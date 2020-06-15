Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков

Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Минулого тижня був зареєстрований, а цього тижня буде розглядатися закон про народовладдя через український референдум, реєстраційний номер 3612 ... в четвер, якщо все буде добре, ми зможемо його розглядати в першому читанні", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

Він нагадав, що законопроєкт вніс президент України Володимир Зеленський і документ є невідкладним.

Спікер також повідомив, що в четвер до порядку денного вноситься допрацьована програма дій уряду.

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"Вона вже надійшла до Верховної Ради. Я думаю, у нас буде можливість її розглянути та ухвалити відповідне рішення", - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада також розгляне і кадрові питання.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.