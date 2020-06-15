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Коронавірус підтверджують не більш ніж у 5% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко
Із тих мешканців столиці, яким роблять ПЛР-тести, коронавірусну інфекцію виявляють у 5 відсотків людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Як я вже повідомляв, у Києві сьогодні найвищий показник ПЛР-тестування. Понад 85 тестів на 100 000 мешканців міста. Зазначу, що зі всіх зроблених тестів на виявлення коронавірусу трохи більше 5 % виявляються позитивними, - зазначив мер Києва. - Загалом же, тим, хто захворів, роблять два тести. Перший - для виявлення хвороби, і другий – коли людина клінічно одужала", - повідомив Кличко.
Топ коментарі
+3 secret secret_too
показати весь коментар15.06.2020 12:50
+2 Борис Козлов #446474
показати весь коментар15.06.2020 13:05
+2 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар15.06.2020 13:15
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Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
а так - верю. все такие православные, но не подойдут если не дашь бабла. кстати, как и у "братьев", даже в Москве!
б*же, и выжившие поциенты потом мямлят: Слово бобу, вылечили.
чотаржу
аптеки(дружественные)+главврачи и другие врачи при бабле, поциент кое-как подлечен(пожно с тем же успехом подорожник сушить и запаривать), все довольны