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Новини
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Рада заслухає звіт Марченка про використання коштів із фонду боротьби з COVID-19 і Мандзій про проведення ЗНО, - "слуга народу" Корнієнко

Рада заслухає звіт Марченка про використання коштів із фонду боротьби з COVID-19 і Мандзій про проведення ЗНО, -

На годині запитань до уряду у Верховній Раді хочуть заслухати главу Міністерства фінансів Сергія Марченка. Також нардепи очікують на доповідь від Кабміну з приводу проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради.

"Щодо запрошення на день уряду: ми підтримуємо запрошення пана міністра фінансів, пана Марченка, щодо ситуації із використанням коштів із так званого COVID-фонду. Щоб він доповів нам, як ведеться відпрацювання усіх цих проєктів", - зазначив парламентар.

Крім того, нардепи хочуть заслухати інформацію від Міністерства освіти і науки щодо проведення ЗНО.

"Щодо виконувачки обов’язків міністра освіти - гадаю, у робочому порядку, як і всі члени уряду, вона буде присутня на засіданні дня уряду і зможе відповісти на всі запитання щодо зовнішнього незалежного оцінювання", - додав депутат.

Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що на годину запитань до уряду запросять міністра фінансів та в.о. міністра освіти. Він зазначив, що в.о. міністра освіти має доповісти з питань скасування пробного ЗНО та умов проведення щорічного ЗНО в умовах карантину.

"Ми робимо 10 хвилин від одного (Сергія Марченка), 10 хвилин від другого (в.о. міністра освіти), вони сідають у ложу уряду. Є 20 хвилин на запитання від депутатських фракцій та груп, але ви визначаєтеся, до кого ви звертаєтеся з питанням. І далі 20 хвилин ми залишаємо на запитання від народних депутатів. Прошу підтримати та проголосувати. Фракції визначилися саме про таку процедуру", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для скасування проведення державної підсумкової атестації 11 класів у Києві немає, - Мандзій

Автор: 

ВР (14971) ЗНО (323) Марченко Сергій (577) Разумков Дмитро (1526) Корнієнко Олександр (666) Мандзій Любомир (54)


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Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1714

Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9450
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15.06.2020 12:51 Відповісти
Зеленые слуги вводят новый СКРЫТЫЙ НАЛОГ сборов для владельцев смартфонов, телевизоров , планшетов, офисной техники - не менее 5 % стоимости за пользование контентом частных двух организаций, которыми владеют именно зеленые слуги. Делают бабло на всем.
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15.06.2020 13:04 Відповісти
А мишей з Держрезерву вже слухали?
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15.06.2020 12:53 Відповісти
О, зараз почнеться арія із опери "как много сдєлали ми дєл, как мало получілі денех"!
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Все. Дно."Наш" премьер министр заявил,что в Молдове ВТОРАЯ ВОЛНА пандемии! Слов нет. Ну какая волна,если еще не было пика? Где их находят,таких одаренных?
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15.06.2020 13:13 Відповісти
их не научили в школе как нужно, а вложили совкову норму - запугивай, перкручивая как можешь.
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15.06.2020 15:42 Відповісти
Они вообще не знают что делают! То карантин,то послабления,то опять карантин,то опять послабления,то опять строгий карантин! И вот так три месяца,в то время как нормальные страны,бывшие в худшем положении,уже выправили ситуацию!
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15.06.2020 20:07 Відповісти
их не научили в школе как нужно, а вложили совкову норму - запугивай, перкручивая как можешь.
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15.06.2020 15:43 Відповісти
 
 