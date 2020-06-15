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Мінсоцполітики проводить аудит пільг і соцвиплат: у країні 30 видів допомог і 75 категорій людей з різним статусом, - Лазебна

Мінсоцполітики проводить аудит пільг і соцвиплат: у країні 30 видів допомог і 75 категорій людей з різним статусом, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що відомство проводить аудит пільг та допомог і має намір упорядкувати й переглянути програми, де є зловживання.

"Ми проводимо аудит, перевіряємо, будемо впорядковувати. Але, наголошую, що пільги, скажімо, АТОвцям, чорнобильцям та іншим вразливим категоріям переглядатися не будуть. Ми тільки хочемо впорядкувати і переглянути програми, де є зловживання. Ще не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з хорошими намірами і для позитивного ефекту, але насправді час показав, що там є маніпулювання", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, для влади головне, щоб допомога була адресною і щоб ця підтримка мала стимулюючу функцію.

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"На сьогодні в країні 30 видів різних допомог і 75 категорій людей мають різні статуси. Тому ми б хотіли, з одного боку, посилити адресність надання допомоги, деякі допомоги уніфікувати, визначити оптимальний шлях допомоги людині", - додала вона.

Лазебна зауважила, що важливо, щоб підтримка, особливо та, що надається за критерієм бідності, не мала демотивуючого впливу, тому що людина звикає до постійних виплат з боку держави і не приділяє уваги пошуку роботи, підвищенню своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

Автор: 

пільги (438) соцвиплати (312) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


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Поэтому, мы бы хотели, с одной стороны усилить адресность оказания помощи, значит начнут урезать.
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15.06.2020 12:14 Відповісти
министр не хочет провести аудит районных отделений соцполикики на предмет злоупотреблений и манипуляций бюджетными средствами ?
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15.06.2020 12:15 Відповісти
эпоха бедности закончилась, зп 5000 это не бедность так что льготы вам больше не нужны)
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15.06.2020 12:19 Відповісти
пора уже за регрессников взяться..или бабло нормальное идет! Почти 90% шахтеров перед выходом на пенсию(потому как запретят потом работать в шахте) оформляют регресс.Да ..к 7-16 тыс пенсии еще регресс от 4 до 12 тыс гривен.И чем больше пенсия тем больше регресс.Да есть люди которые действительно стали инвалидами..но их процентов 10-15.....Это те кто после травм..утратил конечности..забиты легкие..Остальные почему то до пенсии они дотянули..значит были трудоспособны..но как только перешли на пенсию в от 40 лет и до 50..вдруг стали резко за 50-100 тыс грн ..инвалидами
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15.06.2020 12:31 Відповісти
говорят, т.н. "донецким шахтерам" оформляют пенсии, кто даже шахты не видел - стоял всю жизнь на рынке! "нашi люди".. в Голiвудi" ...
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15.06.2020 13:13 Відповісти
Вот одного не пойму..зачем платят регресс-если человек уже на пенсии!!! Регресс это оплата за потерю трудоспособности.Но пенсионер уже не работает,он на пенсии-какая трудоспособность?Вот с выходом на пенсию надо лишать получения регресса ...Ты на пенсии..ты уже защишен!!!
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15.06.2020 13:29 Відповісти
Так у нас все члены правительства и все депутаты со времён независимости сплошные афганцы и чернобыльцы.Покажите мне хоть одного депутата без льгот.А за Литвина я вообще молчу-он ещё на колчаковских фронтах воевал!
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15.06.2020 13:48 Відповісти
 
 