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Новини Силовики
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Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція. ФОТО

Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція. ФОТО

У Київській області чоловік із психічними розладами втік із спеціально обладнаної палати і завдав смертельного удару лікареві-педіатру, поліція відкрила справу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Повідомляється, що киянин приїхав в гості до родичів в одне з сіл Володарського району, де почав буянити і поводитися агресивно. Родичі були змушені викликати поліцію і швидку допомогу. Його заспокоїли і в супроводі поліцейських транспортували в районну лікарню.

Після огляду лікарем-психіатром, у чоловіка діагностовано психічні розлади і вирішено помістити його в спецпалату, обладнану металевими ґратами.

Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Пізніше в поліцію надійшли ще кілька викликів з проханням втихомирити закритого дебошира, який намагається зламати металеву решітку. Поліцейські щоразу на кілька хвилин приїжджали в лікарню і допомагали медикам.

Поки працівники лікарні домовлялися про подальше транспортування хворого в столичний психіатричний заклад, чоловікові вдалося вийти зі спеціально обладнаної палати. Він проник в кімнату медперсоналу, де схопив ніж і завдав ним смертельного удару лікареві-педіатру.

Зараз поліцейські затримали 45-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Запобіжний захід йому обере суд.

Також дивіться: Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва: в квартирі знайшли труп жінки. ВІДЕО 18+

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) вбивство (3088) лікарі (1287) психіатрія (92)


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Топ коментарі
+25
Далекий від думки , що в районній лікарні могла бути обладнана "спецпалата" Швидше за все це було якесь технічне приміщення. Навряд чи в районній лікарні могла бути гамівною сорочка . Але ж зважаючи на агресивний стан хворого чому поліцаї не застосували кайданки , які в них напевно що були
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15.06.2020 12:43
+16
а чего копы в наручниках не перевезли в спец.помещение после первого-второго вызова???
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...
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15.06.2020 12:53
+15
Ага, а потім по судах тягатимуть, як Стерненка...
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15.06.2020 12:37
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та пристрелить таких надо, что б сами не мучились и людей невинных не калечили/убивали
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15.06.2020 12:36 Відповісти
Ага, а потім по судах тягатимуть, як Стерненка...
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15.06.2020 12:37 Відповісти
Значит пристрелить по суду!
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15.06.2020 13:48 Відповісти
Вчера читал подборку с фото как "лечили" 1-2 века назад.....
б*же - от игл в глаза и дальше в мозг, до горячих ванн на сутки, ну и ледяное обливание и т.д. тоже подумал - ну вот зачем мучать то?

кстати, блогер есть на Ютубе, был стрим с другим блогером, оба были в психушках, типо "шиза", но по "подмахнутом" диагнозе - такого понарассказывали что тоже жесть. в Рашке естесственно, но у нас я х.з., наверное тоже не сюсюкают, не?
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15.06.2020 12:53 Відповісти
вот вам и покойничек... печально
НО рехформу продолжаем! и продолжаем сокращать психиатрию!
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15.06.2020 12:36 Відповісти
Разве врачи имеют право ограничивать свободу граждан? Врача жаль, но дебошира можно было и в кутузку закрыть
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15.06.2020 12:37 Відповісти
Мають. Якщо соціально небезпечний.
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15.06.2020 15:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=asbQqu4OhAw Да уж .
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15.06.2020 12:38 Відповісти
А чому тільки в Києві? Там ще не всі псіхушки закрили за непотрібністю?
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15.06.2020 12:41 Відповісти
Если буйный по русски говорит ,нужно таких отправлять в серую зону или утихомирить таблетками, .а потом на обмен передать российской стороне
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15.06.2020 13:03 Відповісти
полиция открыла дело, ну и что дальше: опять упекут в дурку, опять сбежит и опять кого-то прикончит, и опять будет косить под дурника ( но сбежать-то смог - во де вопрос ).
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15.06.2020 12:42 Відповісти
Когда психбольницы закроют можно будет осудить его родственников, за то что знали что он опасен и при этом не держали его в погребе под замком.
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15.06.2020 12:46 Відповісти
Так человек с психозом замок перегрызет и из погреба выкопается. А родственников посадят за неоказание надлежащей медицинской помощи и жестокое обращение.
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15.06.2020 12:54 Відповісти
Так отож. Государство отказывается содержать одного больного в лечебнице, а вместо этого придётся содержать всех его родственников в тюрьме. Сплошная выгода!
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15.06.2020 13:09 Відповісти
А если бы Защищался , - Живой Был бы , - Хотя и посадили бы. А так нормальный человек Убит , а Сумасшедший на Воле , у его справка уже Есть.Кто делает законы , то же со Справками , свой своему глаз не Выколет.
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15.06.2020 12:43 Відповісти
Далекий від думки , що в районній лікарні могла бути обладнана "спецпалата" Швидше за все це було якесь технічне приміщення. Навряд чи в районній лікарні могла бути гамівною сорочка . Але ж зважаючи на агресивний стан хворого чому поліцаї не застосували кайданки , які в них напевно що були
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15.06.2020 12:43 Відповісти
жах)
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15.06.2020 12:45 Відповісти
в країні тихенько все зроблено так, щоб псих міг убити доктора, (які скоро втечуть у Європу ВСІ, а псіхи остануться в Україні добивати тих, хто що не виїхав)!!!
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15.06.2020 12:51 Відповісти
не финансируется психиатрия, дореформировали
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15.06.2020 12:54 Відповісти
Какая больница, его нужно было или сразу везти в дурку или закрыть в КПЗ.
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15.06.2020 12:50 Відповісти
либо дерьмовая спецпалата с ее металличесекой решеткой,либо псих здоровый до..я,либо аминазину с серой недали...
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15.06.2020 12:51 Відповісти
кстати да - судя по тому шо нам в новостях скармливают, то это приближается к тому шо вопят попы(по части наглой лжи)
так шо может оказаться шо "герой новости" простой чувак, ударивший сына начальника какого-то, в ответ на..... ну тут список большой.
так шо - да, нечего верить тому шо пишут. пишут же на заборах шо Цой - жив, но он как Ленин, так же "жив"
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15.06.2020 12:56 Відповісти
вообще-то это решается медикаментозно , а не вызывать полицию к человеку с псих расстройствами, тут уже и полицейских привлечь можно за издевательство над больным......
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Медикаментозно - это тащить больного к семейному врачу, выстоять многодневную очередь, получить-сдать анализы, получить направление к специалисту, тот заглянет в медицинскую карту, потом в справочник и наконец назначит укол. Представляете сколько больной может убить по пути людей?
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15.06.2020 13:15 Відповісти
Медикаментозно это решается в психбольнице.
Никакие районные больницы общего профиля не имеют антипсихотиков и специалистов, способных правильно рассчитать дозу.
В состоянии психомоторного возбуждения полиция должно зафиксировать человека и везти в психбольницу, а не в какую-то районную больницу общего профиля. Или сразу вызывается психбригада, которая знает, что в таких случаях делать.
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15.06.2020 13:19 Відповісти
а чего копы в наручниках не перевезли в спец.помещение после первого-второго вызова???
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Буйные могут и с решеткой передвигаться по больнице. Наручники могут ещё больше взбесить буйного,а вообще должны были с ним заниматься немедля специалисты.
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15.06.2020 13:07 Відповісти
Таких хворих в стані збудження необхідно відразу госпіталізувати в спеціалізованому медичному закладі.
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15.06.2020 13:17 Відповісти
у нас хороших буйних мало таких ми видвінім во власть шоб вже коли розкрив іпало то вся країна затряслась...
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15.06.2020 13:06 Відповісти
Зебіли дають гроші лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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15.06.2020 13:26 Відповісти
кекуж лолуж
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Хорошо одно - что врач-педиатр не защищался. Ибо если бы выжил, то его по судам бы затаскали. А если бы - не дай бог - синячок нападающему оставил, что срок бы припаяли. А так вот - на фоне нашего законодательства - остался невиновным. И все-все могу теперь его чистосердечно жалеть. Ибо он невинен. Не сволочь, которая сопротивлялась. Думаете я шучу? Ничуть
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15.06.2020 14:50 Відповісти
Якщо викликали поліцію повторно то впевнений для того, щоб ті забрали його до себе. А тепер поліція намагається відпетляти. "захистники"
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15.06.2020 15:04 Відповісти
Знаю дану ситуацію з перших вуст. Цей покидьок ламав двері заґратованої спецпалати півночі. Поліція відмовлялася повторно приїхати до лікарні. Медики протягом 2 годин телефонували у місцевий відділок, але безрезультатно. Вже потім змушені були телефонувати на гарячу лінію, але навіть після цього наряд з'явився не відразу. Виламавши двері цей обдовбаний кинувся на медперсонал, забравши у кімнаті відпочинку медсестер кухонний ніж. Медсестри тікали хто-куди. Одна, навіть з вікна 2-го поверху на дерево скочила. Ургентна лікарка-педіатр не встигла втекти. Цей нелюд перерізав їй сонну артерію. Сам втік. Знайшла поліція лише через 40 хвилин. Загибла незаміжня, без дітей, залишилася одинока мати.
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15.06.2020 16:59 Відповісти
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16.06.2020 00:07 Відповісти
За останні роки виник величезний дефіцит лікарів -психіатрів і середнього медперсоналу (продавець помідорів на базарі більше має доходу, аніж лікар чи медсестра) . Молоді лікарі масово виїжджають в Європу працювати дрібним мед.персоналом, і не шкодують. У психіатр.галузі заплановані масштабні скорочення, тисячі хворих можуть опинитися без нормальної допомоги і нагляду під опікою стареньких немічних батьків з пенсією у 2 тисячі гривень.
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15.06.2020 17:18 Відповісти
Шкода, що не кРадуцького, шкода, що не "на пазли".
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15.06.2020 18:37 Відповісти
так а шож врачи не вкололи этому ******** какое нибудь успокоительное.
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15.06.2020 19:42 Відповісти
Может, не "педиатру", а "психиатру"? Чего детскому врачу в психотделении-то быть? Аффтар! Ты уверен, Что там был педиатр?
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16.06.2020 07:41 Відповісти
 
 