Мінсоцполітики проводить аудит пільг і соцвиплат: у країні 30 видів допомог і 75 категорій людей з різним статусом, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що відомство проводить аудит пільг та допомог і має намір упорядкувати й переглянути програми, де є зловживання.

"Ми проводимо аудит, перевіряємо, будемо впорядковувати. Але, наголошую, що пільги, скажімо, АТОвцям, чорнобильцям та іншим вразливим категоріям переглядатися не будуть. Ми тільки хочемо впорядкувати і переглянути програми, де є зловживання. Ще не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з хорошими намірами і для позитивного ефекту, але насправді час показав, що там є маніпулювання", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, для влади головне, щоб допомога була адресною і щоб ця підтримка мала стимулюючу функцію.

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"На сьогодні в країні 30 видів різних допомог і 75 категорій людей мають різні статуси. Тому ми б хотіли, з одного боку, посилити адресність надання допомоги, деякі допомоги уніфікувати, визначити оптимальний шлях допомоги людині", - додала вона.

Лазебна зауважила, що важливо, щоб підтримка, особливо та, що надається за критерієм бідності, не мала демотивуючого впливу, тому що людина звикає до постійних виплат з боку держави і не приділяє уваги пошуку роботи, підвищенню своєї конкурентоспроможності на ринку праці.