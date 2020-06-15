Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання під вартою відстороненого від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка - підозрюваного у справі про хабар керівництву антикорупційних органів України.

Згідно з рішенням, яке суд оголосив 15 червня, Ільяшенко має перебувати під вартою протягом 60 діб, до 10 серпня включно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд також визначив як альтернативний запобіжний захід можливість внесення застави в розмірі 84 мільйонів 80 тисяч гривень.

У разі внесення застави підозрюваний має дотримуватися, зокрема, таких обов'язків: прибувати до слідчого за його викликом, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого або прокурора, носити електронний браслет.

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Постанова може бути оскаржена протягом п'яти днів.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

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