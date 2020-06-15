Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков
Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про народовладдя через український референдум, а також доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Минулого тижня був зареєстрований, а цього тижня буде розглядатися закон про народовладдя через український референдум, реєстраційний номер 3612 ... в четвер, якщо все буде добре, ми зможемо його розглядати в першому читанні", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.
Він нагадав, що законопроєкт вніс президент України Володимир Зеленський і документ є невідкладним.
Спікер також повідомив, що в четвер до порядку денного вноситься допрацьована програма дій уряду.
"Вона вже надійшла до Верховної Ради. Я думаю, у нас буде можливість її розглянути та ухвалити відповідне рішення", - сказав Разумков.
За його словами, Верховна Рада також розгляне і кадрові питання.
Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по результатам голосования.
Як відомо президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 указ № 169/2020