Директорка столичної школи, яка отримала позитивний тест на COVID-19, нікому не повідомила про це і навіть встигла сходити на роботу, - Кличко

Держпродспоживслужба столиці звернулася до правоохоронних органів порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл - за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID19!Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу. Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що серед персоналу трьох дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на COVID-19.

"Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей. Зокрема, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку № 495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Усі три садочки місто поки не відкриє", - розповів Кличко.

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"Хочу звернути увагу всіх щодо відповідальності за нараження інфікованими на небезпеку інших людей. Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми!" - резюмировал мэр.

Нагадаємо, раніше COVID-19 виявили у директорки школи №197 м. Києва.