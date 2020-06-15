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Новини Хабарники
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Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн

Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання під вартою відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка - підозрюваного у справі про хабар керівництву антикорупційних органів України.

Згідно з рішенням, яке суд оголосив 15 червня, Ільяшенко має перебувати під вартою протягом 60 діб, до 10 серпня включно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд також визначив як альтернативний запобіжний захід можливість внесення застави в розмірі 84 мільйонів 80 тисяч гривень.

У разі внесення застави підозрюваний має дотримуватися, зокрема, таких обов'язків: прибувати до слідчого за його викликом, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого або прокурора, носити електронний браслет.

Читайте також: Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос

Постанова може бути оскаржена протягом п'яти днів.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Також читайте: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

Читайте також статтю Юрія Бутусова: Усі деталі спецоперації щодо рекордного хабаря за закриття справи Злочевського

Автор: 

НАБУ (5068) арешт (2523) хабар (4702) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Ільяшенко Микола (10)


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Топ коментарі
+8
"Сдается мне то была комедия". За взятку 180 миллионов залог 80
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15.06.2020 12:38
+6
Кино и немцы))) Если ты вор и взяточник - главная столько напыздыть, шоб можно было залог фнести и гулять))) зецирк
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15.06.2020 12:35
+4
Яка країна, така у ній, поротягом 30 років, кадрова політика. Усе згнило.
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15.06.2020 12:35
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Ага украинский бизнес:
чиновник берет взятку 6 млн. долларов но его ловят...
он отдает по миллиону следствию и суду,
его оправдывают и восстанавливают на работе
и он спокойно продолжает брать взятки дальше...
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15.06.2020 13:39 Відповісти
Яка країна, така у ній, поротягом 30 років, кадрова політика. Усе згнило.
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15.06.2020 12:35 Відповісти
Ай да маладец! Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки....
Теперяче всех страждущих, и мыслящих...
О..., давай проще, жертва COVID-19, тут тебе и амнистия, тут тебе и жертва, тут тебе и соцвыплаты с пенсией
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15.06.2020 16:05 Відповісти
Кино и немцы))) Если ты вор и взяточник - главная столько напыздыть, шоб можно было залог фнести и гулять))) зецирк
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15.06.2020 12:35 Відповісти
Тю, він за закриття справи давав 6млн, а тут залог всього 3млн.
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15.06.2020 12:55 Відповісти
Мабуть малося на увазі, що це не його гроші. Він передава.
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15.06.2020 13:42 Відповісти
Ну а я про що говорив!
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15.06.2020 12:35 Відповісти
"Сдается мне то была комедия". За взятку 180 миллионов залог 80
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15.06.2020 12:38 Відповісти
можно делать ставки, за сколько часов этот "слуга народа" "соберет" необходимую сумму...
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15.06.2020 12:43 Відповісти
Он и при Пете работал на этой же должности.
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15.06.2020 12:47 Відповісти
І при януковочі...
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15.06.2020 12:56 Відповісти
Ну так давали же трое, вот и разделили.
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15.06.2020 12:45 Відповісти
В гривнах должно было быть 1 800 000 000 грн.
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15.06.2020 12:49 Відповісти
Ноль лишний.
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Все там правильно написано - застава має бути 1.8 ярда, а не оцей сміх.
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15.06.2020 13:00 Відповісти
Це не його гроші.
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15.06.2020 13:43 Відповісти
168 000 000
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15.06.2020 13:46 Відповісти
Взятку уже конфисковали) Сразу)) Или вы этого не знали, или специально придуриваетесь))
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15.06.2020 14:40 Відповісти
Да легко за столько лет работы в налоговой да еще и не потопляемый при любой власти "Ильяшенко попал в столичную налоговую при Клименко как лояльный "регионал", получил высокую должность главы районной налоговой. Но его карьерный рост продолжился и после революции - при Насирове. Он стал первым заместителем начальника налоговой Киева, и стал куратором самой доходной темы - возмещение НДС..."Источник: https://censor.net/r3201885 так что через день два выйдет под залог
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15.06.2020 12:40 Відповісти
Со взятки всем по разносил прокурорам судьям и т..д, еще и себе немного осталось, профит.
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15.06.2020 12:40 Відповісти
у мене чомусь не виникає сумнівів, що за нього буде внесено заставу
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15.06.2020 12:43 Відповісти
Классика - махровые коррупционеры работают в налоговой!
Кто бы сомневался.....
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15.06.2020 12:45 Відповісти
матимо нагоду спостерігати клоунаду за участі судової гілки олігархічної системи влади, от тільки хто тут кловуни а хто спостерігачі - питання.
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15.06.2020 12:46 Відповісти
а вот теперь НАБУ при внесении этих 84 лямов тому, кто будет вносить залог, должны спросить - откуда деньжата? если не будет объяснений и/или ранее эта сумма (довольно таки приличная) не была задекларирована - за нарушение финмониторинга, грязные деньги конфисковать в доход государства, и требовать новый денежный залог! и так - пока у этих прохиндеев и воров все бабло не закончится!)))))
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15.06.2020 12:46 Відповісти
Та кого це цікавить! Прийшов Вася приніс дві торби доларів, ну і ладно.
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15.06.2020 13:01 Відповісти
И кого вы этим пугать собрались? Все же знают, напряг с баблом - к Мельничуку бежать надо. Он займёт.
Экс-комбат "Айдара" и народный депутат группы "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными (более $38 млрд). Об этом говорится в его

электронной https://public.nazk.gov.ua/declaration/38ca0a6a-cad5-4cc1-bb68-************ декларации за 2015 год.
При этом следует отметить, что депутатская зарплата за год составила 73 478 гривен.
Знаю Сивоха - врёт. Но неужели так выгодно было Луганскую область от сепаров освобождать?
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15.06.2020 13:06 Відповісти
НАЗК разрешило Мельничуку исправить свой "триллион"
Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Мельничук исправил данные о доходах в декларации за 2015 год.
Исправленную декларацию он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 16 февраля.
В разделе "Денежные активы" Мельничук указал 10 млн гривен наличными вместо триллиона гривен, как декларировал ранее.
Как известно, 8 ноября Мельничук обратился в НАЗК, чтобы ему позволили исправить данные о доходах с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.
Впервые электронную декларацию Мельничук подал 29 октября, отметив в ней триллион гривен. Мельничук утверждал, что задекларирует триллион, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.
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15.06.2020 22:34 Відповісти
Ильяшенко стал довольно известен, после того как журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали данные по недвижимости - 11 квартир, загородный дом, земельные участки, в декларации задекларированы наличные. Ни у одного чиновника, задекларировавших ( не сомневайтесь, что есть и сверх задекларированных так сказать в матраце) наличные млн. денежных средств дома никогда и никем не проверялись, теперь в случае "недостающей" суммы ( ну должно же плясать с подаными в прошлые годы декларации) оформят только на бумаге от друзей, знакомых
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15.06.2020 13:07 Відповісти
опять залог в разы меньше взятки, петя будто и не уходил, все также потужные реформы
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15.06.2020 12:56 Відповісти
зєля наче і не приходив!
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15.06.2020 13:01 Відповісти
о,у этого застава повыше будет, в тренде...
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15.06.2020 12:58 Відповісти
Найдите владельца центра, обналичившего эту сумму - и расстреляйте.
Надо же с кого-то начинать борьбу с коррупцией.
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15.06.2020 13:01 Відповісти
Сейчас жена из прикроватной тумбочки достанет 15 см денег и все будет нормально. Надо чуток подождать...
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15.06.2020 13:20 Відповісти
Этому ловкачу найти каких-то 80 млн- без проблем. А потом оправдательный приговор за неимением состава преступления. Возврат обратно залога, и теплое место, может в другой структуре
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15.06.2020 13:22 Відповісти
А вот вам хер, а не залог, скажет Ильяшенко и из рекламного буклета Малюськи выберет себе камеру 5* за сумму в 1000 раз меньше залога
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15.06.2020 13:31 Відповісти
красавчик) вот это уровень)) но сколько тогда президент получает??? как, и куда вести Украину???
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15.06.2020 15:06 Відповісти
курс доллара за сутки вырос с 6 до 14 гривн
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15.06.2020 18:36 Відповісти
 
 