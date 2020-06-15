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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко

За минулу добу у 53 жителів Києва лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Двоє хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 53 людини. Двоє хворих померли. Захворіли в тому числі і троє медиків. На сьогодні в столиці вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 21 жінка віком від 36 до 86 років. І троє дівчаток - 4, 5, і 6 років. 27 чоловіків від 20 до 87 років. І двоє хлопчиків, яким 5 і 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі -12. У Солом'янському - 9. У Деснянському та Дарницькому районах - по 7 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: Степанов про зростання захворюваності на COVID-19 в Україні: "Люди переплутали пом'якшення карантину з його скасуванням"

У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
за каво галасавала?
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15.06.2020 12:20
+1
С нашей статистикой, эти двое могли хоть на машине разбиться. Но если у них на вскрытии обнаружили коронавирус, значит смерть от коронавируса.
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15.06.2020 12:22
+1
У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4094
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15.06.2020 12:43
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Судя по тому как засыпают новостями о короне, скоро будут говорить о вакцинации, поголовной, с чипизацией и скажут что без этого никак. Зеленые и олигархи исполняют все планы мирового олигархата, масонов и сатаны Билла Гейтса.
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15.06.2020 12:18 Відповісти
за каво галасавала?
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15.06.2020 12:20 Відповісти
Потрібна медична сертифікація всіх хто їздить в транспорті та працює в громадських місцях! Кожні 15 діб люди мають перездавати тест на коронавірус, а при отриманні медичного сертифіката мають брати аналізи на всіх небезпечні хвороби - туберкульоз та інші! Київ має за кошти міського бюджету організувати масову перевірку всіх киян з видачею медичних сертифікатов, які будуть продовжуватись вже самими киянами раз в 15 діб! Київ за гроші міста має побудувати потужну лабораторію яка буде робити 100 тис. аналізів на добу. Решту аналізів будуть робити приватні лабораторії. Незрозуміло чому мер Києва досі не будує лабораторію і не проводить масові ПЛР тестування комунальників, водіїв транспорту, продавців в магазинах, працівників сфери послуг, кур'єрів, всіх хто приїжджає в Києв будь яким транспортом, прямо на блок-постах на в'їзді в Київ, з фіксацією особистих даних. Має бути створена база даних де буде зазначено коли людина здавала аналізи, їх результати та всі контактні та паспортні дані людини. На жаль мер Києва повністю нікчемний!
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Игорь, тесты "пцр" ждать до 2-х недель.
часть из "седня пойманных зараженных" - уже дегустируют червяки.
б*же, у тя лучше получалось быть не вирусологом, а "военным экспертом"
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15.06.2020 12:32 Відповісти
У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4094
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15.06.2020 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ViKPXYygc3Q&t=13s
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15.06.2020 14:22 Відповісти
о б*же..... был о вас не такого мнения. т.е. сквозь иголку пройдет "чип" с процессором, щупальцами, батареей и прочим?
Михалков видать неплох*ю аудиторию имеет, раз еще не повезли его в лечебницу.
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15.06.2020 12:30 Відповісти
тут педалик реально молодец в отличии от садового.
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15.06.2020 12:19 Відповісти
С нашей статистикой, эти двое могли хоть на машине разбиться. Но если у них на вскрытии обнаружили коронавирус, значит смерть от коронавируса.
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15.06.2020 12:22 Відповісти
наоборот - если помер от инсульта, то тест не делают, а вирус очень часто приводит к инсульту и прочим рядовым вещам
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15.06.2020 12:33 Відповісти
Ложь.
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15.06.2020 13:32 Відповісти
да ну?
то в Нью йорке лгут, да?
а тут - всем умершим сразу бежать тесты делать?
На:https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-1/
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15.06.2020 13:56 Відповісти
там 3 части - почитай.те.
и свои 4 буквы - "ложь" - примени для чего-то другого-то
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15.06.2020 13:58 Відповісти
Та це не багато, як для Києва. Он у Москві 53 помирають в день, а тут тільки захворіло, але це все дуже сильно напрягає.
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15.06.2020 12:26 Відповісти
Население Москвы в 3 раза выше, чем в Киеве. Отсюда и надо делать все сравнения.
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15.06.2020 15:05 Відповісти
Бокс, в Питере чет за месяц смертность превысила показатели пр. года - на 1500 кацапов и гостей города. из них вирус успокоил только окола 250 тушек. то есть, еще 75% погибли..... да! от карантина!
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15.06.2020 12:34 Відповісти
 
 