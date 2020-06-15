Рада заслухає звіт Марченка про використання коштів із фонду боротьби з COVID-19 і Мандзій про проведення ЗНО, - "слуга народу" Корнієнко

На годині запитань до уряду у Верховній Раді хочуть заслухати главу Міністерства фінансів Сергія Марченка. Також нардепи очікують на доповідь від Кабміну з приводу проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради.

"Щодо запрошення на день уряду: ми підтримуємо запрошення пана міністра фінансів, пана Марченка, щодо ситуації із використанням коштів із так званого COVID-фонду. Щоб він доповів нам, як ведеться відпрацювання усіх цих проєктів", - зазначив парламентар.

Крім того, нардепи хочуть заслухати інформацію від Міністерства освіти і науки щодо проведення ЗНО.

"Щодо виконувачки обов’язків міністра освіти - гадаю, у робочому порядку, як і всі члени уряду, вона буде присутня на засіданні дня уряду і зможе відповісти на всі запитання щодо зовнішнього незалежного оцінювання", - додав депутат.

Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що на годину запитань до уряду запросять міністра фінансів та в.о. міністра освіти. Він зазначив, що в.о. міністра освіти має доповісти з питань скасування пробного ЗНО та умов проведення щорічного ЗНО в умовах карантину.

"Ми робимо 10 хвилин від одного (Сергія Марченка), 10 хвилин від другого (в.о. міністра освіти), вони сідають у ложу уряду. Є 20 хвилин на запитання від депутатських фракцій та груп, але ви визначаєтеся, до кого ви звертаєтеся з питанням. І далі 20 хвилин ми залишаємо на запитання від народних депутатів. Прошу підтримати та проголосувати. Фракції визначилися саме про таку процедуру", - заявив Разумков.

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