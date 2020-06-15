Степанов про зростання захворюваності на COVID-19 в Україні: "Люди переплутали пом'якшення карантину з його скасуванням". ВIДЕО
Основною причиною зростання захворюваності на коронавірусну інфекцією є те, що люди відчули "повне скасування карантину".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Міністр зазначив, що протягом 5 днів кількість підтверджених захворювань перебуває на рівні понад 650 осіб на добу.
"Ми ставимо рекорди щодо захворюваності. Я думаю, що нам просто варто подивитися на вулицю, на численні відео, які є в інтернеті, в соціальних мережах, що у нас відбувається, зокрема, в клубах, в інших місцях", - наголосив Степанов.
Глава МОЗ закликав українців дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму та користуватися антисептиками.
"У нас зростає кількість госпіталізованих, кількість людей, у яких є пневмонія, - все це прямий наслідок того, щоб люди переплутали пом'якшення карантину з його скасуванням. Це все відбувається в голові громадян", - зазначив Степанов.
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А кто это сделал???
доказано в 2019-ом еще раз....
на работе жены все почти проголосовали за Зе, а вчера скакали от радости всем женским коллективом от того, что его Ленка заболела от короновируса...
ну это по-моему называется "рагулизмом". главное что все православные - но вместо сочувствия - гаденько так посмеиваются.
но я это называю "полусовок". - вроде человек, але есть нюанс.
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?
и вот по-честному - вы бы желал таким людям добра?
не думаю.
У умного, работящего народа - избранные придурки 30 лет у власти? Такого не бывает. У умного народа - умная власть.
Есть рост диагностирования.
А это две большие разницы. Статистика как дышло ... плюс манипуляция понятиями.
На подолання пандемії виділені кошти і як щоб їх поцільове використовували, відновлення спалахів би не відбулось.
Де гроші = якихось 30 млрд.???????????