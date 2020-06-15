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Новини Коронавірус і карантин
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Пляжі столиці відкриті лише як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено, - Кличко

Пляжі столиці відкриті лише як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено, - Кличко

Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Хочу наголосити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяло. Сьогодні можуть працювати лише літні майданчики кафе і ресторанів. Контроль дотримання карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення. Наскільки я знаю, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів", - розповів Кличко.

Штраф для закладів-порушників становить від 34 тис. грн до 340 тис. гривень.

Що стосується пляжів, мер зазначив, що вони сьогодні відкриті лише як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі. Решта ж мають дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) відпочинок (230) пляж (153) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Виталя, лучше объясни почему КПВВ с коронавирусниками открыли, а пляжи закрыты?
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15.06.2020 12:37 Відповісти
педаля, пнх!
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15.06.2020 12:38 Відповісти
Гайда на море.
Пляжі столиці відкриті лише як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено, - Кличко - Цензор.НЕТ 7660
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15.06.2020 12:39 Відповісти
Открыта как прибрежная зона отдыха. Т.е отдыхать можно, а купаться почему-то нельзя. Виталя, ты что на своем велосипеде на солнышке перекатался?
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15.06.2020 12:41 Відповісти
Педаля ты дурак или прикидываешься. И что на солнце при +35 -40 делать на пляже если нельзя окунуться... Ну занимаются ежедневной игрой слов переливая из пустого в порожнее. Власть умыв руки допустила резкое ухудшение положения с эпидемией. Мне интересно кто за это ответит ( только не нужно обвинять наш " несознательный народ" он такой какой есть)
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15.06.2020 13:19 Відповісти
Жарко..... купайтесь в фонтане.это по крайней мере мелкое хулиганство со штрафом в 51 грн.чем за нарушения тарантина в 17К ..... или гоу у бассейн,рассценок правда я не знаю.можно взять с собой тазик со шмотками .... аля большая стирка запорный кран на стояке поломался
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15.06.2020 18:28 Відповісти
 
 