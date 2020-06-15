Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання під вартою відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка - підозрюваного у справі про хабар керівництву антикорупційних органів України.
Згідно з рішенням, яке суд оголосив 15 червня, Ільяшенко має перебувати під вартою протягом 60 діб, до 10 серпня включно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Суд також визначив як альтернативний запобіжний захід можливість внесення застави в розмірі 84 мільйонів 80 тисяч гривень.
У разі внесення застави підозрюваний має дотримуватися, зокрема, таких обов'язків: прибувати до слідчого за його викликом, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого або прокурора, носити електронний браслет.
Постанова може бути оскаржена протягом п'яти днів.
Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Також читайте: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві
ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .
Читайте також статтю Юрія Бутусова: Усі деталі спецоперації щодо рекордного хабаря за закриття справи Злочевського
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чиновник берет взятку 6 млн. долларов но его ловят...
он отдает по миллиону следствию и суду,
его оправдывают и восстанавливают на работе
и он спокойно продолжает брать взятки дальше...
Теперяче всех страждущих, и мыслящих...
О..., давай проще, жертва COVID-19, тут тебе и амнистия, тут тебе и жертва, тут тебе и соцвыплаты с пенсией
Кто бы сомневался.....
Экс-комбат "Айдара" и народный депутат группы "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными (более $38 млрд). Об этом говорится в его
электронной https://public.nazk.gov.ua/declaration/38ca0a6a-cad5-4cc1-bb68-************ декларации за 2015 год.
При этом следует отметить, что депутатская зарплата за год составила 73 478 гривен.
Знаю Сивоха - врёт. Но неужели так выгодно было Луганскую область от сепаров освобождать?
Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Мельничук исправил данные о доходах в декларации за 2015 год.
Исправленную декларацию он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 16 февраля.
В разделе "Денежные активы" Мельничук указал 10 млн гривен наличными вместо триллиона гривен, как декларировал ранее.
Как известно, 8 ноября Мельничук обратился в НАЗК, чтобы ему позволили исправить данные о доходах с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.
Впервые электронную декларацию Мельничук подал 29 октября, отметив в ней триллион гривен. Мельничук утверждал, что задекларирует триллион, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.
Надо же с кого-то начинать борьбу с коррупцией.