Степанов про зростання захворюваності на COVID-19 в Україні: "Люди переплутали пом'якшення карантину з його скасуванням". ВIДЕО

Основною причиною зростання захворюваності на коронавірусну інфекцією є те, що люди відчули "повне скасування карантину".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Міністр зазначив, що протягом 5 днів кількість підтверджених захворювань перебуває на рівні понад 650 осіб на добу.

"Ми ставимо рекорди щодо захворюваності. Я думаю, що нам просто варто подивитися на вулицю, на численні відео, які є в інтернеті, в соціальних мережах, що у нас відбувається, зокрема, в клубах, в інших місцях", - наголосив Степанов.

Глава МОЗ закликав українців дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму та користуватися антисептиками.

"У нас зростає кількість госпіталізованих, кількість людей, у яких є пневмонія, - все це прямий наслідок того, щоб люди переплутали пом'якшення карантину з його скасуванням. Це все відбувається в голові громадян", - зазначив Степанов.

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