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Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков

Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков

Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Минулого тижня був зареєстрований, а цього тижня буде розглядатися закон про народовладдя через український референдум, реєстраційний номер 3612 ... в четвер, якщо все буде добре, ми зможемо його розглядати в першому читанні", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

Він нагадав, що законопроєкт вніс президент України Володимир Зеленський і документ є невідкладним.

Спікер також повідомив, що в четвер до порядку денного вноситься допрацьована програма дій уряду.

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"Вона вже надійшла до Верховної Ради. Я думаю, у нас буде можливість її розглянути та ухвалити відповідне рішення", - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада також розгляне і кадрові питання.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.

Автор: 

ВР (14971) законопроєкт (3591) Кабмін (14085) програма (132) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Остаточно хочуть держава зруйнувати.....
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15.06.2020 11:50 Відповісти
Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.Источник: https://censor.net/n3202001

Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков - Цензор.НЕТ 4602
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15.06.2020 11:53 Відповісти
слово"референдум" кацапсиной пахнет
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15.06.2020 11:59 Відповісти
Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.Источник: https://censor.net/n3200842

Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по результатам голосования.
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15.06.2020 12:01 Відповісти
Люди слідкуйте чи з'являться пропозиції "реформатора" Саакашвілі у доопрацьованій програмі діяльності Уряду країни!
Як відомо президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 указ № 169/2020
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15.06.2020 12:02 Відповісти
 
 