Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція. ФОТО
У Київській області чоловік із психічними розладами втік із спеціально обладнаної палати і завдав смертельного удару лікареві-педіатру, поліція відкрила справу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
Повідомляється, що киянин приїхав в гості до родичів в одне з сіл Володарського району, де почав буянити і поводитися агресивно. Родичі були змушені викликати поліцію і швидку допомогу. Його заспокоїли і в супроводі поліцейських транспортували в районну лікарню.
Після огляду лікарем-психіатром, у чоловіка діагностовано психічні розлади і вирішено помістити його в спецпалату, обладнану металевими ґратами.
Пізніше в поліцію надійшли ще кілька викликів з проханням втихомирити закритого дебошира, який намагається зламати металеву решітку. Поліцейські щоразу на кілька хвилин приїжджали в лікарню і допомагали медикам.
Поки працівники лікарні домовлялися про подальше транспортування хворого в столичний психіатричний заклад, чоловікові вдалося вийти зі спеціально обладнаної палати. Він проник в кімнату медперсоналу, де схопив ніж і завдав ним смертельного удару лікареві-педіатру.
Зараз поліцейські затримали 45-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Запобіжний захід йому обере суд.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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б*же - от игл в глаза и дальше в мозг, до горячих ванн на сутки, ну и ледяное обливание и т.д. тоже подумал - ну вот зачем мучать то?
кстати, блогер есть на Ютубе, был стрим с другим блогером, оба были в психушках, типо "шиза", но по "подмахнутом" диагнозе - такого понарассказывали что тоже жесть. в Рашке естесственно, но у нас я х.з., наверное тоже не сюсюкают, не?
НО рехформу продолжаем! и продолжаем сокращать психиатрию!
так шо может оказаться шо "герой новости" простой чувак, ударивший сына начальника какого-то, в ответ на..... ну тут список большой.
так шо - да, нечего верить тому шо пишут. пишут же на заборах шо Цой - жив, но он как Ленин, так же "жив"
Никакие районные больницы общего профиля не имеют антипсихотиков и специалистов, способных правильно рассчитать дозу.
В состоянии психомоторного возбуждения полиция должно зафиксировать человека и везти в психбольницу, а не в какую-то районную больницу общего профиля. Или сразу вызывается психбригада, которая знает, что в таких случаях делать.
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...