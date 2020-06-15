Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція. ФОТО

У Київській області чоловік із психічними розладами втік із спеціально обладнаної палати і завдав смертельного удару лікареві-педіатру, поліція відкрила справу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Повідомляється, що киянин приїхав в гості до родичів в одне з сіл Володарського району, де почав буянити і поводитися агресивно. Родичі були змушені викликати поліцію і швидку допомогу. Його заспокоїли і в супроводі поліцейських транспортували в районну лікарню.

Після огляду лікарем-психіатром, у чоловіка діагностовано психічні розлади і вирішено помістити його в спецпалату, обладнану металевими ґратами.



Фото: сайт поліції

Пізніше в поліцію надійшли ще кілька викликів з проханням втихомирити закритого дебошира, який намагається зламати металеву решітку. Поліцейські щоразу на кілька хвилин приїжджали в лікарню і допомагали медикам.

Поки працівники лікарні домовлялися про подальше транспортування хворого в столичний психіатричний заклад, чоловікові вдалося вийти зі спеціально обладнаної палати. Він проник в кімнату медперсоналу, де схопив ніж і завдав ним смертельного удару лікареві-педіатру.

Зараз поліцейські затримали 45-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Запобіжний захід йому обере суд.

Також дивіться: Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва: в квартирі знайшли труп жінки. ВІДЕО 18+

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.