веру в авторитеты будет вам стыдно!
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15.06.2020 14:29 Відповісти
мне уже стыдно что вляпался в дискуссию с тобой
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15.06.2020 14:30 Відповісти
Да, если нетрудно - подскажите хороший учебник по применению уравнения Рейнольдса для анализа турбулентных течений.
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15.06.2020 13:01 Відповісти
И вот ещё: каким это образом удаётся избежать туннельного эффекта при изготовлении микросхем по технологии 4 нм ? Ведь это же абсурд.
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15.06.2020 13:03 Відповісти
Новая конституция и новые законы будут написаны их кровью с многочисленных эшафотов! Видимо, по-другому никак не получится (страх совсем потеряли), а зря, далеко не все успеют добежать до границы!
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15.06.2020 11:38 Відповісти
Берут сомнения. Народ очередной раз проглотит, как сотни раз до этого. Ну разве что до тотальной нищеты дойдет большая часть населения.
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15.06.2020 11:43 Відповісти
И что характерно, судей оказывается НЕ ХВАТАЕТ! Страна парадоксов...
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15.06.2020 11:38 Відповісти
Не бачу проблем в тому.щоб розігнати КС.
З тими кількома справами на рік легко впорається й Верховний Суд.
Дивно,що цього досі не запропонував Саак (видно,простіше розігнати митницю,ніж орган,що за розгляд кількох справ на рік зжирає 211-258 млн грн.)
Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС - Цензор.НЕТ 3166
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15.06.2020 11:40 Відповісти
Здрасьте. Как раз об этом он и говорил. В первую очередь таможня, во вторую КС. Просто ликвидация первых сразу даст доход в бюджет. Только как он без власти что то сделает? А народ у нас пассивный.
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15.06.2020 11:44 Відповісти
Пока у нас не будет эффективно работающей судовой системы,ничего,никакие реформы работать не будут.
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15.06.2020 12:30 Відповісти
Чому дивуватись?Судді КС-10-ть припорошених.
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15.06.2020 14:41 Відповісти
КС признал "законным" разгон Верховной Рады, который сделал Бубочка. Хотя Рада имела право на месяц для формирования коалиции.
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15.06.2020 11:46 Відповісти
А пагубий так и не представил список коалиции, которой руководил несколько лет.
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15.06.2020 12:45 Відповісти
A зачем предоставлять какой-то список ? Закон гласит что даётся месяц на формирование коалиции. Парубий попросил этот месяц, и не получил его. Таким образом, Зеленский совершил уголовное преступление по ст. 109 УК Украины: узурпация власти.
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15.06.2020 12:49 Відповісти
а как перед выборами моника всей Украине рассказывала - как рассказывала - обманщик и подлец он - думаю еще и откаты получает,но пока нет инфы точной
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15.06.2020 11:51 Відповісти
зе дно
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15.06.2020 11:52 Відповісти
ЭТО УЖЕ БАНДИТЫ В МАНТИЯХ
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15.06.2020 11:53 Відповісти
Именем государства Украина.
Я ваша няня
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15.06.2020 12:03 Відповісти
красавцы. что там говорить.
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15.06.2020 12:03 Відповісти
Перед глазами последний год все время всплывает овощ с тупорылым лицом и немым вопросом - "а шо, так можно было?"
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15.06.2020 12:08 Відповісти
Нужна поголовная ответственность за принятые решения!
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15.06.2020 12:29 Відповісти
А хто буде приймати рішення про відповідальність? Якщо народ не хоче правити то, правлять всі хто має бажання.
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15.06.2020 13:12 Відповісти
Фактически КС своим решением поставил жирный крест даже на надежду о нормальном развитии страны на обозримый период. В Украине ВР может все, в том числе и ликвидировать КСУ, а на всех его членов открыть уголовное производство. Ни один человек не должен быть неподсудным в нашей стране.
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15.06.2020 12:34 Відповісти
Есть повод для первого референдума насчёт такого КС.
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15.06.2020 12:46 Відповісти
Таке враження, що судді КС також проходили трускавецькі курси.
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15.06.2020 12:48 Відповісти
А врачам так можно *право на ошибку*? А почему нет ,они что уже второго сорта?
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15.06.2020 12:52 Відповісти
Все природно. Врятувати ситуацію може тільки:
Створення реальних ідеологічних партій з розвиненою структурою та вертикальним делегуванням влади, це- раз.
Лібералізація обігу зброї, за якою МВ не надає право мати зброю, а аргументує спираючись на конкретні пункти закону, чому та чи інша особа не має права мати зброю, це- два.
По два незалежні один від другого і від діючої влади контролюючі органи на кожну державну структуру, це- три.
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15.06.2020 13:10 Відповісти
питання навіть не в тому, яку галіматню приймають виродки з КС під себе, питання в тому, що сьогодні, за президенства кловуна Вована, ті виродки роблять все те відкрито, узаконюючи абсолютну безкарність злодійсько-олігархічної системи влади та будь-яких своїх забаганок. Цивілізований світ у шоці від такого свавілля наскрізь корумпованих інституцій держави , а самим українцям традиційно *****. Чи розуміння нема, чи ще чогось..... .
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15.06.2020 13:15 Відповісти
натворил делов и тебе ничего за это не будет .это братки какие то с90 х а не судьи
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15.06.2020 13:23 Відповісти
Україну врятує тільки суд Лінча.
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15.06.2020 13:41 Відповісти
Вигнати призначених припорошених: Туп,Голов,Город,Завгор,Касмін,Коліс,Крив,Лема,Литв,Сас,Слід
на юх.
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15.06.2020 14:48 Відповісти
 
 