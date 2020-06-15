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Директорка столичної школи, яка отримала позитивний тест на COVID-19, нікому не повідомила про це і навіть встигла сходити на роботу, - Кличко

Директорка столичної школи, яка отримала позитивний тест на COVID-19, нікому не повідомила про це і навіть встигла сходити на роботу, - Кличко

Держпродспоживслужба столиці звернулася до правоохоронних органів порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл - за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID19!Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу. Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що серед персоналу трьох дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на COVID-19.

"Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей. Зокрема, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку № 495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Усі три садочки місто поки не відкриє", - розповів Кличко.

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"Хочу звернути увагу всіх щодо відповідальності за нараження інфікованими на небезпеку інших людей. Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми!" - резюмировал мэр.

Нагадаємо, раніше COVID-19 виявили у директорки школи №197 м. Києва.

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) школа (2208)


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Топ коментарі
+4
Разве Зе еще не победил коронавирус?
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15.06.2020 12:15
+4
Ну... Виталя.
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.
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15.06.2020 12:24
+4
не надо, освіта за Зе дрочила всем мозги.
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15.06.2020 12:44
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Разве Зе еще не победил коронавирус?
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15.06.2020 12:15 Відповісти
Зе от него спрятался.Долго думл как, и опять Ленка подсобила.
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15.06.2020 12:41 Відповісти
Стрелять пора уродов. Вот статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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15.06.2020 12:17 Відповісти
и как тьі докажешь, что смертельное заражение произошло именно от директриссьі?
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15.06.2020 12:42 Відповісти
Расстреляйте хоть одного урода, бог разберется, виноват или нет.
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15.06.2020 12:52 Відповісти
за порошенка голосовала
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15.06.2020 12:21 Відповісти
Точно? Питав у неї? У Києві ж більшість за Зе була...
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15.06.2020 12:25 Відповісти
не, такая точно петин электорат
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15.06.2020 12:39 Відповісти
не надо, освіта за Зе дрочила всем мозги.
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15.06.2020 12:44 Відповісти
Ну так вони ж хотіли 4000 баксів зарплати!
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Людина, яка не може речення на 5 слів без помилок написати, корчить з себе експерта!)))))
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15.06.2020 12:52 Відповісти
Если твои суждения в правдивости моих слов строятся на основании этого - то ты необъективен!
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15.06.2020 13:27 Відповісти
Мої судження базуються, у першу чергу, на цифрах підтримки того чи іншого кандидата на минулих виборах...

І так, давайте згадаємо, хто перед виборами обіцяв 4000 баксів зарплати освітянам.
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15.06.2020 14:04 Відповісти
А тепер ще згадай, що ніхто не обіцяв, а це була робоча розмова, яка за собою ніякі наслідки не несе. Це тільки порохоботики, як почали, так і звиздять.
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15.06.2020 14:24 Відповісти
А вчителі повірили... По своїм знайомим знаю!
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15.06.2020 14:27 Відповісти
не у вірі справа. а у надії.
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Яка надія??? Ну будь-яка думаюча людина торік розуміла, що не варто сподіватися на Зе, який не є ані інтелектуалом, ані свідомим українцем, ані високоморальною людиною (останнє - видно по його низькопробному гумору)!
От я не порохобот (за Кошулинського голосував), але я розумів, що з Зе не можна пов'язувати які-небудь надії на краще життя!
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15.06.2020 15:18 Відповісти
Висновок: політики мусять навчитися відповідати за слова.
От Зе торік обіцяв (саме обіцяв!), що скасує кортежі, а тепер регулярно бачимо кортежі по 10-20-30 машин.
Ще можна згадати,я к Зе обіцяв, що піде у відставку, як тільки порушить закон. Закон він порушив - прийшов у кафе без маски... Тепер уже мова йде не про складання повноважень, а лише про штраф!
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15.06.2020 14:29 Відповісти
нашо відповідати, вони краще у картату ковдру замотаються.
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15.06.2020 15:11 Відповісти
Я сразу подумал что это ошибка в цифрах про 4000$. Поэтому даже внимания на обсуждение этого казуса особо не обращал. Честно, даже думаю частое упоминание этого эпизода принесет отрицательный результат для оппонирующих, ввиду потери времени и малого выхлопа. По психологии эта оговорка могла бы быть завернута в кейс некомпетентность команды, и перечисляться среди других фактов. А так, как самостоятельная идея - потеря времени.
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15.06.2020 15:32 Відповісти
Это я к тому что мне неинтересно обсуждать то заявление про 4000, а тебе бессмысленно.
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15.06.2020 18:21 Відповісти
тут не урок і не екзамен. не будь як занудна вчилка. і вказуй на помилки, а не просто кидай бездоказні речення.
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15.06.2020 13:27 Відповісти
Конкретно там у чувака пропущено тире перед словом "точно".
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15.06.2020 14:05 Відповісти
так це нормально у форумах. це не ознака неграмотності. ти щойно зі школи виліз?
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15.06.2020 15:09 Відповісти
І Пєтя ж не обіцяв їй 4000 баксів, нащо їй за такого жлоба голосувати???
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Зе-тыпил, у вас там ВСЕ с поехавшей крышей "на почве Порошенко" или вы просто за своим нарко-Ослом бездумно повторяете?
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Ну... Виталя.
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.
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15.06.2020 12:24 Відповісти
свято место пусто не бьівает. его нужно огранять и полировать. дистанционно єто невозможно.
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15.06.2020 12:45 Відповісти
а вообще скока посадили нарушителей от 5 до 8?,где статистика? и почему зе ищо на свободе...
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15.06.2020 12:27 Відповісти
если знала и специально пошла, уволить и все.
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15.06.2020 12:36 Відповісти
ага, попробуй еще. они как прокурорьі, потом в раз восстанавливаются.
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15.06.2020 12:46 Відповісти
Забрать сходила пачки денег из сейфа и коробки конфет со шкафа-она знает своих коллег.
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15.06.2020 12:50 Відповісти
За такое статья в УК есть.
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15.06.2020 12:58 Відповісти
Ну так!!! Лето. Время ремонтов в школе. Вот она и переживала за судьбу своих родных стен.... А может бегала, потому что Подрядчики откаты приносили, или ремонт дома, дачу строит???
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15.06.2020 13:00 Відповісти
 
 