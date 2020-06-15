Директорка столичної школи, яка отримала позитивний тест на COVID-19, нікому не повідомила про це і навіть встигла сходити на роботу, - Кличко
Держпродспоживслужба столиці звернулася до правоохоронних органів порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл - за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID19!Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу. Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи", - заявив Кличко.
Він також зазначив, що серед персоналу трьох дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на COVID-19.
"Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей. Зокрема, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку № 495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Усі три садочки місто поки не відкриє", - розповів Кличко.
"Хочу звернути увагу всіх щодо відповідальності за нараження інфікованими на небезпеку інших людей. Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми!" - резюмировал мэр.
Нагадаємо, раніше COVID-19 виявили у директорки школи №197 м. Києва.
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І так, давайте згадаємо, хто перед виборами обіцяв 4000 баксів зарплати освітянам.
От я не порохобот (за Кошулинського голосував), але я розумів, що з Зе не можна пов'язувати які-небудь надії на краще життя!
От Зе торік обіцяв (саме обіцяв!), що скасує кортежі, а тепер регулярно бачимо кортежі по 10-20-30 машин.
Ще можна згадати,я к Зе обіцяв, що піде у відставку, як тільки порушить закон. Закон він порушив - прийшов у кафе без маски... Тепер уже мова йде не про складання повноважень, а лише про штраф!
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.