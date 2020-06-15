Коронавірус підтверджують не більш ніж у 5% киян, яким зробили ПЛР-тести, - Кличко

Із тих мешканців столиці, яким роблять ПЛР-тести, коронавірусну інфекцію виявляють у 5 відсотків людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Як я вже повідомляв, у Києві сьогодні найвищий показник ПЛР-тестування. Понад 85 тестів на 100 000 мешканців міста. Зазначу, що зі всіх зроблених тестів на виявлення коронавірусу трохи більше 5 % виявляються позитивними, - зазначив мер Києва. - Загалом же, тим, хто захворів, роблять два тести. Перший - для виявлення хвороби, і другий – коли людина клінічно одужала", - повідомив Кличко.

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