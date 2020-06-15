Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС
В Україні треба міняти механізм роботи Верховної Ради і Конституційного Суду: неконституційні закони не мають ухвалюватися.
Про це написала на своїй сторінці в фейсбуці юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень Анна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Жоден притомний інвестор у таку країну не прийде. Закрадається думка, що на те і розраховує вітчизняна кримінальна олігархія, яка проникла у структури влади міцно і надовго. Судіть самі. Як можна вибудовувати бізнес в країні, в якій може роками діяти норма Кримінального кодексу, роками можуть відкриватись провадження і засуджуватись люди, а потім бац і Конституційний суд визнає її неконституційною. Тобто спочатку парламент, який ми всі утримуємо, приймає неконституційні норми, так? Потім роками правоохоронна і судова системи, яких теж утримує держава, обслуговують цю неконституційну норму, а потім нарешті хтось вирішує звернутись до Конституційного суду і обнулити ситуацію. Так було, наприклад, із злочином "незаконне збагачення". Коли під завершення каденція 5-го президента обнулили всі кримінальні провадження віп-підозрюваних і НАБУ ніби і не працювало. Такий собі "дембельській колективний хабар", чи як?" - розповіла вона.
"Тепер Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. По-перше, цим обнулили справи і звільнили від відповідальності тих, хто був під підозрою або підсудний. По-друге, Конституційний суд вирішив не соромитись і продовжив дію, УВАГА, неконституційної норми ще на півроку. Тобто ми всі будемо знати, що но норма неконституційна, але вона буде чинною - це як? Гарна лазівка аби потім отримати чимале відшкодування держави за рішенням Європейського суду з прав людини", - додала юрист.
"Такі речі підривають репутацію нашої держави дуже серйозно. З такою державою ніхто не захоче мати справу. Треба змінювати механізм роботи Верховної Ради і Конституційного суду. Не повинні прийматись неконституційні закони. Це ганьба, коли працює більше 400 обранців, тисячі помічників, ГНЕУ, багатотисячний апарат ВР і зрештою звідти виходять неконституційні норми, які роками працюють. Потрібно тоді зробити так, щоб Конституційний суд давав свій висновок про конституційність ДО того, як закон буде прийнято. Треба встановити строки для КСУ, бо вони вміють роками вичитувати один закон, створити підрозділ, який буде цим займатись... Або напрацювати якийсь інший механізм, який не дозволить приймати неконституційні закони", - резюмував Маляр.
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При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.
В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
Так МВФ четко сказало клоуна - "вова - верни деньги Приватбанка, в т.ч. и те которые ты получил за вывод через свои офшорные счета на Кипре"
Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.
В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
"Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ
кактак и не работало. Такая себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она."
Сколько тысяч еще, кроме Дениски Ермака уже приступили к работе?
Остальные законы должны строиться по такому же сценарию.
З тими кількома справами на рік легко впорається й Верховний Суд.
Дивно,що цього досі не запропонував Саак (видно,простіше розігнати митницю,ніж орган,що за розгляд кількох справ на рік зжирає 211-258 млн грн.)
Я ваша няня
Створення реальних ідеологічних партій з розвиненою структурою та вертикальним делегуванням влади, це- раз.
Лібералізація обігу зброї, за якою МВ не надає право мати зброю, а аргументує спираючись на конкретні пункти закону, чому та чи інша особа не має права мати зброю, це- два.
По два незалежні один від другого і від діючої влади контролюючі органи на кожну державну структуру, це- три.
на юх.