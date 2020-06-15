У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко
За минулу добу у 53 жителів Києва лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Двоє хворих померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 53 людини. Двоє хворих померли. Захворіли в тому числі і троє медиків. На сьогодні в столиці вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед захворілих: 21 жінка віком від 36 до 86 років. І троє дівчаток - 4, 5, і 6 років. 27 чоловіків від 20 до 87 років. І двоє хлопчиків, яким 5 і 9 років.
У лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі -12. У Солом'янському - 9. У Деснянському та Дарницькому районах - по 7 випадків", - зазначив Віталій Кличко.
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часть из "седня пойманных зараженных" - уже дегустируют червяки.
б*же, у тя лучше получалось быть не вирусологом, а "военным экспертом"
Михалков видать неплох*ю аудиторию имеет, раз еще не повезли его в лечебницу.
то в Нью йорке лгут, да?
а тут - всем умершим сразу бежать тесты делать?
На:https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-1/
и свои 4 буквы - "ложь" - примени для чего-то другого-то