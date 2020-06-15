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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус підтверджують не більш ніж у 5% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко

Коронавірус підтверджують не більш ніж у 5% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко

Із тих мешканців столиці, яким роблять ПЛР-тести, коронавірусну інфекцію виявляють у 5 відсотків людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Як я вже повідомляв, у Києві сьогодні найвищий показник ПЛР-тестування. Понад 85 тестів на 100 000 мешканців міста. Зазначу, що зі всіх зроблених тестів на виявлення коронавірусу трохи більше 5 % виявляються позитивними, - зазначив мер Києва. - Загалом же, тим, хто захворів, роблять два тести. Перший - для виявлення хвороби, і другий – коли людина клінічно одужала", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директорка столичної школи, яка отримала позитивний тест на COVID-19, нікому не повідомила про це і навіть встигла сходити на роботу, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины. По данному вопросу получены и проанализированы данные по 28 учреждениям здравоохранения.
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
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15.06.2020 12:50
+2
что за бред? если 80% тестов - здоровым быкам, как Кива, депутатам, попам(которые уже обосрались и придерживаются греха(не рассчитывают на Боба и Бена, а носят маски)), их семьям, которые жрут первоклассную жратву и прочим "подозрительным на вирус", то ясно шо у тя будет 5%(но среди тех кто уже задыхается, правда пока тесты обработают им - то уже гроб погружен в "лоно" земли и 3 дня уже как отпето его содержимое)
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15.06.2020 13:05
+2
Потому что те, у кого есть симптомы коронавируса, тестов не делают. Люди не хотят чтобы их отправили в концлагеря.
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15.06.2020 13:15
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Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины. По данному вопросу получены и проанализированы данные по 28 учреждениям здравоохранения.
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
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15.06.2020 12:50 Відповісти
кстати - цитата, ссылка приветствуется.
а так - верю. все такие православные, но не подойдут если не дашь бабла. кстати, как и у "братьев", даже в Москве!
б*же, и выжившие поциенты потом мямлят: Слово бобу, вылечили.
чотаржу

аптеки(дружественные)+главврачи и другие врачи при бабле, поциент кое-как подлечен(пожно с тем же успехом подорожник сушить и запаривать), все довольны
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15.06.2020 13:10 Відповісти
сполько обшибон ни мохет допустит тих кто что обслидовал
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15.06.2020 13:27 Відповісти
характеп ошиьок новорит что нааписано с телеыона
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15.06.2020 13:32 Відповісти
что за бред? если 80% тестов - здоровым быкам, как Кива, депутатам, попам(которые уже обосрались и придерживаются греха(не рассчитывают на Боба и Бена, а носят маски)), их семьям, которые жрут первоклассную жратву и прочим "подозрительным на вирус", то ясно шо у тя будет 5%(но среди тех кто уже задыхается, правда пока тесты обработают им - то уже гроб погружен в "лоно" земли и 3 дня уже как отпето его содержимое)
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15.06.2020 13:05 Відповісти
Потому что те, у кого есть симптомы коронавируса, тестов не делают. Люди не хотят чтобы их отправили в концлагеря.
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15.06.2020 13:15 Відповісти
Потому что делают не тем кому нужно. А просто так всем богатеньким и знакомым. А больные неделями ждут результатов. Да и еще врачи специально отговаривают делать тесты.
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15.06.2020 13:32 Відповісти
То мне знакомый врач (причем отделение закрыли на карантин), говорит что у них 70 процентов врачей без симптомов и с положительным результатом.
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15.06.2020 13:51 Відповісти
Не более 4.9% это не более 200 тыс больных в день в Киеве. Через 20 дней все должны переболеть с такими темпами. Или не больше 5% это 0,005% тогда 20 человек Да умом виталю не понять.
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15.06.2020 14:05 Відповісти
Якщо через такі піцюєр-тести прогнати всіх киян, то виявиться, що там "усього яких тисяч двісті інфікованих". На сьогодні з усіх європейських країн меншу, ніж в Україні кількість тестів "на душу населення" здійснено тільки в Албанії.
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15.06.2020 16:39 Відповісти
 
 