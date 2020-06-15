Пляжі столиці відкриті лише як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено, - Кличко

Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Хочу наголосити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяло. Сьогодні можуть працювати лише літні майданчики кафе і ресторанів. Контроль дотримання карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення. Наскільки я знаю, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів", - розповів Кличко.

Штраф для закладів-порушників становить від 34 тис. грн до 340 тис. гривень.

Що стосується пляжів, мер зазначив, що вони сьогодні відкриті лише як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі. Решта ж мають дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день", - додав Кличко.

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